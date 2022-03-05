Оглавление

Вступление

Весна встречает нас настоящим фонтаном проектов в самых разных жанрах, поэтому рассказ о них разбит на две части. Хотите уничтожать демонов – вам в Shadow Warrior 3, жечь резину на автотрассах – в Gran Turismo 7, изучать очередную инкарнацию формулы Gothic – в Elex 2, исследовать полную сокровищ Вавилонскую башню – в Babylon’s Fall…

реклама

Подробности о главных новинках первой половины марта – в нашей традиционной статье.

Elex 2

Жанр RPG Разработчик Piranha Bytes Издатель THQ Nordic Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 1 марта 2022 года

Piranha Bytes – одна из тех студий, от которых точно знаешь, чего ожидать. Немцы из раза в раз ваяют нечто «готикоподобное», пытаясь снова сорвать джекпот, но всегда чего-то не хватает. Elex, появившаяся в 2017 году, была вполне в духе предшественниц (разве что в совсем других декорациях): корявой, неухоженной, абсолютно вторичной, но все равно не дающей отлипнуть от экрана. И продолжение, по всей видимости, судьба ожидает примерно такая же.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Сиквел продолжает сюжет первой части – от планов создавать полноценную трилогию разработчики не отказались. Мы вновь обнаруживаем себя в компании Джакса на планете Магалан. Последние семь лет, прошедшие после разгрома Гибрида, герой обитал вдали от цивилизации, и мир без его добрых дел прилично изменился. Главная неприятность – инопланетяне, беспрепятственно пошедшие в атаку, пока вновь рассорившиеся фракции решали, кто на свете всех милее. Добрались пришельцы и до нашего отшельника, инфицировав его непонятным вирусом и тем самым частично лишив памяти. Джакс такую новость не оценил и готов снова спасать отечество – даже забыв некоторые прежние способности.

На карте есть и уже знакомые города с изменившейся политической обстановкой, и новые районы, смоделированные с учетом нашей новой игрушки – джетпака. Возможность взмывать в воздух полезна не только для сокращения пути, но и в бою как с инопланетными захватчиками, так и обычными волками и троллями. А сражений тут много, причем их концентрация лишь растет по мере прохождения. И о том, чтобы искать в них какое-либо разнообразие, речи не идет, поскольку Elex 2 требует жесткой специализации – иначе нормальной экипировки не видать.

В перерывах между битвами Джакс будет решать общественно важные вопросы, доставать скелеты из шкафов напарников и вникать в тонкости масштабного сюжета. Все это неминуемо «украсят» баги, недоработки, проблемная камера – но кого из поклонников Piranha Bytes подобным удивишь? Главное, чтобы рассвет стучал в окно раньше, чем палец потянется к кнопке выхода, – тогда можно будет сказать, что все нормально.

реклама

Shadow Warrior 3

Жанр Шутер Разработчик Flying Wild Hog Издатель Devolver Digital Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 1 марта 2022 года

Shadow Warrior, восставшая из мертвых в 2013 году благодаря разработчикам Hard Reset, с каждой новой частью становится все менее и менее серьезной и превращается в цирковое шоу. Проще всего хулиганский настрой авторов характеризует шутка над свежей Dying Light 2: Stay Human. «Вам понадобится 500 часов на то, чтобы пройти Shadow Warrior 3 60 раз», - гласит сообщение на странице игры в твиттере. И на такой волне знакомиться с готовой подурачиться «тройкой» куда проще.

Старый добрый Ло Ван так активно боролся со своим бывшим работодателем, корпорацией Орочи Зиллы, что открыл врата в наш мир для злобного китайского дракона, уничтожающего все на своем пути. Попытка усмирить рептилию оборачивается фиаско, и герой погружается в пучины самобичевания, пока Земле стремительно приходит капут. Выдергивает его из психологического пике тот самый Зилла, предлагающий использовать волшебную маску Ходзи, древнего бога из первой части, во имя спасения мира. Расчехлив свой обширный арсенал сальных шуточек, Ло Ван принимается за дело.



Игровой процесс Shadow Warrior 3 сильно напоминает Doom Eternal. Во-первых, запасы здоровья и амуниции можно пополнять прямо по ходу битвы, просто разрубая демонов под правильным углом. Во-вторых, у нас теперь есть крюк-кошка, так что резко сблизиться с врагом или, наоборот, отскочить к какому-нибудь уступу над головой – секундное дело. При этом герой еще и по стенам лихо бегает да скользит в подкатах. В-третьих, Ло Ван умеет брутально добивать полуживых противников и получать за это различные бонусы, в том числе ненадолго подбирать их оружие.

Разнообразить сражения призвана и прокачка. Развивать дают как навыки самого Ло Вана, так и характеристики его стволов. Добавить электрический урон пистолету-пулемету? Включить краткосрочное замедление времени перед выстрелом из рельсовой пушки? Легко! Увы, уже прошедшие Shadow Warrior 3 отмечают, что из-за всего этого игра становится слишком легкой. Впрочем, она успевает закончиться до того, как начинает действительно утомлять, и это несомненный плюс.

Babylon’s Fall

Жанр Слэшер Разработчик PlatinumGames Издатель Square Enix Платформы PC, PlayStation 4/5 Дата выхода 3 марта 2022 года

Square Enix уже обожглась на Marvel’s Avengers, но так и не отказалась от желания выпускать сервисные мультиплеерные проекты. К очередной авантюре привлечены авторы Nier: Automata и серии Bayonetta – PlatinumGames. Цель – сделать кооперативный слэшер с горами оружия и качественной боевой системой, но также и втянуть пользователей в трясину «гринда» и раскрутить на подписку на новый сезон приключений.

Герои игры – так называемые Стражи, умеющие пользоваться специальными устройствами под названием «гробы Гидеона». Тех, кто недостаточно силен, эти таинственные паразитические штуки убивают, а вот немногочисленным выжившим придают особые силы. Благодаря новым способностям такие люди получают возможность исследовать Вавилонскую башню, напичканную сокровищами, но также таящую смертельную опасность для расхитителей. Туда-то мы и будем совершать вылазки в одиночку либо в компании с товарищами (до трех).

У каждого персонажа, несмотря на принадлежность к определенной фракции, есть возможность носить с собой сразу четыре вида оружия: два основных и два спиритических (доступны при заполнении специальной шкалы). Все они привязаны к отдельным кнопкам, поэтому ничто не мешает проводить комбинации в духе «рубанул мечом и добавил молотом по голове». Учитывая живучесть противников и «коридорное» устройство уровней, составление эффектных атак может быть единственным способом развлечься.

Что любопытно, на даже на такую не слишком замысловатую концепцию PlatinumGames натянула мрачный сюжет, достойный, по мнению ряда уже поигравших журналистов, отдельной RPG. Здесь же ради полного с ним ознакомления придется провести десятки часов ровно за двумя делами: шинкованием стаек врагов и ковырянием в тоннах добычи (причем до завершения вылазки вы даже не поймете толком, что именно подобрали). Посмотрим, хватит ли мотивации.

реклама





Gran Turismo 7

Жанр Гонки Разработчик Polyphony Digital Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 4/5 Дата выхода 4 марта 2022 года

В отличие от веселой и дерзкой Forza, серия Gran Turismo всегда пыталась быть не только и не столько про соревнования, сколько про само погружение в мир автомобилей. С каждой новой частью в ней появляется все больше возможностей изучить историю: от ретро-болидов и мини-кампании про Айртона Сенну до слайд-шоу, хронологических выкладок и видеороликов про каждого производителя машин. И «семерка» уже достигла уровня продвинутой интерактивной энциклопедии.

Основа концепции GT7 – коллекционирование, и весь прогресс в одиночной игре зависит именно от того, насколько заполнен ваш гараж. Чем больше в нем автомобилей, тем активнее будет идти набор опыта, причем более редкие тачки приносят особенно много баллов. По мере прокачки откроются дополнительные разделы и заезды, а также вырастут возможности тюнинга. Параллельно устами приглашенных экспертов нам расскажут об устройстве машин, грамотной замене деталей и других познавательных вещах.



Главный режим в проекте – это «Кафе», хозяин которого вручает нам меню с заданиями (нащелкать снимков в фоторежиме, собрать три классических европейских компакт-кара и так далее), а затем вместе с посетителями заведения, среди которых мелькают реальные представители автоиндустрии, выдает призы и делится исторической информацией. Всего квестов 39, и часть возможностей игры останется в принципе недоступной, пока они не будут завершены. А уже потом – добро пожаловать в секцию специальных испытаний.

реклама

В самих гонках акцент смещен с ралли, «Формулы-1» и других серьезных соревнований на заезды обычных серийных машин. Более того, в большинстве случаев даже за этикетом вождения следить необязательно – наказания за некрасивое поведение не последует. В онлайне с этим ситуация более строгая, но в целом требования все равно не очень высокие. Gran Turismo 7 смело можно назвать одной из самых доступных частей – и, пожалуй, это именно то, что серии нужно.

На сдачу

Far: Changing Tides – вторая часть славной аркады перебросит нас из выжженной пустыни на затопленные территории, но задача неизменна – помочь найти ребенку новый дом, управляя причудливым судном (1 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Conan Chop Chop – многократно переносившийся «рогалик» в мире «Конана-варвара» позволяет вчетвером устроить взбучку как отряду хлипких скелетов, так и здоровенному песчаному червю (1 марта 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Battle Cry of Freedom – мультиплеерная смесь экшена со стратегией в декорациях Гражданской войны в США хвастается реалистичным моделированием физики пуль и нешуточным размахом – до 500 пользователей (1 марта 2022 года; PC).

реклама

Rocco’s Island: Ring to End the Pain – приключенческая игра про девушку, спасающую таинственный остров путем решения головоломок, охватывает временной отрезок в 30 тысяч лет (2 марта 2022 года; PC).

Leave No One Behind: Ia Drang – RTS про военные действия армии США во Вьетнаме пересказывает события битвы в долине Йа-Дранг в 1965-м (2 марта 2022 года; PC).

HordeСore – суп из кооперативного шутера с видом сбоку, карточной игры, а также ролевых и стратегических элементов придется хлебать в эпицентре веселого зомби-апокалипсиса (2 марта 2022 года; PC).

Beholder 3 – мы побывали управдомом в первой части, поработали в тоталитарном Министерстве во второй, а теперь придется заняться и тем, и другим одновременно – иначе тюрьма (3 марта 2022 года; PC).

A Musical Story – ритм-игра про мужчину, копающегося в связанных с музыкой воспоминаниях (3 марта 2022 года; PC, Xbox One/Series, Switch).

реклама

Aztech: Forgotten Gods – в мире, где колонизации Нового Света не приключилось, нам в роли жительницы высокотехнологичного Теночтитлана предстоит устроить взбучку древним богам (10 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch Mac).

Distant Worlds 2 – космическая 4Х-стратегия с активной паузой, 2 тысячами звездных систем и возможностью масштабировать геймплей от одного кораблика до целой галактической империи (10 марта 2022 года; PC).

The Last Cube – логическая игра про спасающий родину Куб (10 марта 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

RPG Time: The Legend of Wright – невероятно стильная «рисованная» ролевая игра про выручающего принцессу парня разрешает, например, ластиком стереть преграду или карандашом размалевывать босса, нанеся ему урон (10 марта 2022 года; PC, Xbox One/Series).

Submerged: Hidden Depths – зрелищный приключенческий проект про исследование затопленного мира в компании двух героев (10 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

реклама

Workshop Simulator – симулятор для тех, кого увлекала починка всевозможных предметов у дедушки в деревне (10 марта 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Young Souls – beat 'em up/RPG про парочку красноволосых подростков, мутузящих бандитов на городских улицах и гоблинов в подземельях (10 марта 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

WWE 2K22 – c релиза предыдущего реслинга минуло два с половиной года, и лучше бы они прошли с пользой для серии – WWE 2K20 была кошмарна (11 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Tunic – маленькая, зато храбрая лисичка попадает на незнакомый остров и начинает раскрывать его тайны, попутно коллекционируя экипировку и раздавая оплеухи недоброжелателям (16 марта 2022 года; PC, Xbox One/Series, Mac).

реклама

Продолжение следует…

Александр Кошта aka Top