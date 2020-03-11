Call of Duty Warzone мгновенно ворвалась на первое место на Twitch
Королевская битва Call of Duty Warzone на базе прошлогодней Modern Warfare несколько часов назад официально распахнула свои двери всем желающим, и уровень «хайпа» закономерно подтолкнул проект на первое место в списке самых просматриваемых игр на стриминговом сервисе Twitch.
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На момент написания данной заметки Call of Duty Warzone (вместе с Call of Duty Modern Warfare, поскольку они на Twitch объединены) просматривали более 475 тысяч зрителей. Таким образом, новинка в несколько раз обогнала популярнейший раздел «Общение» и MOBA-игру League of Legends.
рекламаСтоит отметить, что релизный скачок популярности на Twitch — стандартное явление для королевских битв: через это прошли они все, включая ныне уже усопшие проекты вроде Realm Royale. Поэтому выводы о Call of Duty Warzone по этой статистике делать пока преждевременно, и нужно будет вернуться к этой теме где-то через месяц.
Напомним, что Call of Duty Warzone распространяется по условно-бесплатной модели, так что оценить её может теоретически любой желающий. У проекта немало преимуществ перед конкурентами, как то — более динамичный геймплей и свобода в плане выбора приемлемого для себя варианта игры: сольного, дуэтного и отрядного.
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