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Сборник Serious Sam Collection выйдет на PS4, Xbox One и Switch на следующей неделе

Это было закономерное и правильное решение.
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В понедельник вечером разработчики серии Serious Sam объявили о том, что 17 ноября на Nintendo Switch выйдет сборник Serious Sam Collection, состоящий из обновлённых версий The First Encounter, The Second Encounter и BFE с дополнениями. По прошествии суток авторы дополнили свою заметку, сделав вид, что исполнили желание игроков, и объявили о том, что в тот же день сборник появится и на консолях Xbox One и PlayStation 4.

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В начале года сборник вышел в Google Stadia; на PC его роль исполняет набор Serious Sam The Complete Pack.

Напомним, что в сентябре на свет появилась новая часть серии — Serious Sam 4 — сюжетно являющаяся приквелом серии, где нам в роли Крутого Сэма необходимо защитить Землю от легионов Ментала. Поначалу проект был принят без энтузиазма из-за многочисленных недоработок, но после патчей его средний пользовательский рейтинг в Steam подрос до 82 %, что вполне достойно.

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