Через несколько дней Desperados III получит первое дополнение
Не успели мы ознакомиться с дико-дикозападным миром Desperados III, как к игре уже выходит первое дополнение. Контентная добавка называется Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party. Информации о дополнении и его содержимом пока нет, но зато есть небольшой тизер и дата выхода — второе сентября.
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Стоит отметить, что третья часть данной серии тактических вестернов была очень тепло принята как профессиональными критиками, так и простыми игроками. В Steam, например, Desperados III довольствуется 96-процентным пользовательским рейтингом, чего удаётся добиться далеко не каждому проекту.
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