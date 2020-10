Microsoft продолжает работать «в долгую» и развивать свой подписной сервис Xbox Game Pass. Сегодня компания огласила список игр, которые появятся на различных платформах с данной подпиской. По традиции, речь пока пойдёт об остатках октября и первой половине ноября — вплоть до 17 числа.

Carto (Xbox и PC) – 27 октября;

Day of the Tentacle Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;

Five Nights at Freddy’s (Android, Xbox и PC) – 29 октября;

Full Throttle Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;

Grim Fandango Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;

PUBG (Android) – 29 октября;

ScourgeBringer (Android) – 29 октября;

Unruly Heroes (Android, Xbox и PC) – 29 октября;

Celeste (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;

Comanche (PC) – 5 ноября;

Deep Rock Galactic (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;

Eastshade (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;

Knights and Bikes (Xbox и PC) – 5 ноября;

Ark Survival Evolved Explorer’s Edition (Android, Xbox и PC) – 17 ноября.

Однако некоторым играм придётся «съехать». Так, 30 октября Xbox Game Pass лишится Afterparty, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings Adventure Card Game и The Red Strings Club.