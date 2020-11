В понедельник вечером разработчики серии Serious Sam объявили о том, что 17 ноября на Nintendo Switch выйдет сборник Serious Sam Collection, состоящий из обновлённых версий The First Encounter, The Second Encounter и BFE с дополнениями. По прошествии суток авторы дополнили свою заметку, сделав вид, что исполнили желание игроков, и объявили о том, что в тот же день сборник появится и на консолях Xbox One и PlayStation 4.

В начале года сборник вышел в Google Stadia; на PC его роль исполняет набор Serious Sam The Complete Pack.

Напомним, что в сентябре на свет появилась новая часть серии — Serious Sam 4 — сюжетно являющаяся приквелом серии, где нам в роли Крутого Сэма необходимо защитить Землю от легионов Ментала. Поначалу проект был принят без энтузиазма из-за многочисленных недоработок, но после патчей его средний пользовательский рейтинг в Steam подрос до 82 %, что вполне достойно.