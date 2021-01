Совершенно внезапно Bethesda Softworks опубликовала в своём Twitter-аккаунте небольшой видеоролик-тизер, в котором отчётливо наблюдается рабочий стол искателя приключений Индианы Джонса. Спустя считанные минуты после тизера Bethesda официально подтвердила догадки пользователей и даже уточнила, что игра не будет основана на фильмах — для неё создадут собственный оригинальный сюжет.

Исполнительным продюсером проекта является Тодд Говард. На этом подробности заканчиваются: ни названия, ни платформ, ни сроков. Как уточняет Bethesda, пройдёт немало времени, прежде чем разработчики смогут поделиться другими сведениями. Очевидно, это намёк на то, что производство проекта началось относительно недавно.

За разработку отвечает коллектив MachineGames, заработавший репутацию благодаря Wolfenstein The New Order и Wolfenstein II The New Colossus. Выйдет проект под недавно сформированным брендом Lucasfilm Games.