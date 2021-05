Need for Speed — потрясающе долгоиграющая серия, и многим входящим в её состав культовым играм уже исполнилось по 25—27 лет. В рамках данной заметки мы вернёмся в прошлое, но, конечно не так далеко, а всего на 15 лет назад — к релизу Need for Speed Carbon, ведь именно данный проект числится первым в списке на прекращение продаж и отключение серверов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

С сегодняшнего дня Electronic Arts снимает с продажи в цифровых магазинах следующие части серии:

Need for Speed Undercover;

Need for Speed Shift;

Need for Speed Shift 2 Unleashed;

Need for Speed The Run.

Кроме того, все вышеуказанные проекты, а также Need for Speed Carbon решено отключить от «онлайна»: это произойдёт через три месяца, 31 августа. Причина простая: в них никто не играет, а поддержка серверов в работоспособном состоянии влетает в какую-никакую, но всё же копеечку.

реклама

Естественно, Electronic Arts не упустила возможность напомнить о том, что во франшизе Need for Speed есть куда более современные и «живые» проекты, как то: Most Wanted, Rivals, Payback, Heat и Hot Pursuit Remastered.