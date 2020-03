Королевская битва Call of Duty Warzone на базе прошлогодней Modern Warfare несколько часов назад официально распахнула свои двери всем желающим, и уровень «хайпа» закономерно подтолкнул проект на первое место в списке самых просматриваемых игр на стриминговом сервисе Twitch.

На момент написания данной заметки Call of Duty Warzone (вместе с Call of Duty Modern Warfare, поскольку они на Twitch объединены) просматривали более 475 тысяч зрителей. Таким образом, новинка в несколько раз обогнала популярнейший раздел «Общение» и MOBA-игру League of Legends.

Стоит отметить, что релизный скачок популярности на Twitch — стандартное явление для королевских битв: через это прошли они все, включая ныне уже усопшие проекты вроде Realm Royale. Поэтому выводы о Call of Duty Warzone по этой статистике делать пока преждевременно, и нужно будет вернуться к этой теме где-то через месяц.

Напомним, что Call of Duty Warzone распространяется по условно-бесплатной модели, так что оценить её может теоретически любой желающий. У проекта немало преимуществ перед конкурентами, как то — более динамичный геймплей и свобода в плане выбора приемлемого для себя варианта игры: сольного, дуэтного и отрядного.