Замечательные новости для любителей стратегий в реальном времени: долгожданный для многих ремастер Age of Empires III поступил в продажу и уже доступен для прохождения. Игра доступна в Steam, Microsoft Store и по подписке Xbox Game Pass для PC.

Напомним, что в Age of Empires III Definitive Edition игроков ждёт базовая игра, оба крупных контентных дополнения (The Warchiefs и The Asian Dynasties), текстуры высокого разрешения, поддержка мониторов с разрешением до 4K, улучшенный звук, более современный и менее громоздкий интерфейс и множество других улучшений.

С точки зрения контента Age of Empires III Definitive Edition тоже богаче своей оригинальной версии: в ремастере появились две новых цивилизации (Швеция и Империя инков) и продвинутый обучающий режим «Искусство войны», дебютировавший в Age of Empires II Definitive Edition.