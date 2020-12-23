Психологический хоррор Lust from Beyond обзавёлся датой релиза
Movie Games совместно с PlayWay определились с датой релиза Lust from Beyond. Проект должен появиться в продаже 11 февраля будущего года в Steam. Этот психологический (и немного эротический) хоррор собирается вовлекать игрока необычной вселенной, вдохновлённой творчеством Лавкрафта и Гигера.
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Разработчики особо подчёркивают тот факт, что теме секса и эротики в Lust from Beyond будет уделено немало внимания. До откровенной безвкусицы дело, кажется, не дойдёт. Всё подаётся через образы и визуальные метафоры, а уже остальное станет додумывать зритель.
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Lust from Beyond — это продолжение хоррора Lust for Darkness, но история будет рассказана совершено другая. Объединяет эти проекты только единая вселенная. Если всё это вас заинтересовало, то нужно обратиться к бесплатной демоверсии в Steam. Причём, сотрудник Movie Games называют считают её не «демкой», но предисловием, почти не оказывающим влияние на основной сюжет.
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