Bethesda показала тизер игры про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein
Совершенно внезапно Bethesda Softworks опубликовала в своём Twitter-аккаунте небольшой видеоролик-тизер, в котором отчётливо наблюдается рабочий стол искателя приключений Индианы Джонса. Спустя считанные минуты после тизера Bethesda официально подтвердила догадки пользователей и даже уточнила, что игра не будет основана на фильмах — для неё создадут собственный оригинальный сюжет.
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Исполнительным продюсером проекта является Тодд Говард. На этом подробности заканчиваются: ни названия, ни платформ, ни сроков. Как уточняет Bethesda, пройдёт немало времени, прежде чем разработчики смогут поделиться другими сведениями. Очевидно, это намёк на то, что производство проекта началось относительно недавно.
January 12, 2021
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За разработку отвечает коллектив MachineGames, заработавший репутацию благодаря Wolfenstein The New Order и Wolfenstein II The New Colossus. Выйдет проект под недавно сформированным брендом Lucasfilm Games.
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