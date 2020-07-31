EA объяснила, почему Star Wars Squadrons стоит дешевле, чем другие крупные игры издательства
Последнее время с устрашающей частотой появляются сообщения о том, что из-за увеличившихся бюджетов разработки в будущем стоимость игр для конечных потребителей вырастет минимум на десять долларов. В связи с этим для западных игроков стал приятной неожиданностью тот факт, что космобоевик Star Wars Squadrons предлагается по цене в $40 долларов, тогда как обычно игры по «Звёздным войнам» стоят на 20 долларов дороже.
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Финансовый директор Electronic Arts Блэйк Йоргенсен решил прокомментировать, чем вызвано столь демократичное ценообразование новинки. Причина, на самом деле, простая: как объяснил Йоргенсен, Star Wars Squadrons создавалась как космический боевик в декорациях «Звёздных войн», из-за чего проигрывает другим играм по культовой вселенной в плане масштабов. Поэтому издательство и решило оценить Star Wars Squadrons ниже.
Для российских игроков, впрочем, сниженная цена Star Wars Squadrons практически незаметна: в Origin игра по предварительному заказу в базовом варианте предлагается за 2 499 рублей; это учитывая, что многие игры на десятки и сотни часов геймплея оцениваются в 1 999 рублей и даже ниже.
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Релиз Star Wars Squadrons запланирован на 2 октября.
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