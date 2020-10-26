Celeste, Comanche и ещё дюжина игр пополнят Xbox Game Pass в первой половине ноября
Microsoft продолжает работать «в долгую» и развивать свой подписной сервис Xbox Game Pass. Сегодня компания огласила список игр, которые появятся на различных платформах с данной подпиской. По традиции, речь пока пойдёт об остатках октября и первой половине ноября — вплоть до 17 числа.
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- Carto (Xbox и PC) – 27 октября;
- Day of the Tentacle Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;
- Five Nights at Freddy’s (Android, Xbox и PC) – 29 октября;
- Full Throttle Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;
- Grim Fandango Remastered (Xbox и PC) – 29 октября;
- PUBG (Android) – 29 октября;
- ScourgeBringer (Android) – 29 октября;
- Unruly Heroes (Android, Xbox и PC) – 29 октября;
- Celeste (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;
- Comanche (PC) – 5 ноября;
- Deep Rock Galactic (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;
- Eastshade (Android, Xbox и PC) – 5 ноября;
- Knights and Bikes (Xbox и PC) – 5 ноября;
- Ark Survival Evolved Explorer’s Edition (Android, Xbox и PC) – 17 ноября.
Однако некоторым играм придётся «съехать». Так, 30 октября Xbox Game Pass лишится Afterparty, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings Adventure Card Game и The Red Strings Club.
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