Вчера Electronic Arts объявила о том, что из-за экономической целесообразности снимет с продажи пять культовых игр гоночной серии Need for Speed, а в конце лета отключит поддерживающие их мультиплеерные компоненты серверы. Известие печальное, но закономерное: возраст перечисленных во вчерашнем материале игр доходит до пятнадцати лет. Но нет худа без добра: по случаю скорого «прощания» с проектами-ветеранами серии Electronic Arts решила провести в Steam соответствующую тематическую распродажу.

В распродаже принимают участие десять игр серии Need for Speed — от Most Wanted до Hot Pursuit Remastered, а скидки на них начинаются от 50 % и доходят до 75 %. Таким образом, сравнительно свеженькую Need for Speed Hot Pursuit Remastered, равно как и Need for Speed Heat, можно приобрести всего за 999 рублей.

Распродажа продлится ещё две недели — вплоть до 13 июня — так что времени на принятие решения предостаточно.