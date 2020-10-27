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Crash Bandicoot: On the Run для iOS и Android обзавелась датой релиза

Пока её выставил только App Store.
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Ещё в июле нынешнего года компания Activision совместно с King анонсировали Crash Bandicoot: On the Run. С этого самого лета про игру ничего не было слышно. Зато сейчас мы узнали, что в магазине App Store у Crash Bandicoot: On the Run появилась дата релиза. Не берёмся сейчас утверждать, насколько информация из магазина Apple согласована с разработчиками, но проект пока планируют выпустить 25 марта следующего года.

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Crash Bandicoot: On the Run — это вполне привычный для пользователей мобильных систем «раннер», коих и на iOS, и на Android имеется немало. Герой Крэш Бандикут будет делать свои скоростные забеги по острову Вумпа и давать отпор планам доктора Нео Кортекса, который мечтает покорить мультивселенную. Геймплей мобильного Crash Bandicoot максимально незамысловат. Нужно бегать, ломать ящики, обходить препятствия, драться с боссами и обустраивать свою базу с оружием против Кортекса.

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Для главного героя реализована гибкая система кастомизации. Если верить разработчикам, то для игроков они припасли более 12 арен и 50 боссов. Сетевой режим тоже запланирован. Подать заявку на предварительную регистрацию можно прямо сейчас. За такое полагается маленький бонус.

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Crash Bandicoot: On the Run должна выйти на iOS и Android.

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