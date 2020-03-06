Сказать, что мы все долго ждали полноценного релиза фанатского ремейка Half-Life (Black Mesa) — это ничего не сказать. Разработка проекта началась в сентябре 2004 года, а первый публичный релиз состоялся спустя восемь лет. Первая публичная версия была неполной и обрывалась на моменте прыжка Гордона Фримена в телепорт, переносивший его в инопланетный мир Зен. Дальше — ещё долгих семь лет разработки.

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Формально работа над Black Mesa завершилась в декабре прошлого года, а последние несколько месяцев проводилось её предрелизное тестирование. И вот, сегодня вечером долгожданный момент наконец-то настал: версия 1.0 доступна для прохождения. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Важно знать, что мы имеем дело с ремейком, а не ремастером: многие локации претерпели изменения, был значительно улучшен искусственный интеллект, в частности, бойцов спецподразделения HECU, и многое-многое другое.

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На этом работа не заканчивается: впереди ещё релиз патчей и обновлений, в том числе и крупных. Идеала, естественно, добиться не получится никогда, но приятно видеть, что благословлённый Valve проект будет жить и развиваться.