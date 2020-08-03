В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
Похоже, рассуждения издателей игр о повышении цен на свои продукты становятся реальностью как минимум в одном отдельно взятом государстве — в России — и не только в отношении проектов нового поколения. Как стало известно, Ubisoft значительно подняла рублёвые цены на некоторые свои крупные проекты на PC.
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В частности, в Steam с 1 999 рублей до 2 499 рублей взлетели цены на Watch Dogs 2, Far Cry 5 и South Park The Fractured but Whole. Похожая ситуация происходит и в Epic Games Store с Uplay: там (но пока не в Steam) до аналогичных значений подорожали Assassin’s Creed Origins и Odyssey.
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Пока неясно, с чем это связано; предположительно, с ослаблением рубля по отношению к мировым резервным валютам. По всей видимости, 2 499 рублей — новый базовый ценник на «топовые» PC-игры Ubisoft в России.
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Практика, к слову, не новая: Electronic Arts, например, уже давно продаёт свои AAA-игры дороже «привычных» двух тысяч рублей, а грядущая Star Wars Squadrons в российском сегменте Origin стоит 2 499 рублей. И это при демократичной «западной» стоимости в $40.
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