О том, что Days Gone пополнит список игр, лишившихся статуса PlayStation-эксклюзивов и готовящихся к выходу на персональных компьютерах, нам известно уже не первый месяц. Однако точной датой разработчики из студии Bend удосужились поделиться с нами только сейчас: отправиться в опасный мир, где ваши товарищи — это только мотоцикл и оружие, на PC можно будет через месяц с небольшим: 18 мая.

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Параллельно разработчики опубликовали свежий трейлер, в котором с гордостью рассказывают об особенностях PC-версии Days Gone, как то: облагороженная графика, неограниченная частота кадров, полная поддержка клавиатуры и мыши, наличие фоторежима и многое другое.

Days Gone выйдет в Steam и Epic Games Store — в обоих магазинах за проект предлагают заплатить 2 999 рублей. Много это или в самый раз за игру двухлетней давности, каждый ответит себе сам.

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Напомним также, что, согласно информации СМИ, студия Bend планировала выпустить сиквел Days Gone, но Sony забраковала идею, сославшись на не впечатляющие продажи и низкие оценки оригинала.