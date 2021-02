Команда поддержки стримингового сервиса Google Stadia заявила о желании существенно расширить библиотеку игр до конца нынешнего года. Если всё пойдёт по плану, то в сервисе появится более 100 проектов, причём, 9 из них станут доступными в самое ближайшее время. Готовящиеся к выходу в Google Stadia игры представлены вот на этой картинке.

Осмелимся предположить, что наибольший интерес здесь вызовет только FIFA 21, но пару слов о других новинках сказать тоже стоит. Например, самым первым из девятки станет платформер Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, его можно будет опробовать уже с 23 февраля. Одновременно с ним выйдет Shantae: Risky’s Revenge — Director’s Cut.

Потом мы увидим It came from space and ate our brains — аркадный шутер, который расскажет нам историю инопланетного вторжения. С видом сверху и не самым технологичным визуальным рядом, но последнее обстоятельство актуально почти для всех игр из первого пула.

FIFA 21 в этом списке является самым важным проектом, он появится 17 марта. Ещё можно будет обратить внимание на Judgment — драматическую историю от авторов серии Yakuza. Хотелось бы верить, что среди остальных проектов громких имён будет побольше. Мы точно знаем, что в Stadia в этом году случится релиз Far Cry 6 и Hellpoint, что намного важнее выхода даже десяти малоизвестных проектов с непонятным оформлением и слабенькой графикой.

Напомним, игровое подразделение Google совершенно недавно решило избавиться от внутренних студий, которые должны были делать эксклюзивные проекты для Stadia. Это не коснётся тех игр, выход которых запланирован на ближайшее время, но сути дела не меняет. Google решила сосредоточиться на партнёрстве со сторонними разработчиками, и насколько это решение окажется удачным — узнаем через годик-другой.