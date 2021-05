Компания Neon Giant ещё год назад анонсировала The Ascent — ролевой экшен в популярном нынче сеттинге киберпанка. Ещё на момент анонса авторы утверждали, что их проект рассчитан как на одиночное, так и на кооперативное прохождение. На днях разработчики дали большое интервью изданию Wcftech, благодаря которому мы смогли узнать уйму новых подробностей о The Ascent. Самое интересное мы публикуем ниже.

Ролевой экшен The Ascent находится в разработке уже три года, его авторы постоянно вдохновляются просмотром тематических фильмов, комиксов и тому подобного. На прохождение основного сюжета в игре придётся потратить не менее 15 часов, дополнительные задания тоже найдутся. Боссы и мини-боссы — важный геймплейный аспект The Ascent, проработке боёв с ними уделяется много времени. Сотрудники Neon Giant также утверждают, что все локации они создают вручную, поэтому никаких неожиданностей при повторном прохождении быть не должно. А вот активировать случайное событие при втором заходе на исследованную локацию можно.

Разумеется, мир игры проектируется с вниманием к деталям и желанием сделать его максимально живым. Утверждается, что отдельные миссии в The Ascent могут изменить мир игры или, как минимум, отношение его жителей к главному герою.

Распространение The Ascent будет проходить в рамках программы Xbox Play Anywhere. Это означает, что если игрок купит игру на Windows 10, то сможет запустить её на Xbox без взимания дополнительной платы. Проект войдёт в библиотеку Xbox Game Pass как на PC, так и на Xbox. Кроссплей между этими двумя платформами тоже возможен, сама The Ascent должна поступить в продажу до конца этого года.