Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EA проводит в Steam распродажу игр серии Need for Speed со скидками до 75 %

Часть из них снимут с продажи, но на учётных записях они всё же останутся.
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Вчера Electronic Arts объявила о том, что из-за экономической целесообразности снимет с продажи пять культовых игр гоночной серии Need for Speed, а в конце лета отключит поддерживающие их мультиплеерные компоненты серверы. Известие печальное, но закономерное: возраст перечисленных во вчерашнем материале игр доходит до пятнадцати лет. Но нет худа без добра: по случаю скорого «прощания» с проектами-ветеранами серии Electronic Arts решила провести в Steam соответствующую тематическую распродажу.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

В распродаже принимают участие десять игр серии Need for Speed — от Most Wanted до Hot Pursuit Remastered, а скидки на них начинаются от 50 % и доходят до 75 %. Таким образом, сравнительно свеженькую Need for Speed Hot Pursuit Remastered, равно как и Need for Speed Heat, можно приобрести всего за 999 рублей.

Распродажа продлится ещё две недели — вплоть до 13 июня — так что времени на принятие решения предостаточно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EA проводит в Steam распродажу игр серии Need for Speed со скидками до 75 %
1
Официально: премьера новой Battlefield состоится на следующей неделе
46
Трилогия ремастеров Crysis представлена официально
7
The Elder Scrolls Online: эффектный кинематографический трейлер к выходу главы «Чёрный лес»
+
Инсайдер: показ Halo Infinite на E3 2021 будет в основном затрагивать сетевой режим
+
Над Cyberpunk 2077 сейчас трудится почти половина студии CD Projekt RED
5

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
24
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
115
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
12
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
12
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2

Сейчас обсуждают

BorealSine
21:10
Где то плачет HEDT интела с 18 ядрами, где 24мб кэша сцука хпхахвхвхв. Интел всё вообщем понятно пхахвххв
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
Gringo
21:09
Менты или чиновники отожмут. Либо запросят неподъемную дань.
Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
warmuza
21:08
Вот и играй оригинал. А новое поколение гамеров, которым в 2013 году 5 лет было, отлично поиграет в ремастер и студии денюжку занесёт на будущие проекты.
Трилогия ремастеров Crysis представлена официально
Asmodeus
21:08
И даром не нужно.
EA проводит в Steam распродажу игр серии Need for Speed со скидками до 75 %
Resso
21:07
Хуанито подправит что-нибудь в дровах, чтобы у его карт эта технология амд никакого эффекта не давала или давала самый минимальный. Паскалям и турингам обязательно поднасрёт. А может и амперам.
Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060
Gringo
21:06
100%.
Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
hihimik
21:05
В таком случае единственная надежда производителя, что
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
Зеновий Радеонович
21:03
хз, никогда одновременно более 1 игры не проходил. это как 5 книг одновременно почитывать. да и прог, более, чем на 100 гиг, как-то с трудом представляю.
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
QUАКЕ
21:01
У меня опять всё нормально работает. Видимо что-то не так я делаю. Или повезло.
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
KawaiiX13
21:01
Можно предложить игры для добавления FidelityFX SE https://explore.amd.com/en/technologies/radeon-software-fidelityfx-super-resolution/survey
AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем