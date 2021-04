На днях из материала журналиста Bloomberg Джейсона стало известно, что Sony свернула разработку сиквела Days Gone, поскольку проект получил не очень высокие оценки, и даже его полная окупаемость не изменила решения руководства игрового крыла японской компании. Вместо этого, как уточняется в материале Шрайера, Sony решила ударными темпами создавать блокбастеры и не распыляться на проекты AA-класса типа Days Gone.

Сегодня у этой истории появилось продолжение. В беседе с одним из «отцов» God of War Дэвидом Яффе (Джаффе) геймдиректор Days Gone Джон Гарвин, обсуждая успех/неудачу своего проекта, заявил, что для Sony самое главное — увидеть высокие оценки разработанного за её деньги проекта на Metacritic.

В детали принятия решений руководством Sony Гарвин не посвящён, но считает, что Sony, будучи одним из крупнейших игроков на арене видеоигровых развлечений, просто не может себе позволить выпускать продукт с низкими оценками. Гарвин сравнивает Sony с Disney, которая из-за репутации и достигнутой планки качества не имеет права на выпуск сомнительных кино-/анимационных фильмов, даже если они найдут свою аудиторию.

Как заявил Гарвин, если вы под крылом Sony были творческим руководителем проекта, получившего 70 баллов на Metacritic, то со своей должностью можете попрощаться.

Слова Гарвина хоть и являются лишь следствием его опыта работы с Sony, но удивительно ровно ложатся на действия компании. Сиквел Days Gone с невысокими оценками отменили, а франшизу The Last of Us с высокими оценками продолжают эксплуатировать: из того же вышеупомянутого материала Джейсона Шрайера следует, что Naughty Dog готовит ремейк первой части The Last of Us и собирается выпустить его в комплекте с PS5-версией второй части.