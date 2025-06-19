Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12

Мы выясним, на что способен бюджетный вариант для процессоров начально-среднего уровня на стендах с Intel Core i5-12400 (без F) и AMD Ryzen 7 7700.
+

Оглавление

Вступление

Новая платформа Intel LGA 1851 получилась не очень удачной, и пользователи не спешат на неё переходить, предпочитая другие варианты. Прежде всего, можно продолжать пользоваться LGA 1700, где есть несколько удачных моделей процессоров, цены на которые заметно упали. Другой вариант – перейти на платформу AM5, особенно если вы любитель компьютерных игр. Для этого даже не обязательно покупать флагманские процессоры, достаточно будет простенького AMD Ryzen 7 7700. Ещё за последнее время вышли две бюджетные модели: AMD Ryzen 5 7400F и 8400F. С ними можно даже поиграть в скальпирование и разгон. Всё как в старые добрые времена.

Для моделей такого уровня не нужно серьёзное охлаждение. Достаточно будет простенького кулера с четырьмя тепловыми трубками. Такие варианты давно стали классическими, и поэтому в этой нише представлено множество различных моделей. Тем не менее, производители постоянно выпускают новые устройства, добавляя подсветку, экраны и прочие украшения. Без внимания не остаются и любители традиционных ценностей. Для них выпускаются простые и понятные устройства, где ставка сделана в первую очередь на функциональность, а не на внешний вид. Что-то разумное в этом есть, ведь пользователь не всегда заглядывает внутрь своего компьютера и может даже выбрать простой корпус без прозрачных панелей.

Именно на такую модель я случайно натолкнулся. Называется она Formula V Line Ice Boid 4PSD12. Название не самое простое и запоминающееся, но мне понравилась цена новинки, и я решил взять пару таких кулеров для обычных офисных сборок, а заодно проверить эффективность охлаждения.

реклама



450x311 22 KB. Big one: 841x581 60 KB

Было решено проверить этот кулер сразу на двух разных платформах. Поскольку основной стенд у меня сейчас на LGA 1851 и этот кулер явно не для процессора Intel Core Ultra 7 265K, то платформы мне пришлось какое-то время ещё поискать. В итоге я остановился на популярных процессорах со встроенной графикой: Intel Core i5-12400 (без F) и AMD Ryzen 7 7700. Сперва думал про 7400F и его скальп, но мне попался хороший вариант по деньгам именно 7700. Процессоры абсолютно разные, но здесь не тест производительности, а возможностей охлаждения.

Упаковка и комплектация

Коробка относительно небольшая и лёгкая, изготовлена из плотного картона. Снаружи матовая поверхность с цветной полиграфией. При этом вся цветность ушла на одну фиолетовую полоску. Всё остальное чёрно-белое с оттенками серого.

450x432 26 KB. Big one: 1500x1441 169 KB

Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая односекционная «башня» с одним вентилятором. Подсветки не предусмотрено. Из всех украшений сверху можно заметить пластиковую крышку с логотипом и серебристый диск в центре пропеллера вентилятора.

450x426 28 KB. Big one: 1500x1421 186 KB

В правом верхнем углу находится логотип компании и её название.

реклама



С обратной стороны упаковки есть спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

353x450 26 KB. Big one: 1176x1500 210 KB

Модель Formula V Line Ice Boid 4PSD12
Тепловые трубки 4 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 37 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 120 х 73 х 157 мм
Габариты радиатора 120 х 48 х 150 мм
Масса 448 г
Совместимые сокеты AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2;
Intel LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 400-2200 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 82.98 CFM
Воздушное давление 3.33 мм водяного столба
Уровень шума 34.34 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.23 А
Потребляемая мощность 2.76 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM

Судя по таблице, используется достаточно производительный вентилятор с гидродинамическими подшипниками. Это значит, что на максимальной скорости вращения шум будет заметный. Пластин не очень много – это значит, что суммарная поверхность теплоотвода не очень высокая. Однако это же свидетельствует о большом расстоянии между рёбрами. И такой высокоскоростной вентилятор может не потребоваться для эффективного продува радиатора.

353x450 28 KB. Big one: 1176x1500 221 KB

В правом нижнем углу упаковки находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

450x277 18 KB. Big one: 1500x922 122 KB

Здесь мы видим картонный разделитель, который образует один небольшой отсек сверху и ещё один сбоку. Сам кулер уже практически в сборе. Необходимо лишь установить прижимные пластины для нужного сокета, которые идут отдельно в комплекте.

450x359 24 KB. Big one: 1500x1196 167 KB

В том числе есть поддержка платформы Intel LGA1851, но без смещения. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

Теперь посмотрим, что в комплекте:

450x396 25 KB. Big one: 1500x1319 187 KB
  • Один универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Две прижимные пластины для платформ AMD;
  • Две прижимные пластины для платформ Intel LGA 2011/2066;
  • Две прижимные пластины для платформ Intel LGA 115X/1200/1700/1851;
  • Два винта для фиксации прижимных пластин;
  • Две скобы для крепления вентилятора (установлены штатно);
  • Инструкция;
  • Термопаста.

450x282 26 KB. Big one: 1500x941 168 KB

В комплекте есть универсальный бэкплейт для платформ Intel с регулируемыми наконечниками под разные расстояния между отверстиями. Для платформ AMD используется их штатная задняя пластина. Каждая прижимная пластина оборудована двумя винтами на пружинах. Отверстия сделаны вытянутой формы и поэтому их можно передвигать. Сделано это для универсальности и лучшей совместимости.

реклама





Устройство и особенности

Этот кулер по конструкции представляет классическую однобашенную модель. Удачным решением является то, что вентилятор полностью закрывает радиатор, а сверху он может выставляться вровень с верхней крышкой. Радиатор симметричный, но на крышке сверху есть логотип, поэтому ориентацию установки тут не перепутаешь.

377x450 24 KB. Big one: 1258x1500 149 KB

Верхняя пластиковая крышка необходима больше для красоты, чтобы скрыть концы тепловых трубок. В данном случае радиатор вместе с ними выкрашен в чёрный цвет.

Возможно, в каких-то корпусах будет как раз не хватать 2-3 мм, чтобы закрыть боковую панель и тогда эту верхнюю крышку можно будет снять, а вентилятор опустить немного пониже.

450x340 32 KB. Big one: 1500x1132 197 KB

Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходятся четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Следов пайки или клея не видно. Но алюминиевая часть основания прочно взаимодействует с этими трубками. Возможно, здесь используется альтернативный метод фиксации трубок, например, путём расширения и сжатия. Теплосъёмника нет, есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора.

На основании видно, что трубки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними проходят алюминиевые полосы основания шириной около 2 мм. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо, но при этом заметен след от фрезы. Поэтому финальная обработка получается достаточно грубая.

450x264 30 KB. Big one: 1500x881 179 KB

Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил. Вес радиатора отдельно составляет всего 296 г.

450x369 25 KB. Big one: 1500x1231 181 KB

Здесь у нас всего 37 пластин размером 120 х 48 мм. В общей сложности это получается примерно 37 х 12 х 4,8 х 2 ~ 4262,4 кв. см. Это не рекорд, но нужно всё же учитывать, что это недорогая модель. Соответственно она рассчитана на не очень мощные процессоры, хотя производитель заявляет о 200 Вт. Также не нужно рассчитывать на использование такого кулера для разгона.

Основное применение – охлаждение процессора в штатном режиме в допустимых рамках его TDP. Это касается моделей среднего уровня, а если это Intel, то без буквы K на конце. В основании алюминиевая вставка образует ещё один маленький радиатор, но я бы сильно на него не рассчитывал.

450x398 30 KB. Big one: 1500x1327 192 KB

Подсветки нет на корпусе и также её нет у вентилятора. Выглядит всё просто и аккуратно. Мне понравилось, что вентилятор можно выровнять под верхнюю крышку и так конструкция будет казаться более цельной.

Рама у вертушек тоже кажется монолитной, включая уголки, на которых есть резиновые треугольники. Они используются как антивибрационные подушки, чтобы гасить часть колебаний.

302x450 34 KB. Big one: 1005x1500 189 KB

Конструкция самого кулера очень проста: вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. В комплекте вторых скоб нет и это намекает на то, что второй вентилятор использовать не планируется.

450x346 27 KB. Big one: 1500x1152 176 KB

С обратной стороны на двигателе есть наклейка, но она достаточно лаконичная. Модель тут не разобрать, приведено лишь напряжение 12 В. В спецификации указано, что максимальная скорость вращения 2200 об/мин.

450x346 30 KB. Big one: 1500x1152 186 KB

Вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

450x333 29 KB. Big one: 1500x1111 172 KB

Тестовый стенд

Тестирование кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12 проводилось со следующими компонентами:

Платформа №1.

  • Процессор: Intel Core i5-12400;
  • Кулер: Formula V Line Ice Boid 4PSD12;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: H610 ITX;
  • Память: 2 x 32 Гбайт DDR4-3200 A-Data (Samsung);
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G.

450x300 46 KB. Big one: 1500x1001 333 KB

Платформа №2.

  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700;
  • Кулер: Formula V Line Ice Boid 4PSD12;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI MAG B650M Tomahawk WIFI;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 @ DDR5-6000 KingBank (SKhynix);
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G.

450x300 47 KB. Big one: 1500x1001 340 KB

Тестирование

Кулер поставляется практически в собранном виде, но вентилятор всё равно придётся снимать, чтобы закрепить радиатор на процессоре. Для платформы Intel достаточно сразу установить бэкплейт, а на AMD придётся сперва выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Далее уже к основанию радиатора необходимо прикрутить соответствующие прижимные рамки.

450x335 33 KB. Big one: 1500x1116 255 KB

Затем просто устанавливается радиатор сверху на процессор и прижимается четырьмя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины. На платформы Intel всё устанавливается схожим образом, только проще потому, что ничего предварительно снимать не надо.

383x450 34 KB. Big one: 1276x1500 226 KB

Дальше остаётся только установить вентилятор и закрепить его скобами. После всех процедур собираем систему и запускаем для начала Intel.

Обычно я использую Prime95 для нагрузки, но здесь хотел ещё дополнительно нагрузить интегрированное видеоядро, чтобы получить максимальный нагрев процессора.

450x268 33 KB. Big one: 1500x892 221 KB

Поскольку температуры оказались далеки от критических, а шум относительно высокий, то я решил установить резистор. Это позволило снизить обороты и шум от кулера.

Далее я поменял платформу на AMD. В штатном режиме получается всё довольно скучно, из-за того, что потребляемая мощность ограничивается 90 Вт. Все ограничения снял и выставил их только по температуре 95°C. При этом я также нагрузил не только вычислительные ядра, но и интегрированную графику.

Здесь кулер начинает работать практически на пределе. Причём с начала теста процессор выходит где-то на 190 Вт (140 Вт – ядра, 50 Вт – видео). Потом нагрузка падает из-за температурных ограничений и составляет примерно 130 + 35 Вт.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

  • Intel Core i5-12400;
  • Intel Core i5-12400 + резистор;
  • AMD Ryzen 7 7700;
  • AMD Ryzen 7 7700 + разгон.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Formula V Line Ice Boid 4PSD12 – простой, понятный кулер с длинным и непростым названием. Это бюджетный вариант для процессоров начально-среднего уровня с TDP около 120 Вт. Производитель заявляет о возможности отвести 200 Вт, но я с трудом представляю себе такой сценарий. Точнее – сильно сомневаюсь, что кто-то будет брать такой кулер для разгона действительно мощных процессоров. Например, Intel Core i5-12400 в штатном режиме, с интегрированной графикой, не подбирается к таким значениям как 200 Вт. Поэтому такого кулера вполне хватает для его охлаждения и можно даже снизить обороты вентилятора. При этом наблюдаются не только приемлемые показания температуры, но и хороший акустический комфорт. Для простоты я использовал обычный резистор.

С AMD ситуация немного отличается. Опять же, если говорить про штатный режим работы, то никаких проблем с процессором AMD Ryzen 7 7700 или AMD Ryzen 5 7500F не возникнет. Обычно материнские платы выставляют ограничение на потребление в 90 Вт, хотя штатно по паспорту у них 65 Вт. Поскольку запас был, то я решил немного разогнать процессор, ограничив его по температуре до 95°C. В итоге мне удалось получить потребление 130 Вт на вычислительных ядрах и 35 Вт на интегрированном видеоядре. Это неплохой результат, но я бы не стал использовать в таком режиме процессор на постоянной основе, а ограничился бы более щадящим режимом.

Конструкция кулера простая, комплект поставки подразумевает его установку на множество различных платформ (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066). Две последние – это даже лишнее. Вентилятор с ШИМ-управлением, поэтому скорость вращения крыльчатки можно регулировать через софт или BIOS материнской платы. На максимальных оборотах шум отчётливо слышно. Однако достаточно снизить обороты любым способом, и он уже становится приемлемым. При этом температура увеличивается незначительно.

Это объясняется тем, что межрёберное расстояние не очень маленькое, и поэтому для продувки радиатора мощный поток не обязателен. Это же позволяет реже обслуживать радиатор и чистить его от пыли. Более плотное оребрение чаще забивается и нуждается в постоянном присмотре. Здесь можно поставить и забыть до момента, когда температуры явно не станут выше. Вентилятор здесь явно с запасом и это хорошо, поскольку позволяет подобрать оптимальный режим для работы.

Какие минусы? Хоть как-то придраться можно к креплению, но учитывая стоимость устройства в 1300 рублей про это сразу забываешь. Да и сам этот кулер из серии один раз поставил и забыл.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser lga 1700 socket am5 core i5-12400 ryzen 7 7700 formula v line formula v line ice boid 4psd12

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
+
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
1
CNBC TV18: Индия может начать производство российского истребителя Су-57 вместо покупки F-35
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
Новый владелец Danone в России вложит 100 млрд рублей в модернизацию производства
+
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Для Borderlands 4 потребуется как минимум 8-ядерный процессор и видеокарта с 8 ГБ видеопамяти
2
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
+
AMD готовит 256-ядерный процессор Epyc Venice на 2-нм техпроцессе
2
NVIDIA исправила много проблем в новых драйверах Game Ready и Studio версии 576.80
+
Вероятность столкновения Земли с другой планетой вычислена с помощью компьютерного моделирования
1
Exynos 2500 поддерживает экстренную отправку сообщений через спутники
+
Black Sky разрабатывает новый тип спутника для отслеживания ракет и создания цифровых двойников
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
10:17
Конечно пофиг в погоне за рекламными деньгами.
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
Dmitry Mitry
10:15
Заметка писалась ради "купить тут", и ни одна ссылка не работает.
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
Dmitry Mitry
10:13
Сколько не пробовал DLC - все ерунда, и к Borderlands в том числе. Прошел каждую по три раза безо всяких DLC.
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
corsi
10:02
У видеокарт интол доля рынка 0, их никто не покупает кроме пары человек.
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
smash526
10:00
Спасибо
Valve улучшила оверлей производительности Steam и добавила в него статистику загрузки компонентов ПК
Дато Нижегородский
09:54
А может они сейчас читают, специально не пишут комментарии что у них якобы пука не взорвалась? 🤔
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
09:52
Ночка у них поди выдалась бурная, вот и разрывы. Не всякая дупа линуксоида выдержит контейнеризацию.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дато Нижегородский
09:49
Уже 3 часа прошло, и ни одного комментария от линуксоида, там по-любому полный разрыв пук 💥
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
09:48
Рано ещё, они спят. Сейчас проснутся, подмоются, сходят со своим бойфрендом за лавандовым рафом и мазью от анальных трещин, и тогда уже начнут.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дато Нижегородский
09:39
Линуксоиды, давайте активнее комментируйте, или у вас уже пука горит 🔥. Или у вас настолько сильно взорвалась пука что вы сейчас ещё пока на околоземной орбите🤣. 🚶💨. 🚀🌍
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем