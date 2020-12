Внезапно разработчики из Forgotten Empires совместно с Tantalus Media анонсировали для Age of Empires II Definitive Edition первый официальный аддон-расширение под названием Lords of the West.

реклама

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Основной темой грядущего дополнения являются западные европейские цивилизации, коих в Lords of the West будет добавлено две: бургундцы и сицилийцы. Первые обладают превосходным экономическим потенциалом и обладают совершенно уникальными технологиями, позволяющими бургундцам дольше сохранять экономическое преимущество или выдержать нападение в случае острой необходимости.

Сицилийцы же — мастера возведения защитных сооружений; даже имеют уникальную защитную постройку — донжон, в котором обучается уникальная сицилийская пехота, способная возводить ещё больше донжонов.

реклама

реклама

Кроме того, в Lords of the West появятся три сюжетные кампании, действие которых развернётся как в Западной Европе, так и на берегах Средиземного моря.

Выход дополнения запланирован на 26 января.