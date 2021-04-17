Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймдиректор Days Gone считает, что оценки на Metacritic — самое важное для Sony

У богатых свои причуды, нам не понять.
3
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке

На днях из материала журналиста Bloomberg Джейсона стало известно, что Sony свернула разработку сиквела Days Gone, поскольку проект получил не очень высокие оценки, и даже его полная окупаемость не изменила решения руководства игрового крыла японской компании. Вместо этого, как уточняется в материале Шрайера, Sony решила ударными темпами создавать блокбастеры и не распыляться на проекты AA-класса типа Days Gone.

реклама

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Сегодня у этой истории появилось продолжение. В беседе с одним из «отцов» God of War Дэвидом Яффе (Джаффе) геймдиректор Days Gone Джон Гарвин, обсуждая успех/неудачу своего проекта, заявил, что для Sony самое главное — увидеть высокие оценки разработанного за её деньги проекта на Metacritic.

В детали принятия решений руководством Sony Гарвин не посвящён, но считает, что Sony, будучи одним из крупнейших игроков на арене видеоигровых развлечений, просто не может себе позволить выпускать продукт с низкими оценками. Гарвин сравнивает Sony с Disney, которая из-за репутации и достигнутой планки качества не имеет права на выпуск сомнительных кино-/анимационных фильмов, даже если они найдут свою аудиторию.

реклама

Как заявил Гарвин, если вы под крылом Sony были творческим руководителем проекта, получившего 70 баллов на Metacritic, то со своей должностью можете попрощаться.

Слова Гарвина хоть и являются лишь следствием его опыта работы с Sony, но удивительно ровно ложатся на действия компании. Сиквел Days Gone с невысокими оценками отменили, а франшизу The Last of Us с высокими оценками продолжают эксплуатировать: из того же вышеупомянутого материала Джейсона Шрайера следует, что Naughty Dog готовит ремейк первой части The Last of Us и собирается выпустить его в комплекте с PS5-версией второй части.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony days gone sony bend studio bend studio sony bend
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймдиректор Days Gone считает, что оценки на Metacritic — самое важное для Sony
3
В The Elder Scrolls Online появится валюта, за которую можно будет покупать предметы из лутбоксов
+
Авторы C&C: Remastered Collection остановили разработку экшена Earthbreakers и переключились на новый проект
2
Игроки разгневаны резким повышением региональных цен на F1 2021
8
Hitman 3 продалась в четыре раза лучше предыдущей части
1
IO Interactive открыла структурное подразделение, которое будут привлекать к разработке трёх новых игр
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 80
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
25
Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
24
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
34
Разбираемся, как работает декодер мыслей от Neuralink
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
20:17
А за "Чёрный квадрат" Малевича выложили $1 млн.
Неизвестный художник Murat Pak продал коллекцию NFT-картин из пикселей за 16.6 миллиона долларов
flyval
20:12
Согласен, решится проблема перенаселения Китая.
Майнеры купили электростанцию и развернули там большую ферму по добыче Биткоина
SeTi2019
20:07
Опять они синюю термопасту на красный проц мажут... Вы что там все сумасшедшие?
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
Pa4an
20:07
даун
Игроки разгневаны резким повышением региональных цен на F1 2021
warmuza
20:05
3 лярда на зарплату людей, которые разработают звездолёт, если не понятно. Строить его или нет - решат уже потом и за другие деньги.
SpaceX заключает эксклюзивный контракт с NASA для доставки астронавтов на Луну
S76256213
20:05
Рептилоиды не существуют.
Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
warmuza
20:03
А зачем говорить, что ты майнер?
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
Lamerusha Lat
20:01
Чужие деньги не считай - это неприлично.
Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
Lamerusha Lat
20:00
Не психуй, Вован, побереги нервы. От твоих влажных желаний не изменится ровным счётом ни-че-го.
Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
Ильдар Гафуров
19:59
Бред полный . Если бы так было гомосятины и повесток никаких в last os 2 вообще не было бы. Была бы красивая и сопливая история как в 1части. Все ради рейтинга. И гг был бы жив. Но сделали как слелали
Геймдиректор Days Gone считает, что оценки на Metacritic — самое важное для Sony
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем