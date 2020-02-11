Утечка: первое дополнение к The Division 2 вернёт игроков в Нью-Йорк
Незадолго до официального анонса в Сеть просочилась информация о первом крупном аддоне для The Division 2. Согласно утечке, дополнение называется Warlords of New York; таким образом, игроки смогут вернуться в виртуальную версию мировой финансовой столицы.
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По сюжету, агентам предстоит нейтрализовать угрозу, исходящую от их бывшего товарища Аарона Кинера, который вместе со своими преданными бойцами захватил власть в Нижнем Манхэттене.
рекламаТакже в Сеть просочилась информация о геймплейном наполнении аддона: игроки смогут моментально поднять уровень персонажа до тридцатого, а максимальный возможный уровень при этом увеличится до сорокового. Также дополнение порадует переработанной системой развития и более привлекательной финальной стадией («эндгеймом»).
Рассказать о будущем The Division 2 компания Ubisoft планировала сегодня вечером, так что ждать официального анонса Warlords of New York осталось недолго.
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