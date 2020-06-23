Недавно в Epic Games Store прошла огромная распродажа, параллельно с которой также проводились раздачи очень дорогих и желанных подарков, таких, как Grand Theft Auto V, Civilization VI, ARK Survival Evolved и Borderlands The Handsome Collection. Обе акции закономерно поспособствовали стремительному росту статистических показателей сервиса.

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Как стало известно из сообщения генерального менеджера Epic Games Score Стива Эллисона, благодаря вышеуказанным акциям средняя посещаемость сервиса «в пике» достигала тринадцати миллионов человек, тогда как число активных пользователей за месяц преодолело отметку в 61 миллион человек.

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В Epic Games Store считают выбранную политику успешной, и не согласиться с руководством сервиса сложно: для сравнения, число активных пользователей Steam составляет порядка ста миллионов, а пиковая суточная посещаемость болтается в районе двадцати миллионов пользователей. Иными словами, EGS стремительно догоняет Steam.

Насколько продолжительным будет эффект от дорогущих подарков, покажет, простите за штамп, время.