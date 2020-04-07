Ветераны DayZ трудятся над новым крупным «выживачом»
Создатель оригинальной модификации DayZ Дин Холл, который впоследствии работал и над её самостоятельной версией, несколько лет назад покинул компанию Bohemia Interactive и основал собственную студию RocketWerkz. Теперь Холл объявил о том, что в коллектив RocketWerkz влился другой ветеран DayZ — Брайан Хикс, трудившийся в качестве творческого руководителя данного небезызвестного «выживастика».
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Всё это случилось не просто так: вместе с Холлом Хикс будет трудиться над некой новой очень большой, но пока ещё секретной игрой про выживание. На данном этапе остаётся только догадываться, что разработчики подразумевают под «выживанием» — очередной клон своей же DayZ или же что-то совершенно новое.
рекламаНа данный момент студия RocketWerkz отметилась космической выживалкой Stationeers, которая, естественно, уже почти два с половиной года пребывает в состоянии раннего доступа, а также VR-проектами Out of Ammo и Out of Ammo Death Drive.
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