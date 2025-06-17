Оглавление

Вступление

Недавно искал недорогой ноутбук для обычных офисных задач, и самое недорогое, что я мог найти – это ноутбук на процессоре Intel N95 с небольшим объёмом памяти и сомнительным экраном. Такое чудо можно найти где-то за 15 000 рублей, что немного превосходит стоимость мини-ПК, но тут ещё получаешь клавиатуру, мышку и экран, а также не стоит забывать про аккумулятор, который периодически может выполнять роль ИБП. Поэтому такое устройство можно считать более универсальным, благо его можно таскать собой.

Однако есть устройства более производительные и с хорошим экраном, которые можно с комфортом использовать для повседневных задач. Например, хорошая 16” матрица, 32 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт SSD M.2 накопитель могут подойти широкому кругу лиц. Цена на такие устройства будет заметно выше, но комфорт использования может компенсировать это. Самое сложное – определиться с мобильным процессором и архитектурой в целом, потому что различных модификаций на рынке сейчас огромное множество. Что Intel, что AMD наделали столько моделей с разными индексами и схожими характеристиками, что начинаешь путаться.

Например, кто-то сходу может сказать что-то о процессоре AMD Ryzen 5 7430U? Как он относится к 7000-серии? Поэтому не только Intel и NVIDIA «шалят» с названиями, но и AMD иногда балуется этим.

реклама





Также на рынке ноутбуков появляются новые бренды, о которых не было ничего известно ранее, но в один момент у них оказывается куча различных модификаций, где можно легко заблудиться в названиях, а теперь ещё и в поколениях. Это очередной хитрый трюк производителей, когда у модели с одним названием может быть несколько поколений и иногда даже добавляют в конце год модельного ряда. Простому покупателю от этого не легче. Как понять, какая перед тобой модель, если характеристики примерно одинаковы. А что, если они окажутся даже хуже, чем у прошлого поколения? Поэтому из-за такого огромного разнообразия выбор уже становится неочевидным.

В поисках недорогой рабочей модели я наткнулся на устройство с неплохими отзывами, которое называется Ninkear A15 Pro. Сразу подчеркну, что я рассматривал модель 2025 года с IPS экраном 16”, с частотой 120 Гц. Мне захотелось подробнее изучить это устройство и понять, стоит ли его покупать вообще? Сейчас ноутбук Ninkear A15 Pro 2025 доступен для покупки в магазине компании.

Технические характеристики

Модель Ninkear A15 Pro 2025 Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 5 7430U Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимально 2 х 32 ГБ) Накопитель SSD 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 16”, матовое покрытие, QHD (2560 x 1600), sRGB 100%, 300 нит, 16:10 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 55 Вт*ч Размеры 362 x 251.4 x 18.5 мм Масса 1.85 кг Цена 35 000 – 40 000 рублей*

* Точная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

Характеристики вполне соответствуют ценовому сегменту. Аккумулятор не очень ёмкий, габариты и вес тоже не очень скромные. Что касается платформы, то процессор AMD Ryzen 5 7430U – это аналог AMD Ryzen 5 5600G, но менее производительный за счёт скромного теплопакета в 15 Вт. Это говорит о том, что перед нами архитектура AMD Zen3, 6 ядер и 12 потоков, интегрированная графика с семью вычислительными блоками. Поэтому если честно, то к 7000-серии этот процессор никак не относится. Также могут попадаться упоминания о том, что это якобы игровой ноутбук. В моём понимании под эту формулировку может попадать устройство с дискретной графикой и то не любой, а тут интегрированное видео, причём далеко не самое современное и производительное.

реклама





По экрану тоже ничего не понятно и с памятью лучше докупить ещё одну планку на 16 Гб. Здесь я просто немного заранее знал, что штатно стоит одна планка на 16 Гбfqn и поэтому сразу решил докупить вторую. На фоне стоимости ноутбука 1500 рублей ничего не решает, но зато памяти будет вдвое больше и есть шанс на включение второго канала, что немного увеличит производительность работы с памятью и встроенного видео. Солидный вес устройства объясняется ещё тем, что верхняя и нижняя крышки металлические.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень скромное. Производитель сделал упор на практичность и защиту. Оформление – это второстепенная задача и поэтому тут его практически нет.

Есть только надпись Ninkear с двух сторон. Ручка для переноски отсутствует, хотя коробка не очень крупная и её можно нести под мышкой.

Ещё с одного торца есть наклейка, где перечислены основные характеристики устройства. Указана модель процессора, объём памяти, формат матрицы, габариты и вес.

Открыв коробку, внутри можно заметить ещё одну поменьше. В ней размещается комплект поставки. В данном случае производитель заметно подготовился. Я думал, что кроме адаптера питания и пары листовок ничего не будет, но здесь ещё есть проводная оптическая мышка и коврик.

Разумеется, это всё без изысков, но на первое время вполне хватит. Далее уже можно будет приобрести что-то посерьёзнее. Например, я больше предпочитаю беспроводные манипуляторы.

Сам ноутбук упакован в две половинки каркаса из вспененного полиэтилена тёмно-серого цвета. Внутри ещё находится достаточно плотный чехол из нетканого материала, который также в первое время можно использовать для переноски. Да, это простой конверт без ручек, но так хотя бы устройство не поцарапается какое-то время, пока пользователь не купит сумку.

Блок питания универсальный типа GaN и максимально обеспечивает 20В, 3,25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно.

реклама









Полная зарядка длится менее 2 часов, а за 1 час у меня получилось зарядить его с 5 до 80%. Мне кажется, что это хороший результат, но не стоит забывать про не очень высокую ёмкость аккумулятора.

Внешний вид и корпус

Модель представлена в одном цветовом решении, что потенциально снижает охват аудитории. С другой стороны, здесь мы видим классическое по цвету и дизайну решение. Верхняя крышка и нижний поддон сделаны из алюминиевого сплава и поверхность у них серебристая и матовая. Оттенок тоже немного темнее, чем просто у алюминия, поэтому, возможно, тут используется краска или какой-то лак.

Все панели расположены относительно ровно друг к другу. При более детальном осмотре можно заметить, что зазоры не идеальные, но это всё же бюджетная модель, поэтому такое можно допустить. Также ноутбук местами дополнительно обклеен прозрачной плёнкой. Ею обклеен нижний поддон, экран и тачскрин. Также между экраном и кнопками клавиатуры находится лист из нетканого материала.

Мне показалось, что вес устройства напрямую связан с габаритами устройства, размером матрицы и используемыми материалами потому, что аккумулятор не такой огромный, а сама платформа достаточно скромная по потреблению, поэтому система охлаждения тоже не такая уж мощная и тяжёлая. Я напомню, что здесь используется процессор с TDP на 15 Вт, и он редко выходит за свои лимиты.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Производитель отдельно отмечает, что крышку ноутбука можно открыть одной рукой. Со временем механизм может разработаться, но это не точно. Сверху находится HD камера с микрофонами.

Крышка открывается где-то на 140°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB Type-C, через которые можно осуществлять зарядку устройства. Ещё здесь есть один разъём HDMI и один USB 3.0 Type-A. Рядом с одним портом USB Type-C можно увидеть маленький индикатор заряда. Остальные индикаторы находятся в верхней части топкейса.

С правой стороны есть слот для карт памяти MicroSD, USB 3.0 Type-А, разъём 3.5 мм для гарнитуры, USB 2.0 и отверстие для замка Кенсингтона.

Поддон изготовлен из алюминия. Изнутри нет даже пластиковой рамки с защёлками, поэтому он держится только на винтах с элементами крепления из ABS пластика. Из-за этого зазоры могут получиться неровными.

Снаружи на нём находятся две небольшие и одна длинная резиновые ножки и информационная наклейка. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 11 винтов с крестообразным шлицом.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Ноутбук не совсем компактный, поэтому компоновку внутри нельзя назвать плотной. Свободного места тут хватает. Много места занимает аккумулятор, но в данном случае он не очень ёмкий. Материнская плата и система охлаждения тоже достаточно компактные. В основном это обусловлено скромным TDP процессора, который он старается не превышать под нагрузкой.

Дискретного видеочипа нет, но нужно как-то вывести тепло за пределы корпуса. Вентилятор в системе охлаждения всего один. Тонкий и с большим количеством лопастей, он работает как турбина.

Беспроводной модуль в данном случае не распаян, а установлен адаптер на базе контроллера Realtek RTL8852BE. Есть поддержка WIFI 6 и Bluetooth 5.0.

Внизу по углам находятся два крупных динамика. Они не совсем идентичны, а представляют зеркальное отражение друг друга. На качество звука это не влияет. Звук есть, но особенным его не назовёшь, что типично для бюджетных моделей.

Аккумулятор здесь на 55 Вт*ч. Это неплохой показатель, но здесь влез бы и на 90 Вт*ч.

Возможности апгрейда есть и весьма неплохие. Можно заменить SSD M.2 накопитель, установить ещё один, есть два слота под память типа SODIMM DDR4 и можно установить 64 Гбайт, также можно заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Также клавиатура оборудована подсветкой, управлять которой можно с помощью Fn + F9. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный, а ещё в нём есть небольшой квадратик сканера отпечатков пальцев.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, они скруглены по краям и форма у них достаточно удобная для работы.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Некоторые из них, например, Print Screen не всегда удобно нажимать вместе с другой клавишей.

Экран

Дисплей с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – это наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Здесь используется панель IPS типа BOE NE160QDM-NY2.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 296.91 0.28 1076 50 168.52 0.15 1073 0 16.61 0.02 1069

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

Как ни странно, но изначально экран уже практически идеально откалиброван. На модели такого уровня редко встречается хорошая матрица и здесь как раз такой исключительный случай.

Настроение немного омрачает не очень высокая яркость, но здесь поверхность экрана матовая и поэтому он сильно не бликует.

Углы обзора достаточно большие. Чёрный и белый цвет достаточно ровные по всей поверхности. Поэтому экран тут можно считать одним из лучших в своём классе.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После её загрузки, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений. Драйверы и обновления ОС также можно скачать на сайте производителя.

Пора переходить к тестам. CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PCMark 10:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage:

Superposition, 720P, Low:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 55 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используются экономичная модель процессора, о чём нам намекает буква U на конце.

Полная зарядка устройства занимает 1 час и 45 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. Производитель заявляет время работы до 7 часов в экономичном режиме. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 4 часа, но это в обычном режиме.

С Microsoft Office ноутбук дружит лучше, поэтому время работы в обычном режиме увеличивается практически до 5 часов.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 43°C.

Можно заметить, что нагрев неравномерен, основная часть горячего воздуха выходит в предназначенном для этого месте.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36,8 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Ninkear A15 Pro 2025 модельного года – это хорошая универсальная рабочая машинка, которая может заменить офисный ПК. Универсальность достигается за счёт мобильности, ведь устройство можно свободно переносить, например, с работы домой или наоборот. Что касается характеристик, то всё в рамках прагматичного подхода. На удивление экран очень хорош и его не нужно калибровать, поскольку он уже хорошо настроен с завода. Единственная претензия – дисплей не очень яркий, зато матовая поверхность мне понравилась. Сначала я испугался, что экран глянцевый, но это оказалась просто плёнка, которую нужно снять перед использованием.

Качество изготовления ноутбука приемлемое. Возможно, тут не будет идеальной подгонки всех панелей, но и явных дефектов не отмечалось. В целом всё аккуратно и даже симпатично. Только рамка экрана сделана из бюджетного пластика и кажется хлипкой. Клавиатура удобная и вдобавок оборудована подсветкой, которая регулируется с помощью Fn + F9. Часть функций доступна только с зажатой клавишей Fn. Поэтому здесь мне банально не хватило софта, который бы блокировал эту функцию в одном из состояний. Такое я встречал на моделях других производителей и не нашёл тут. Ноутбук достаточно простой и фирменного софта не предлагает (за исключением страницы с драйверами и обновлениями ОС).

Все компоненты внутри от малоизвестных брендов. Это касается оперативной памяти и накопителя. Последний основан на контроллере MAXIO MAP1202. Он работает достаточно шустро и по объёму его вполне хватает. Оперативную память я докупил сразу – это ещё один модуль на 16 Гбайт. Скорости сильно не выросли в первую очередь из-за больших таймингов в режиме DDR4-3200 и поправить это в BIOS невозможно. Тем не менее, эта модификация обошлась мне не так дорого и появился запас по количеству одновременно открытых окон и вкладок в браузере.

Корпус достаточно крепкий и прочный. Петли очень тугие. А ещё ноутбук не такой уж компактный и лёгкий. Исходя из этого, рассчитываешь на более ёмкий аккумулятор. 5-6 часов для работы – это маловато. Хотелось бы хотя бы 8-9, чтобы хватало на весь день. Что касается производительности, то мне для большинства задач её было всегда достаточно. Брать этот ноутбук как игровой – не самая удачная затея. Конечно, играть можно даже на калькуляторе, тут больше зависит от жанра, но про AAA проекты можно забыть. Даже если представить, что Cyberpunk 2077 тут запустится, то как в него играть в нативном разрешении матрицы?

Ноутбук Ninkear A15 Pro 2025 можно купить в магазине компании в Wildberries.

Андрей Понкратов aka wildchaser