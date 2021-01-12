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Bethesda показала тизер игры про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein

Не поверите, кто является её исполнительным продюсером.
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Совершенно внезапно Bethesda Softworks опубликовала в своём Twitter-аккаунте небольшой видеоролик-тизер, в котором отчётливо наблюдается рабочий стол искателя приключений Индианы Джонса. Спустя считанные минуты после тизера Bethesda официально подтвердила догадки пользователей и даже уточнила, что игра не будет основана на фильмах — для неё создадут собственный оригинальный сюжет.

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Исполнительным продюсером проекта является Тодд Говард. На этом подробности заканчиваются: ни названия, ни платформ, ни сроков. Как уточняет Bethesda, пройдёт немало времени, прежде чем разработчики смогут поделиться другими сведениями. Очевидно, это намёк на то, что производство проекта началось относительно недавно.

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За разработку отвечает коллектив MachineGames, заработавший репутацию благодаря Wolfenstein The New Order и Wolfenstein II The New Colossus. Выйдет проект под недавно сформированным брендом Lucasfilm Games.

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Inqizitor
18:32
Ничего себе (это если печатно говорить)... Е400 за асусовскую бюджетку? Приехали. А в рознице сколько она стоить будет? На фоне такого беспредела, цена на 5900х опять кажется не такой уж невменяемой. ...
Стала известна стоимость материнских плат ASUS на базе чипсета Z590
Jack Reacher
18:32
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DiLouk
18:29
Все эти украшения на материнках такой бред. Поставишь башню, воткнешь оперативку и видеокарту. И ничего этого уже не видно.
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BIs
18:28
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BIs
18:28
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Lem Brather
18:26
Кто понимает всей этой криптосистеме, а есть предел накачивания картами майнинг? чем больше карт тем меньше вознаграждение на единицу майнинга не станет?
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BIs
18:25
Интересно. Постоянно пишут, что он вырос, только по сути цена не изменилось. Он вырос потом упал. Все также висит на 34к. Только инвесторы уже начали скидывать биткоин. ЖДем продолжение)))
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Adam01
18:21
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NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
LoL
18:20
Сандибридж же.
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Listoman
18:18
У меня 9900k 5.2ггц при 1.36в в панке греется до 74°С по самому горячему ядру под ассасином 3 с одной вертухой на 1000об/мин) Всё, что до 100°С, допустимо, поэтому и дешмана за 2к будет с избытком)
Intel Core i9-11900K и Core i9-10900K на частоте 5,2 ГГц сравнили в реальных приложениях
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