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Тизер новой игры от авторов Just Cause и Mad Max

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Компания Avalanche Studios поделилась двумя новостями. Первая касается реструктуризации: компания теперь состоит из трёх подразделений — непосредственно Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max), а также Expansive Worlds (theHunter Call of the Wild) и Systemic Reaction (Generation Zero). Подразделение Systemic Reaction будет разрабатывать и самостоятельно выпускать игры, без помощи сторонних компаний.

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Вторая новость касается нового проекта теперь уже подразделения Systemic Reaction. Подробностями или даже хотя бы его названием разработчики не поделились, но опубликовали небольшой видеоролик-тизер, из которого можно сделать только самые элементарные выводы вроде принадлежности к жанру шутеров от первого лица и арктического сеттинга. Известно, что это игра в новой вселенной и под новым брендом.

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Из пресс-релиза Avalanche следует, что у компании большие планы, и новый проект — лишь небольшая их часть. Между тем сейчас в Steam проходит распродажа всех игр Avalanche Studios Group.

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avalanche studios expansive worlds systemic reaction
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Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Катерина Стец
14:36
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ffe
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