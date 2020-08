Не успели мы ознакомиться с дико-дикозападным миром Desperados III, как к игре уже выходит первое дополнение. Контентная добавка называется Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party. Информации о дополнении и его содержимом пока нет, но зато есть небольшой тизер и дата выхода — второе сентября.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Стоит отметить, что третья часть данной серии тактических вестернов была очень тепло принята как профессиональными критиками, так и простыми игроками. В Steam, например, Desperados III довольствуется 96-процентным пользовательским рейтингом, чего удаётся добиться далеко не каждому проекту.