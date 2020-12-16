Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В конце января Age of Empires II Definitive Edition получит первое дополнение

Посвящено двум европейским цивилизациям.
+
RTX 3070 <b>дешевле</b> чем 3060 Ti - это надо видеть
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
Слив последних RTX 2080 Super со скидками
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Внезапно разработчики из Forgotten Empires совместно с Tantalus Media анонсировали для Age of Empires II Definitive Edition первый официальный аддон-расширение под названием Lords of the West.

реклама

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Основной темой грядущего дополнения являются западные европейские цивилизации, коих в Lords of the West будет добавлено две: бургундцы и сицилийцы. Первые обладают превосходным экономическим потенциалом и обладают совершенно уникальными технологиями, позволяющими бургундцам дольше сохранять экономическое преимущество или выдержать нападение в случае острой необходимости.

Сицилийцы же — мастера возведения защитных сооружений; даже имеют уникальную защитную постройку — донжон, в котором обучается уникальная сицилийская пехота, способная возводить ещё больше донжонов.

реклама

реклама

Кроме того, в Lords of the West появятся три сюжетные кампании, действие которых развернётся как в Западной Европе, так и на берегах Средиземного моря.

Выход дополнения запланирован на 26 января.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios age of empires ii definitive edition
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В конце января Age of Empires II Definitive Edition получит первое дополнение
+
Вин Дизель много времени провёл в ARK Survival Evolved, поэтому решил стать продюсером второй части
4
Со свежим обновлением в Ghostrunner появился усложнённый режим прохождения
3
В Overwatch началась «Зимняя сказка 2020» с новогодними режимами и обликами героев
+
Новый геймплей хоррора Paranoid от авторов скандальной Agony
3
В игровом магазине Steam появился новостной центр
1

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
109
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
100
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Опыт установки необслуживаемой CЖО Corsiar H110 на видеокарту AMD Radeon RX Vega 56
16
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
93
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
12
Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
02:28
Да, просится 3070ти (или супер) с увеличенной памятью и добавленными блоками.
GeForce RTX 3080 Ti задержится до февраля
Christinachadzynski
02:18
Мне одному кажется, что все текстуры какие-то серые, однотонные и размытые? Про лунное освещение уже не говорю.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
in_cognito
02:18
Ты хочешь что-то доказать отбитому амд-фанатику? Это все равно что бисер метать.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Christinachadzynski
02:16
Лунное освещение - это у всех игр последние лет 10.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
sgs
02:10
Впервые слышу об этой игре. Это какая-то ММО за бабки на американских серверах ?
Вин Дизель много времени провёл в ARK Survival Evolved, поэтому решил стать продюсером второй части
Александр Петросян
02:05
Да, разница есть, прям в игре смотрел и потом на фото.. Нвидия шарпен хуже работает, вроди бы тоже самое, но картинка не такая чистая, LumaSharpen прям промывает глаза и убирает вообще всё мыло.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
sgs
02:05
В российских компаниях такие калькуляторы в офис не покупают даже во время тотального дефицита ноутов на рынке в связи с пандемией.
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
stockclock
02:05
АМДшники, вы всё ещё патчите, а мы уже играем ))
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
ego0550
02:02
У него просто АМД и у него подгорает от 20 мыльных фпс ;)
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Zmey1945
02:02
Экономика, должна быть экономной)
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем