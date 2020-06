Epic Games продолжает словно из рога изобилия забрасывать пользователей своего магазина подарочными играми. Сегодня, например, в магазине стартовала раздача двух достойных проектов: AER Memories of Old и Stranger Things 3 The Game.

AER Memories of Old представляет собой исследовательскую игру, в которой ним нужно будет превращаться в птицу и перемещаться между парящими в воздухе островами. Stranger Things 3 The Game же — это кооперативное игровое дополнение к третьему сезону популярного сериала «Очень странные дела». Желательно играть в него с проверенными людьми, иначе можно испортить себе нервы.

Акция продлится до следующего четверга, 2 июля, после чего подарочные игры сменятся на симулятор выживания Conan Exiles и головоломку-платформер Hue.

Недавно, кстати, стало известно, что раздачи подарков в Epic Games Store очень плодотворно влияют на его развитие. В частности, после раздачи набора дорогих и очень желанных подарков показатель посещаемости Epic Games Store резко приблизился к таковому у Steam.