Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PC-версия Days Gone выйдет через месяц — готовьте 2 999 рублей

Именно во столько оценили PC-версию игры двухлетней давности.
+
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT

О том, что Days Gone пополнит список игр, лишившихся статуса PlayStation-эксклюзивов и готовящихся к выходу на персональных компьютерах, нам известно уже не первый месяц. Однако точной датой разработчики из студии Bend удосужились поделиться с нами только сейчас: отправиться в опасный мир, где ваши товарищи — это только мотоцикл и оружие, на PC можно будет через месяц с небольшим: 18 мая.

реклама

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Параллельно разработчики опубликовали свежий трейлер, в котором с гордостью рассказывают об особенностях PC-версии Days Gone, как то: облагороженная графика, неограниченная частота кадров, полная поддержка клавиатуры и мыши, наличие фоторежима и многое другое.

Days Gone выйдет в Steam и Epic Games Store — в обоих магазинах за проект предлагают заплатить 2 999 рублей. Много это или в самый раз за игру двухлетней давности, каждый ответит себе сам.

реклама

Напомним также, что, согласно информации СМИ, студия Bend планировала выпустить сиквел Days Gone, но Sony забраковала идею, сославшись на не впечатляющие продажи и низкие оценки оригинала.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony days gone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PC-версия Days Gone выйдет через месяц — готовьте 2 999 рублей
+
Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
2
Датамайнер нашёл в Cyberpunk 2077 после обновления 1.2 описания ещё не вышедших квестов
+
Французское подразделение Xbox в честь обновления MS Flight Simulator разыгрывает компьютер в форме авиадвигателя
3
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
14
Telegram получил сразу два новых веб-клиента для мобильных и стационарных устройств
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 79
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
65
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
39
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
61
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
28
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
22
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45

Сейчас обсуждают

EDDISON
16:30
полгода назад бума не было, начался примерно в январе тогда уже все крмое 3060 вышли, да и та была на финальном этапе разработки
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
Merovingl
16:29
Я не заметил, можно сравнение?
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
ACDCOVER
16:29
Вы в этот бред верите? Майнеры для нвидиа приносят больше денег чем геймеры, потому что покупают не одну карту ,а вагон карт.
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
oldschoolgamer
16:27
Не получилось у Nvidia. Но не стоит расстраиваться. Еще получится в будущем.
Технология Nvidia Resizable BAR работает гораздо хуже аналогичной от AMD
SerGee
16:25
показуха, не более.. если бы nVidia была бы заинтересована, выпустила еще полгода назад АППППППАРАТНО защищенную от криптоугара продукцию
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
dmitry07
16:23
Гринд, теперь он будет и у вас.
Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
nonses84
16:21
Да с невидией и так всё понятно уже давно. Хуже интела уже стала, один маркетинг, то с лучами , то с длсс , то теперь это. Только под майнинг и годятся.
Технология Nvidia Resizable BAR работает гораздо хуже аналогичной от AMD
D3m0n
16:14
>>просвети нас Лучом с тарелки? ))))
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
Alex Vetrov
16:13
Судя по всему, особого графония не предполагается. Ну да ладно. Возьмут сюжетом.
Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
Dmitriy Konovalov
16:11
Geliid в больших банках - так себе, покупать его стоит только в шприцах
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем