Разработчики из SCS Software добавили в свои популярные проекты Euro Track Simulator 2 и American Truck Simulator поддержку сетевого режима. Пока мультиплеер работает только экспериментальных бета-сборках.

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Сам мультиплеер окажется доступным в рамках режима Convoy, в нём игроки смогут создавать приватные сессии с возможностью участия до 8 человек. Для большей аутентичности в рамках одной такой игровой сессии будут синхронизироваться время суток, погода и поведение искусственного интеллекта. «Дальнобойщики» смогут общаться между собой по рации, выполняя одну и ту же работу. Приватную сессию, разумеется можно защитить паролем.

SCS Software также предусмотрела возможность «откатиться» к более раннему сохранению, если прогресс в режиме Convoy кому-то не понравится. Опробовать мультиплеер можно на экспериментальных бета-ветках, для этого нужно перейти в свойства игры в Steam введя специальный код. За подробностями следует обратиться к официальному форуму разработчиков.