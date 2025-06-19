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Вступление

Новая платформа Intel LGA 1851 получилась не очень удачной, и пользователи не спешат на неё переходить, предпочитая другие варианты. Прежде всего, можно продолжать пользоваться LGA 1700, где есть несколько удачных моделей процессоров, цены на которые заметно упали. Другой вариант – перейти на платформу AM5, особенно если вы любитель компьютерных игр. Для этого даже не обязательно покупать флагманские процессоры, достаточно будет простенького AMD Ryzen 7 7700. Ещё за последнее время вышли две бюджетные модели: AMD Ryzen 5 7400F и 8400F. С ними можно даже поиграть в скальпирование и разгон. Всё как в старые добрые времена.

Для моделей такого уровня не нужно серьёзное охлаждение. Достаточно будет простенького кулера с четырьмя тепловыми трубками. Такие варианты давно стали классическими, и поэтому в этой нише представлено множество различных моделей. Тем не менее, производители постоянно выпускают новые устройства, добавляя подсветку, экраны и прочие украшения. Без внимания не остаются и любители традиционных ценностей. Для них выпускаются простые и понятные устройства, где ставка сделана в первую очередь на функциональность, а не на внешний вид. Что-то разумное в этом есть, ведь пользователь не всегда заглядывает внутрь своего компьютера и может даже выбрать простой корпус без прозрачных панелей.

Именно на такую модель я случайно натолкнулся. Называется она Formula V Line Ice Boid 4PSD12. Название не самое простое и запоминающееся, но мне понравилась цена новинки, и я решил взять пару таких кулеров для обычных офисных сборок, а заодно проверить эффективность охлаждения.

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Было решено проверить этот кулер сразу на двух разных платформах. Поскольку основной стенд у меня сейчас на LGA 1851 и этот кулер явно не для процессора Intel Core Ultra 7 265K, то платформы мне пришлось какое-то время ещё поискать. В итоге я остановился на популярных процессорах со встроенной графикой: Intel Core i5-12400 (без F) и AMD Ryzen 7 7700. Сперва думал про 7400F и его скальп, но мне попался хороший вариант по деньгам именно 7700. Процессоры абсолютно разные, но здесь не тест производительности, а возможностей охлаждения.

Упаковка и комплектация

Коробка относительно небольшая и лёгкая, изготовлена из плотного картона. Снаружи матовая поверхность с цветной полиграфией. При этом вся цветность ушла на одну фиолетовую полоску. Всё остальное чёрно-белое с оттенками серого.

Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая односекционная «башня» с одним вентилятором. Подсветки не предусмотрено. Из всех украшений сверху можно заметить пластиковую крышку с логотипом и серебристый диск в центре пропеллера вентилятора.

В правом верхнем углу находится логотип компании и её название.

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С обратной стороны упаковки есть спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

Модель Formula V Line Ice Boid 4PSD12 Тепловые трубки 4 х 6 мм Оребрение Алюминиевые пластины 37 шт., толщина 0.4 мм Габариты устройства 120 х 73 х 157 мм Габариты радиатора 120 х 48 х 150 мм Масса 448 г Совместимые сокеты AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2;

Intel LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066 Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм Скорость вращения 400-2200 об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 82.98 CFM Воздушное давление 3.33 мм водяного столба Уровень шума 34.34 дБ Тип подшипника Гидродинамический Номинальное напряжение 12 В Номинальная сила тока 0.23 А Потребляемая мощность 2.76 Вт Коннектор вентилятора 4-pin PWM

Судя по таблице, используется достаточно производительный вентилятор с гидродинамическими подшипниками. Это значит, что на максимальной скорости вращения шум будет заметный. Пластин не очень много – это значит, что суммарная поверхность теплоотвода не очень высокая. Однако это же свидетельствует о большом расстоянии между рёбрами. И такой высокоскоростной вентилятор может не потребоваться для эффективного продува радиатора.

В правом нижнем углу упаковки находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

Здесь мы видим картонный разделитель, который образует один небольшой отсек сверху и ещё один сбоку. Сам кулер уже практически в сборе. Необходимо лишь установить прижимные пластины для нужного сокета, которые идут отдельно в комплекте.

В том числе есть поддержка платформы Intel LGA1851, но без смещения. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

Теперь посмотрим, что в комплекте:

Один универсальный бэкплейт для платформ Intel;

Две прижимные пластины для платформ AMD;

Две прижимные пластины для платформ Intel LGA 2011/2066;

Две прижимные пластины для платформ Intel LGA 115X/1200/1700/1851;

Два винта для фиксации прижимных пластин;

Две скобы для крепления вентилятора (установлены штатно);

Инструкция;

Термопаста.

В комплекте есть универсальный бэкплейт для платформ Intel с регулируемыми наконечниками под разные расстояния между отверстиями. Для платформ AMD используется их штатная задняя пластина. Каждая прижимная пластина оборудована двумя винтами на пружинах. Отверстия сделаны вытянутой формы и поэтому их можно передвигать. Сделано это для универсальности и лучшей совместимости.

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Устройство и особенности

Этот кулер по конструкции представляет классическую однобашенную модель. Удачным решением является то, что вентилятор полностью закрывает радиатор, а сверху он может выставляться вровень с верхней крышкой. Радиатор симметричный, но на крышке сверху есть логотип, поэтому ориентацию установки тут не перепутаешь.

Верхняя пластиковая крышка необходима больше для красоты, чтобы скрыть концы тепловых трубок. В данном случае радиатор вместе с ними выкрашен в чёрный цвет.

Возможно, в каких-то корпусах будет как раз не хватать 2-3 мм, чтобы закрыть боковую панель и тогда эту верхнюю крышку можно будет снять, а вентилятор опустить немного пониже.

Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходятся четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Следов пайки или клея не видно. Но алюминиевая часть основания прочно взаимодействует с этими трубками. Возможно, здесь используется альтернативный метод фиксации трубок, например, путём расширения и сжатия. Теплосъёмника нет, есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора.

На основании видно, что трубки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними проходят алюминиевые полосы основания шириной около 2 мм. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо, но при этом заметен след от фрезы. Поэтому финальная обработка получается достаточно грубая.

Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил. Вес радиатора отдельно составляет всего 296 г.

Здесь у нас всего 37 пластин размером 120 х 48 мм. В общей сложности это получается примерно 37 х 12 х 4,8 х 2 ~ 4262,4 кв. см. Это не рекорд, но нужно всё же учитывать, что это недорогая модель. Соответственно она рассчитана на не очень мощные процессоры, хотя производитель заявляет о 200 Вт. Также не нужно рассчитывать на использование такого кулера для разгона.

Основное применение – охлаждение процессора в штатном режиме в допустимых рамках его TDP. Это касается моделей среднего уровня, а если это Intel, то без буквы K на конце. В основании алюминиевая вставка образует ещё один маленький радиатор, но я бы сильно на него не рассчитывал.

Подсветки нет на корпусе и также её нет у вентилятора. Выглядит всё просто и аккуратно. Мне понравилось, что вентилятор можно выровнять под верхнюю крышку и так конструкция будет казаться более цельной.

Рама у вертушек тоже кажется монолитной, включая уголки, на которых есть резиновые треугольники. Они используются как антивибрационные подушки, чтобы гасить часть колебаний.

Конструкция самого кулера очень проста: вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. В комплекте вторых скоб нет и это намекает на то, что второй вентилятор использовать не планируется.

С обратной стороны на двигателе есть наклейка, но она достаточно лаконичная. Модель тут не разобрать, приведено лишь напряжение 12 В. В спецификации указано, что максимальная скорость вращения 2200 об/мин.

Вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

Тестовый стенд

Тестирование кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12 проводилось со следующими компонентами:

Платформа №1.

Процессор: Intel Core i5-12400;

Кулер: Formula V Line Ice Boid 4PSD12;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: H610 ITX;

Память: 2 x 32 Гбайт DDR4-3200 A-Data (Samsung);

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Deepcool PX1000G.

Платформа №2.

Процессор: AMD Ryzen 7 7700;

Кулер: Formula V Line Ice Boid 4PSD12;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MAG B650M Tomahawk WIFI;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 @ DDR5-6000 KingBank (SKhynix);

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Deepcool PX1000G.

Тестирование

Кулер поставляется практически в собранном виде, но вентилятор всё равно придётся снимать, чтобы закрепить радиатор на процессоре. Для платформы Intel достаточно сразу установить бэкплейт, а на AMD придётся сперва выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Далее уже к основанию радиатора необходимо прикрутить соответствующие прижимные рамки.

Затем просто устанавливается радиатор сверху на процессор и прижимается четырьмя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины. На платформы Intel всё устанавливается схожим образом, только проще потому, что ничего предварительно снимать не надо.

Дальше остаётся только установить вентилятор и закрепить его скобами. После всех процедур собираем систему и запускаем для начала Intel.

Обычно я использую Prime95 для нагрузки, но здесь хотел ещё дополнительно нагрузить интегрированное видеоядро, чтобы получить максимальный нагрев процессора.

Поскольку температуры оказались далеки от критических, а шум относительно высокий, то я решил установить резистор. Это позволило снизить обороты и шум от кулера.

Далее я поменял платформу на AMD. В штатном режиме получается всё довольно скучно, из-за того, что потребляемая мощность ограничивается 90 Вт. Все ограничения снял и выставил их только по температуре 95°C. При этом я также нагрузил не только вычислительные ядра, но и интегрированную графику.

Здесь кулер начинает работать практически на пределе. Причём с начала теста процессор выходит где-то на 190 Вт (140 Вт – ядра, 50 Вт – видео). Потом нагрузка падает из-за температурных ограничений и составляет примерно 130 + 35 Вт.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

Intel Core i5-12400;

Intel Core i5-12400 + резистор;

AMD Ryzen 7 7700;

AMD Ryzen 7 7700 + разгон.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

Formula V Line Ice Boid 4PSD12 – простой, понятный кулер с длинным и непростым названием. Это бюджетный вариант для процессоров начально-среднего уровня с TDP около 120 Вт. Производитель заявляет о возможности отвести 200 Вт, но я с трудом представляю себе такой сценарий. Точнее – сильно сомневаюсь, что кто-то будет брать такой кулер для разгона действительно мощных процессоров. Например, Intel Core i5-12400 в штатном режиме, с интегрированной графикой, не подбирается к таким значениям как 200 Вт. Поэтому такого кулера вполне хватает для его охлаждения и можно даже снизить обороты вентилятора. При этом наблюдаются не только приемлемые показания температуры, но и хороший акустический комфорт. Для простоты я использовал обычный резистор.

С AMD ситуация немного отличается. Опять же, если говорить про штатный режим работы, то никаких проблем с процессором AMD Ryzen 7 7700 или AMD Ryzen 5 7500F не возникнет. Обычно материнские платы выставляют ограничение на потребление в 90 Вт, хотя штатно по паспорту у них 65 Вт. Поскольку запас был, то я решил немного разогнать процессор, ограничив его по температуре до 95°C. В итоге мне удалось получить потребление 130 Вт на вычислительных ядрах и 35 Вт на интегрированном видеоядре. Это неплохой результат, но я бы не стал использовать в таком режиме процессор на постоянной основе, а ограничился бы более щадящим режимом.

Конструкция кулера простая, комплект поставки подразумевает его установку на множество различных платформ (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066). Две последние – это даже лишнее. Вентилятор с ШИМ-управлением, поэтому скорость вращения крыльчатки можно регулировать через софт или BIOS материнской платы. На максимальных оборотах шум отчётливо слышно. Однако достаточно снизить обороты любым способом, и он уже становится приемлемым. При этом температура увеличивается незначительно.

Это объясняется тем, что межрёберное расстояние не очень маленькое, и поэтому для продувки радиатора мощный поток не обязателен. Это же позволяет реже обслуживать радиатор и чистить его от пыли. Более плотное оребрение чаще забивается и нуждается в постоянном присмотре. Здесь можно поставить и забыть до момента, когда температуры явно не станут выше. Вентилятор здесь явно с запасом и это хорошо, поскольку позволяет подобрать оптимальный режим для работы.

Какие минусы? Хоть как-то придраться можно к креплению, но учитывая стоимость устройства в 1300 рублей про это сразу забываешь. Да и сам этот кулер из серии один раз поставил и забыл.

Андрей Понкратов aka wildchaser