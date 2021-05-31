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Пять знаменитых игр серии Need for Speed снимают с продажи и готовят к отключению серверов

Экономика — наука упрямая. Если что-то невыгодно — это «отключают».
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Need for Speed — потрясающе долгоиграющая серия, и многим входящим в её состав культовым играм уже исполнилось по 25—27 лет. В рамках данной заметки мы вернёмся в прошлое, но, конечно не так далеко, а всего на 15 лет назад — к релизу Need for Speed Carbon, ведь именно данный проект числится первым в списке на прекращение продаж и отключение серверов.

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С сегодняшнего дня Electronic Arts снимает с продажи в цифровых магазинах следующие части серии:

  • Need for Speed Undercover;
  • Need for Speed Shift;
  • Need for Speed Shift 2 Unleashed;
  • Need for Speed The Run.

Кроме того, все вышеуказанные проекты, а также Need for Speed Carbon решено отключить от «онлайна»: это произойдёт через три месяца, 31 августа. Причина простая: в них никто не играет, а поддержка серверов в работоспособном состоянии влетает в какую-никакую, но всё же копеечку.

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Естественно, Electronic Arts не упустила возможность напомнить о том, что во франшизе Need for Speed есть куда более современные и «живые» проекты, как то: Most Wanted, Rivals, Payback, Heat и Hot Pursuit Remastered.

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NeoFart
22:25
Давай продам, у меня диск валяется с тех самых пор!
Пять знаменитых игр серии Need for Speed снимают с продажи и готовят к отключению серверов
Алексей Соснов
22:25
Спасибо за детальный ответ. В общем выглядит конечно скучновато. Пока :-)
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REY_B_
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