В июле Даниэль Вавра, руководивший разработкой Mafia The City of Lost Heaven, раскритиковал ремейк (Mafia Definitive Edition), заявив о несогласии со множеством изменений в игровом процессе. Впоследствии Вавра всё же сыграл в ремейк, и на деле многое в нём разработчику искренне пришлось по душе.

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По словам господина Вавра, авторов Mafia Definitive Edition можно похвалить за качество озвучки (конкретно на английском и чешском языках) в целом и главного героя в частности. Также разработчику понравились обновлённый город Лост-Хэвен, внимание к деталям, повышающим уровень погружения в эпоху Америки 1930-х, и увеличение роли Сары в сюжете.

Впрочем, от своего первоначального мнения касательно отдельных элементов геймплея в ремейке Вавра не отступился: ему не понравились перестрелки, система укрытий и увеличившееся число противников, которые берут не умом, а именно количеством. Физика машин тоже вызвала у господина Вавра нарекания: в оригинале было сложнее и реалистичнее (видимо, девелопер играл не на уровне сложности «классический»), а машины легко уходили в занос. Отдельно Вавра упомянул некоторые изменения в сценарии, из-за которых игра лишилась элементов «морали истории», что, по его мнению, было очень важно.

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В целом, по мнению Вавра, ремейк Mafia был нужен: он бы и сам переделал значительную часть сюжета игры, сославшись на то, что на момент выхода оригинала ему было всего 23 года, и сюжет «Мафии» был его первой крупной сценарной работой.