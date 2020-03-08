По мотивам экшена Gears 5 готовится карточная игра
Разработчики из The Coalition Studio анонсировали карточную игру по мотивам Gears 5. Она получила название Gears of War: The Card Game. Издатель настольных игр Steamforged Games уже пообещал оказать поддержку в продвижении. Эта компания, если что, причастна к созданию Dark Souls: The Card Game и Resident Evil 2: The Board Game.
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Сразу важно понять, что из себя будет представлять карточная игра по Gears 5. Это набор сценариев, в рамках которых игроки смогут принять одну из противоборствующих сторон — Локустов или Коалицию. Причём, выбор, принятый в одном из сценариев, обязательно повлияет на дальнейшее развитие событий. По крайней мере, там так пообещали. У нас уже есть фотографии с карточками.
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Подробную информацию о Gears of War: The Card Game мы ещё будет получать. Авторы проекта обещают невиданную вариативность и разнообразие в геймплее. Верить или нет — вопрос личный для каждого. Купить набор с карточками можно будет не раньше осени. Дата выхода ещё не определена, но разработчики хотят управиться до конца.
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