В конце января Age of Empires II Definitive Edition получит первое дополнение
Внезапно разработчики из Forgotten Empires совместно с Tantalus Media анонсировали для Age of Empires II Definitive Edition первый официальный аддон-расширение под названием Lords of the West.
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Основной темой грядущего дополнения являются западные европейские цивилизации, коих в Lords of the West будет добавлено две: бургундцы и сицилийцы. Первые обладают превосходным экономическим потенциалом и обладают совершенно уникальными технологиями, позволяющими бургундцам дольше сохранять экономическое преимущество или выдержать нападение в случае острой необходимости.
Сицилийцы же — мастера возведения защитных сооружений; даже имеют уникальную защитную постройку — донжон, в котором обучается уникальная сицилийская пехота, способная возводить ещё больше донжонов.
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Кроме того, в Lords of the West появятся три сюжетные кампании, действие которых развернётся как в Западной Европе, так и на берегах Средиземного моря.
Выход дополнения запланирован на 26 января.
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