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Состоялся релиз королевской битвы Call of Duty Warzone

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Полчаса назад в Call of Duty Modern Warfare официально открылся доступ к режиму Warzone — королевской битве на огромной карте с участием ста пятидесяти игроков. Пока что игра доступна в таком виде, однако в 22:00 по московскому времени у Call of Duty Warzone появится отдельный клиент, и опробовать её смогут все желающие.

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Warzone распространяется по условно-бесплатной модели и отличается повышенной динамикой по сравнению с другими проектами в этом жанре. Важное сообщение для владельцев твердотельных накопителей: Warzone «весит» порядка 100 Гбайт для «чистой» установки и около 12—20 Гбайт в качестве обновления для Modern Warfare, так что будьте к этому готовы.

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По умолчанию в России данный проект будет недоступен на консолях PlayStation 4, однако из этого неприятного положения можно выйти, зарегистрировав новую учётную запись с привязкой к иному региону, установив игру, затем вернувшись обратно.

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activision infinity ward call of duty modern warfare call of duty warzone
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то что ты недогоняешь в чем суть, это твои проблемы, не надоело ныть? сплошное - не понимаю, не поинмаю, когда поймешь возращася, даже финекс по ходу понял! хотя он по ходу не ты случайно?
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