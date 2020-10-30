Началась открытая «бета» Black Mesa Definitive Edition
Несмотря на то, что Black Mesa (фанатский ремейк Half-Life) вышла из раннего доступа в начале весны этого года, дальнейшая поддержка проекта продолжается. В частности, сегодня разработчики открыли для всех желающих доступ к бета-версии обновления 1.5, которое они ещё до релиза Black Mesa окрестили Definitive Edition’ом — настолько большое количество изменений оно привносит.
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Опробовать «бету» обновления можно, выбрав соответствующий пункт в свойствах Black Mesa в Steam. Как пишут разработчики, значительным изменениям подверглось освещение и дизайн локаций в главах Power Up и On the Rail. Стоит отметить, что основной задачей разработчиков в обновлении 1.5 является доведение вышедших ранее глав Black Mesa до уровня, сопоставимого с миром Зен, появления которого игроки ждали на протяжении долгих семи лет.
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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что Black Mesa принимает участие в хеллоуинской распродаже в Steam и до второго ноября предлагается с 50-процентной скидкой — всего за 209 рублей.
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