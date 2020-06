Около трёх недель назад Gearbox Software анонсировала для Borderlands 3 уже третье по счёту сюжетное дополнение под названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption (сокращённо — просто Bounty of Blood) и поделилась его основными сюжетными подробностями. Теперь же в рамках мероприятия Summer of Gaming, проводимого порталом IGN, разработчики представили полноценный 15-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса дополнения.

Напомним, что в Bounty of Blood мы отправимся на пустыню под названием Геенна, где, как нетрудно догадаться из названия, царит очень жаркий климат, а большая её часть и вовсе состоит из пустынь. Местные жители жалуются на бандитов, и нам придётся сделать всё возможное, чтобы избавить тружеников от нападений тех, кто трудиться совсем не хочет. В процессе выполнения заданий местный разорённый город будет восстанавливаться и расти на наших глазах.

Релиз Bounty of Blood состоится 25 июня.