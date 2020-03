Компания Avalanche Studios поделилась двумя новостями. Первая касается реструктуризации: компания теперь состоит из трёх подразделений — непосредственно Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max), а также Expansive Worlds (theHunter Call of the Wild) и Systemic Reaction (Generation Zero). Подразделение Systemic Reaction будет разрабатывать и самостоятельно выпускать игры, без помощи сторонних компаний.

Вторая новость касается нового проекта теперь уже подразделения Systemic Reaction. Подробностями или даже хотя бы его названием разработчики не поделились, но опубликовали небольшой видеоролик-тизер, из которого можно сделать только самые элементарные выводы вроде принадлежности к жанру шутеров от первого лица и арктического сеттинга. Известно, что это игра в новой вселенной и под новым брендом.

Из пресс-релиза Avalanche следует, что у компании большие планы, и новый проект — лишь небольшая их часть. Между тем сейчас в Steam проходит распродажа всех игр Avalanche Studios Group.