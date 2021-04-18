Творческий руководитель Days Gone призвал покупать игры за полную стоимость
Творческий руководитель Days Gone Джон Гарвин, по всей видимости, решил прослыть нелюбимчиком в среде игрового сообщества: в беседе с одним из «отцов» God of War Дэвидом Яффе (Джаффе) он, рассуждая на тему Days Gone и забраковки её сиквела со стороны Sony, недвусмысленно намекнул на то, что есть в этом и доля вины игроков.
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Как заявил Гарвин, он придерживается непопулярного мнения, которое может разозлить игровое сообщество: если вам нравится игра, покупайте её за полную стоимость; а если вы купили её по скидке или же получили по подписке, то не жалуйтесь, что у неё не будет сиквела. God of War, уточняет Гарвин, на старте продаж разошёлся тиражом в миллионы копий, а Days Gone ничем подобным похвастать не может.
Напомним также, что в рамках того же интервью Гарвин отметил, что для Sony как для издателя игр наибольшее влияние на процесс принятия решений касательно будущего франшиз являются журналистские оценки на Metacritic. Days Gone, хоть и полностью окупилась, но получила неудовлетворительные по меркам Sony оценки — 71 балл из 100 возможных.
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Возвращаясь к теме покупке игр за полную стоимость, напомним также, что 18 мая, спустя два года после PlayStation, в продажу поступит PC-версия Days Gone. Оценили её в 2 999 рублей, так что будет предельно любопытно узнать, сколько игроков купят её за полную стоимость по заветам Гарвина.
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