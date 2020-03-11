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Call of Duty Warzone мгновенно ворвалась на первое место на Twitch

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Королевская битва Call of Duty Warzone на базе прошлогодней Modern Warfare несколько часов назад официально распахнула свои двери всем желающим, и уровень «хайпа» закономерно подтолкнул проект на первое место в списке самых просматриваемых игр на стриминговом сервисе Twitch.

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На момент написания данной заметки Call of Duty Warzone (вместе с Call of Duty Modern Warfare, поскольку они на Twitch объединены) просматривали более 475 тысяч зрителей. Таким образом, новинка в несколько раз обогнала популярнейший раздел «Общение» и MOBA-игру League of Legends.

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Стоит отметить, что релизный скачок популярности на Twitch — стандартное явление для королевских битв: через это прошли они все, включая ныне уже усопшие проекты вроде Realm Royale. Поэтому выводы о Call of Duty Warzone по этой статистике делать пока преждевременно, и нужно будет вернуться к этой теме где-то через месяц.

Напомним, что Call of Duty Warzone распространяется по условно-бесплатной модели, так что оценить её может теоретически любой желающий. У проекта немало преимуществ перед конкурентами, как то — более динамичный геймплей и свобода в плане выбора приемлемого для себя варианта игры: сольного, дуэтного и отрядного.

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activision infinity ward call of duty modern warfare call of duty warzone
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mimigen
00:37
Смотрим в зеркало и сбавляем тон. Надоели ваши рулады в сторону друг друга. Не поймете о чем я, просто отправлю в отпуск, там один штаны снимать будет, а второй называть оппонентов поучится.
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:37
К бою, заводите свои целероны, с новым курсом не то что 9400Ф, на копропни не хватит ☝️
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:35
Опять псина гавкает хрен поймешь о чем
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
warmuza
00:34
хоть что-то новенькое, а не очередные "10 причин, почему я сменил обои на рабочем столе Windows 10"
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:34
Курс доллара добавьте, уже сказали, что это минимум до конца года. Снимайте штаны, штеудасты.
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
mimigen
00:33
Статья получилась интересной. Ничего из перечисленного не нужно, но прочел от строчки до строчки. Высокий балл!
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
Evgeny Aurosonic Smirnov
00:28
Я рад за вас. Но к SLi никогда не вернусь, ибо никакая SLI конфигурация по плавности картинки не сравнится с одной картой. И не надо говорить про кривизну рук людей, которые не умеют настраивать SLi.
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alex1377228
00:27
цены норм, благодари пыню за курс бакса
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
alex1377228
00:25
10нм давно освоены, ********, их выпускают в мобильный и серверный сегмент, а десктоп - копейки для интела
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Алексей Александров
00:19
Не тыкай, я в 2,5 раза тебя старше!
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