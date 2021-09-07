Оглавление

Вступление

Даже в наши дни, когда конфликты комплектующих стали редкостью, многие стремятся собрать систему из деталей одного производителя. Свою роль здесь играют и «суеверия» и чисто практические соображения. Например, такие сборки часто выглядят более цельными и законченными. Это немаловажный фактор, если учесть, что сегодня добрая половина корпусов снабжена прозрачными окошками, а мощный ПК часто становится элементом интерьера в стиле «хай-тек».

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Неудивительно, что многие крупные производители «железа» стремятся предложить как можно больше комплектующих разных типов. Не стала исключением и компания MSI, которая знакома олдскульным оверклокерам прежде всего по видеокартам и материнским платам. Начиная с прошлого, 2020 года к этому списку добавились мощные блоки питания, ориентированные на игровые системы.

Для выхода на новый рынок компания выбрала популярный «золотой» сегмент и использовала известную OEM-платформу марки CWT с LLC-преобразователем и DC/DC-конвертерами напряжений. Она применяется многими производителями и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря эффективности, надежности и высокому качеству стабилизации.

Семейство блоков питания, в которое входят модели мощностью 650, 750 и 850 Вт, получило название MSI MPG A-GF. На первый взгляд оно может показаться нагромождением букв, но на самом деле все просто и логично. MPG – подразделение MSI Performance Gaming, которое занимается выпуском продвинутых игровых комплектующих. Это обозначение сразу же определяет назначение блока. Буква A указывает на форм-фактор ATX, G – на сертификат 80 Plus Gold, а F – на полностью модульную конструкцию (Full Modular).

Итак, едва успев разобрать название, мы уже знаем о новинке почти все необходимое. Дело за малым – рассмотреть блок «вживую», протестировать и сравнить с конкурентами. Для знакомства с новинкой мы выбрали 750-ваттную модификацию. Приступим!

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Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в картонной коробке, оформленной в контрастных черно-желтых тонах.

Смотрится неплохо, да и информативность не подкачала: на коробке сообщаются все необходимые сведения, приводится таблица характеристик и фото блока в разных ракурсах.

Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для кабелей.

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Надежность упаковки – на отличном уровне, MSI MPG A750GF можно смело заказывать с доставкой по почте. Корпус блока защищен от ударов толстым «коконом» из вспененного пластика (на фото его верхняя часть снята), кабели уложены в аккуратную сумку на застежке-липучке.

Внешний вид и особенности конструкции

Внешний вид новинки можно назвать скромным: никаких сложных форм и ярких цветов, только строгие черно-белые наклейки с логотипом производителя и наименованием модели.

Оригинальной деталью выглядит разве что «сотовая» решетка вентилятора. Очевидно, в MSI решили не экспериментировать с дизайном первого продукта новой категории. Будущий «платиновый» флагман компании (если таковой появится) наверняка будет оформлен более ярко.

Качество сборки и покраски не вызывает вопросов. Длина корпуса блока составляет 160 мм (для всех моделей серии). Таким образом MSI MPG A750GF на 20 мм длиннее стандартных БП форм-фактора ATX. Этот момент стоит держать в голове при покупке, но вряд ли можно расценить как минус конструкции. Данные габариты типичны для качественных модульных блоков высокой мощности.

Устройство выполнено по полностью модульной схеме, то есть отключаемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с разъемом ATX Mainboard. Все разъемы подписаны для удобства сборки.

На противоположной стороне корпуса расположены клавиша питания и разъем для сетевого шнура.

Для охлаждения преобразователя использован крупный (140 х 25 мм) вентилятор с семилопастной крыльчаткой стандартной формы. Маркировка HA1425M12B-Z указывает на то, что вертушка произведена китайской компанией Hong Hua, снабжена двухрядным шарикоподшипником и способна раскручиваться до 1600 об/мин.

Рассмотрим наклейку с мощностными характеристиками. Вопреки современным трендам, линия 12 В у этой модели разделена сразу на четыре виртуальных канала. При этом каждый из них четко подписан: те, которые предназначены для материнской платы и процессора, способны отдать по 300 Вт мощности, а два других, отведенных под видеокарты – по 420 Вт. Впрочем, это весьма условное разделение – ведь и процессор, и видеокарты получают питание и с разъема Mainboard.

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Со второстепенными линиями 3.3 В и 5 В все более привычно: сила тока на них может достигать 22 А, максимальная суммарная нагрузка – 120 Вт. Обе цифры типичны для современных БП, рассчитанных на игровые системы. Рядом с таблицей мощностных характеристик сообщается, что блок поддерживает все необходимые защиты от неполадок – OVP, OCP, OPP, OTP, SCP и UVP.

MSI MPG A750GF предназначен для мощных игровых систем и снабжен всеми необходимыми коннекторами. ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара разъемов CPU 4+4-pin для питания самых требовательных процессоров класса HEDT.

Для видеокарт предназначены сразу шесть коннекторов PCIe 6+2-pin: два кабеля по два разъема и еще два по одному. При этом подключить их все одновременно можно, только при использовании одного коннектора CPU (второй кабель для процессора подключается в тот же порт, что и один из шнуров PCIe). Таким образом, производитель не стремился обеспечить максимальное количество подключений, а просто снабдил покупателя всевозможными шнурами для одной/двух видеокарт.

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Для подключения периферии предлагается использовать восемь разъемов SATA и четыре Molex. Не слишком много по меркам «золотых» блоков высокой мощности, но достаточно почти для любой домашней системы.

Ознакомиться с длиной различных кабелей, а также расположением разъемов можно на следующей схеме.

Итак, по итогам внешнего осмотра блок оставляет исключительно положительное впечатление. Это добротная модель, построенная на надежной платформе, аккуратно собранная и снабженная всем необходимым для установки.

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Основная фишка, выделяющая блок MSI на фоне конкурентов – разнообразие кабелей для подключения видеокарт. Эта модель отлично подойдет как для одиночных флагманских ускорителей (с двумя или тремя коннекторами), так и для разнообразных связок.

Краткие технические характеристики

Наименование модели MSI MPG A750GF Заявленная мощность, Вт 750 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 750 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 159 х 149 х 86 (+20 мм) Типоразмер вентилятора, мм 140 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

6 x 6+2-pin PCIe;

8 х SATA;

4 х Molex;

1 x FDD Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);

700 (CPU);

500/650 (PCIe);

950 (SATA);

1100 (Molex/FDD)

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: MSI MPG A750GF, 750 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

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Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов MSI MPG A750GF

Блок питания полностью соответствует заявленной мощности, он выполнил всю программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Также мы проверили способность MSI MPG A750GF работать с «перегрузом» до 800 Вт – никаких проблем замечено не было, скорость оборотов вентилятора в сравнении с режимом 750 Вт повысилась незначительно.

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MSI MPG A750GF



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



По КПД новинка чуть превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold. Впрочем, это типично для всех качественных «золотых» блоков, выпущенных за последние пару лет. Проверенная платформа CWT, которую использует MSI, показывает себя с лучшей стороны.

MSI MPG A750GF



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



Качество стабилизации – на высоком уровне. Просадки на основных линиях исчисляются сотыми долями вольта, причем напряжения изначально чуть завышены, так что в режимах средней/высокой нагрузки показатели близки к идеальным.

MSI MPG A750GF



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



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MSI MPG A750GF снабжен обычной системой охлаждения, которая не умеет останавливать вентилятор в легких режимах. При этом базовая скорость вращения вентилятора составляет всего 740 об/мин, так что расслышать блок при низком потреблении почти невозможно. Обороты выдерживаются вплоть до нагрузки 250-300 Вт, далее скорость начинает плавно расти.

MSI MPG A750GF



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



С уровнем шума – полный порядок. Устройство работает тихо даже при потреблении на уровне 600-650 Вт. При большей нагрузке появляется негромкий гул – но и его без проблем заглушат стенки любого приличного корпуса.

Сравнение результатов

В нашей подборке 750-ваттных блоков, протестированных по массовой методике, есть множество «золотых» моделей разных годов выпуска. Как наиболее интересные можно выделить ROG-Strix-750G, Cooler Master V750, FSP Epsilon F4 750W, Deepcool DQ750, Fractal Design Edison M 750W и SilverStone Strider Gold 750 W.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При низком уровне нагрузки MSI MPG A750GF демонстрирует отличные характеристики и легко конкурирует даже с самыми именитыми соперниками. По шумовым характеристикам новинку могут обойти лишь устройства с полупассивной СО, которые отключают вентилятор.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 350 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При среднем уровне нагрузки «первенец» MSI демонстрирует отличный КПД, обходя «золотые» блоки прошлых лет и вплотную приближаясь к «платиновым». Обороты вентилятора чуть возрастают, но блок по-прежнему работает почти неслышно.

Высокий уровень нагрузки – 650 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста – некоторые модели в нашем списке не способны работать с потреблением 700-750 Вт.

КПД при нагрузке 650 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 650 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При высоком уровне нагрузки MSI MPG A750GF сохраняет лидирующие позиции по эффективности среди «золотых» моделей. Уровень шума слегка возрастает, и новинка уступает сразу нескольким соперникам. Впрочем, речь идет о разнице в пару децибел, которую сложно уловить на слух.

Заключение

Подведем итог, выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Плюсы MSI MPG A750GF:

Полное соответствие заявленной мощности, кратковременно устройству доступны и режимы выше номинала – вплоть до 800 Вт;

Высокий КПД – 88-92%, блок превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, в некоторых режимах вплотную приближаясь к 80 Plus Platinum;

Высокое качество стабилизации напряжений;

Высокое качество стабилизации основных напряжений;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя флагманскими видеокартами;

Полностью модульная конструкция.

Минусы блока питания:

Существенных недостатков не отмечено.

Может не устроить:

Увеличенная длина блока (+20 мм), что может стать препятствием для установки в компактные корпуса.

Итак, для выхода на новый рынок в MSI выбрали выверенную стратегию – представили «золотые» блоки питания, построенные на проверенной платформе, закупаемой у OEM-поставщика. Результат закономерно оказался положительным: новинка демонстрирует высокие характеристики в тестах и успешно конкурирует с «одноклассниками».

С учетом привлекательной цены это отличное решение для всех желающих построить мощную игровую систему, особенно если вы уже используете компоненты MSI и хотите выдержать сборку в едином стиле.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: