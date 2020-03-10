Полчаса назад в Call of Duty Modern Warfare официально открылся доступ к режиму Warzone — королевской битве на огромной карте с участием ста пятидесяти игроков. Пока что игра доступна в таком виде, однако в 22:00 по московскому времени у Call of Duty Warzone появится отдельный клиент, и опробовать её смогут все желающие.

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Warzone распространяется по условно-бесплатной модели и отличается повышенной динамикой по сравнению с другими проектами в этом жанре. Важное сообщение для владельцев твердотельных накопителей: Warzone «весит» порядка 100 Гбайт для «чистой» установки и около 12—20 Гбайт в качестве обновления для Modern Warfare, так что будьте к этому готовы.

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По умолчанию в России данный проект будет недоступен на консолях PlayStation 4, однако из этого неприятного положения можно выйти, зарегистрировав новую учётную запись с привязкой к иному региону, установив игру, затем вернувшись обратно.