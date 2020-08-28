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Через несколько дней Desperados III получит первое дополнение

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Не успели мы ознакомиться с дико-дикозападным миром Desperados III, как к игре уже выходит первое дополнение. Контентная добавка называется Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party. Информации о дополнении и его содержимом пока нет, но зато есть небольшой тизер и дата выхода — второе сентября.

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Стоит отметить, что третья часть данной серии тактических вестернов была очень тепло принята как профессиональными критиками, так и простыми игроками. В Steam, например, Desperados III довольствуется 96-процентным пользовательским рейтингом, чего удаётся добиться далеко не каждому проекту.

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thq nordic desperados iii mimimi productions
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Сейчас обсуждают

VRoman
17:50
Удвоенный объём не должен удивлять человека с ником oldschoolgamer. Это было очень популярно в 2000ые среди видеокарт начального уровня.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Yolanda Tarska
17:49
В 2.0 упёрлась чуть, а не 3.0
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Panzerkampfwagen
17:49
Итак если это не фейк то можно сделать некоторые выводы! Шина у линейки добавилась - это хорошо, правда кто до этого сидел на Х070 этого не прочувствует как была 256 так осталась))) А вот для предтоп...
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Ahmed
17:48
ЗАТО ДЕШЕВЛЕ!
AMD исправила задержки в CS GO и увеличила производительность в Fortnite с новым драйвером Adrenalin
Иоанн Грозный
17:48
так при юзе лучей вырастает и жор памяти в текущих проектах в ларе например +1-1,5 гига между лучи он-лучи офф
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
warmuza
17:47
ЭТО ПРОВАЛ! НИКОМУ НЕ НАДО! НИКТО НЕ КУПИТ! ПЕЧ! КОНСКИЙ ЦЕННИК! Через год: Компания NVIDIA отчиталась о новом рекорде продаж игровых видеокарт.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Amon Amarth
17:47
Зачем принудительно отключать дефрагментацию, говорили они... От этих твиков одни проблемы, а виндовс пишут умные люди и они всё предусмотрели, говорили они...
Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
Собака на Zеnе
17:46
Боже, как же трудна жизнь красносери. Чтобы просто поиграть в любимую игру, сначала нужно несколько месяцев настраивать проц и курить форумы оверклокерс, а потом зайдя в игру окажется, что дело было в...
AMD исправила задержки в CS GO и увеличила производительность в Fortnite с новым драйвером Adrenalin
Yolanda Tarska
17:46
Если карты будут с 10, то и игроделы не будут больше использовать, и проще взять 10, а через 2 года обновить на новое поколение, если не будет хватать
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
sevik68
17:45
учитывая, что 1080 достаточна в 99% конфигах - напротив, яркими и свежими
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
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