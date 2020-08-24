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Дебютный тизер The Lord of the Rings: Gollum

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Студия Daedalic Entertainment объявила о производстве приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings Gollum ещё весной прошлого года. С тех пор нам успели только показать скриншоты и назвать проект исключительно «некстгенным». Теперь авторы наконец-то показали первый игровой видеоролик-тизер, в котором можно увидеть неузнаваемого Голлума и извергающийся вулкан Ородруин.

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Судя по всему, полноценный показ The Lord of the Rings Gollum состоится в рамках церемонии открытия Gamescom 2020. А пока напомним, что игра посвящена жизни Голлума и постоянному противостоянию его искажённой личности с личностью полурослика Смеагола, которым он был до нахождения Кольца Всевластья.

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Релиз игры запланирован на следующий год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Дебютный тизер The Lord of the Rings: Gollum
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