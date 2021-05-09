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Первые подробности о The Ascent — ролевом киберпанк-экшене

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Компания Neon Giant ещё год назад анонсировала The Ascent — ролевой экшен в популярном нынче сеттинге киберпанка. Ещё на момент анонса авторы утверждали, что их проект рассчитан как на одиночное, так и на кооперативное прохождение. На днях разработчики дали большое интервью изданию Wcftech, благодаря которому мы смогли узнать уйму новых подробностей о The Ascent. Самое интересное мы публикуем ниже.

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Ролевой экшен The Ascent находится в разработке уже три года, его авторы постоянно вдохновляются просмотром тематических фильмов, комиксов и тому подобного. На прохождение основного сюжета в игре придётся потратить не менее 15 часов, дополнительные задания тоже найдутся. Боссы и мини-боссы — важный геймплейный аспект The Ascent, проработке боёв с ними уделяется много времени. Сотрудники Neon Giant также утверждают, что все локации они создают вручную, поэтому никаких неожиданностей при повторном прохождении быть не должно. А вот активировать случайное событие при втором заходе на исследованную локацию можно.

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Разумеется, мир игры проектируется с вниманием к деталям и желанием сделать его максимально живым. Утверждается, что отдельные миссии в The Ascent могут изменить мир игры или, как минимум, отношение его жителей к главному герою.

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Распространение The Ascent будет проходить в рамках программы Xbox Play Anywhere. Это означает, что если игрок купит игру на Windows 10, то сможет запустить её на Xbox без взимания дополнительной платы. Проект войдёт в библиотеку Xbox Game Pass как на PC, так и на Xbox. Кроссплей между этими двумя платформами тоже возможен, сама The Ascent должна поступить в продажу до конца этого года.

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Первые подробности о The Ascent — ролевом киберпанк-экшене
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ахахах
15:46
но и нестоит забывать,што Battlefield V неудалась у этих разработчиков
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Maxim Machulka
15:46
Нешановний, а ви впевнені що розмовляєте саме російською? Знайдіть перше видання "словаря Даля", вас очікують несподівані відкриття.
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Рома Старцев
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Зря ты так, ща тебе долдоеды металлурги, ни разу не работавшие с металлами, в ИТ треде пояснят за переплавку)))
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rebel-1
15:44
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Рома Старцев
15:42
О да, во-первых ща металл и так говно, во-вторых % соотношения примесей изменится, что на выходе получится? БОльшее говно)) Оно и так все сыпется после сотни, а будет так ваще сразу из салона)
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Alex23
15:42
В малом количестве полигонов и мыльных текстурах, еще дальность прорисовки особенно в городах. Игра разрабатывалась для xbox one и ps4, поэтому в игре много костылей.
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rebel-1
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Завидно? Бомжуй дальше.
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