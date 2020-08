Студия Daedalic Entertainment объявила о производстве приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings Gollum ещё весной прошлого года. С тех пор нам успели только показать скриншоты и назвать проект исключительно «некстгенным». Теперь авторы наконец-то показали первый игровой видеоролик-тизер, в котором можно увидеть неузнаваемого Голлума и извергающийся вулкан Ородруин.

реклама

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Судя по всему, полноценный показ The Lord of the Rings Gollum состоится в рамках церемонии открытия Gamescom 2020. А пока напомним, что игра посвящена жизни Голлума и постоянному противостоянию его искажённой личности с личностью полурослика Смеагола, которым он был до нахождения Кольца Всевластья.

реклама

Релиз игры запланирован на следующий год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.