Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56

Новый домашний маршрутизатор ASUS с поддержкой LTE станет отличной основой для создания сети в загородном доме и не только при помощи мобильного подключения.
+
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Оглавление

Вступление

Сейчас мобильным интернетом никого не удивить, им пользуются многие. Остро этот вопрос встал во время пандемии, когда большое число работников перешло на удаленную работу, дети начали учиться дома и некоторые семьи переехали за город, а там с проводными сетями не так радужно, как в крупных городах, да и в Москве не везде можно подключиться кабелем. Например, это может быть частный сектор с таким оператором, что лучше бы его не было вообще. Поэтому для многих очевидным выбором будут мобильные сети 3G/4G.

реклама

К этому стоит добавить, что в некоторых семейных тарифных планах интернет бывает безлимитным, и сложно не пользоваться им на полную катушку, учитывая, что за него уже заплачено. Что касается вариантов подключения, то их много. Я сам использую комбинацию мобильного телефона и роутера. Смартфон соединен кабелем с роутером и работает в режиме модема, а роутер раздает внутри сети. Используется Mikrotik hAP2, но надо признать, что он уже устарел и не работает с сетями 802.11ax. Кроме того, не каждый сможет сходу его настроить для работы с 4G модемом. Ребята стараются сделать интерфейс проще, базовую функциональность настроить можно, но некоторые функции становятся сложным квестом с элементами RPG.

В моем понимании такие вещи должны настраиваться максимально просто, если речь идет о домашнем, а не профессиональном оборудовании. Для себя я давно определил пару компаний, которые занимаются выпуском такой продукции, где все просто, понятно и отлично работает – это ZyXEL (Keenetic) и ASUS. Конкуренция между ними существует давно, и у каждого производителя в свое время были какие-то легендарные модели, о которых можно долго рассказывать. Сейчас у этих двух фирм по-прежнему есть много разных моделей, но, на мой взгляд, наиболее широкий спектр представлен у ASUS. Это заметно хотя бы по количеству моделей роутеров со встроенной поддержкой 4G.

Одну я уже рассматривал, но она обеспечивала работу только в беспроводных сетях 802.11ac, а сегодня рассмотрим более современную модель ASUS 4G-AX56.

450x450 26 KB

Cудя по названию, она поддерживает беспроводной стандарт 802.11ax. Будет любопытно рассмотреть ее подробнее, чтобы оценить производительность и качество работы с мобильными сетями 4G. Будет ли новинка работать лучше, чем простой смартфон?

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка: фон в основном темный спереди и сзади. Она выглядит премиально благодаря всяким переливающимся вставкам и эмблемам. Также можно заметить, что поверхность преимущественно матовая, а некоторые вставки глянцевые и это смотрится привлекательно.

По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, несмотря на это, оно относится к начальному уровню, о чем свидетельствует надпись AX1800.

450x368 20 KB. Big one: 1000x817 71 KB

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится оно привлекательно и напоминает прошлое поколение – ASUS 4G-AС55. Сам роутер оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное – неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны.

реклама

В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX1800. Это число подразумевает сумму предела пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1201 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 Мбит/с по 2.4 ГГц. Далее указана модель устройства – 4G-AX56.

Под наименованием версии спереди на упаковке перечисляются достоинства этого чудо-роутера. В том числе поддержка 3G/4G со скоростями до 300 Мбит/с по технологии Cat.6 LTE.

450x188 15 KB. Big one: 1277x533 69 KB

Поддержка Wi-Fi 6.

450x301 19 KB. Big one: 1250x835 91 KB

Знакомая функция AiProtection.

450x291 20 KB. Big one: 1217x787 112 KB

В правом нижнем углу можно заметить информацию о трехлетней гарантии. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

450x294 24 KB. Big one: 1000x654 95 KB

Теперь понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор и его основные технические особенности.

С одного торца есть спецификация.

Модель ASUS 4G-AX56
Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;
4 x 1 Гбит/с LAN;
1 х слот Nano-SIM
Мобильные частоты LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41;
WCDMA: B1, B3, B5, B8
Антенны 3 внешние несъемные;
1 внутренняя
Память Flash 128 Мбайт
Память RAM 512 Мбайт
Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц
Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;
802.11b: до 11 Мбит/с;
802.11n: до 450 Мбит/с;
802.11ax (2.4 ГГц): до 574 Мбит/с;
802.11ax (5 ГГц): до 1201 Мбит/с
Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;
WPA/WPA3-Personal;
WPS
Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Особенности MU-MIMO;
AiProtection;
ASUS Router App;
3G/4G 300 Мбит/с Cat.6 LTE
Питание 12 В, 2 А
Габариты 220 х 160 х 87.2 мм
Масса 513 г

Коробка легко открывается, сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

450x259 24 KB. Big one: 1000x576 91 KB

реклама



Комплект поставки не очень большой. Есть крупный адаптер питания 12 В, 2 А, сменные насадки для разных стандартов электросетей и патчкорд.

450x272 24 KB. Big one: 1000x604 90 KB

Антенны несъемные и изначально находятся на роутере. Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там подробно пошагово описана вся последовательность действий по работе с беспроводными сетями.

450x203 15 KB. Big one: 1000x452 55 KB

Разобраться совсем несложно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовой, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

реклама

450x268 31 KB. Big one: 1000x596 114 KB

Еще есть три гарантийные карты, информация по безопасности и инструкция.

Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс. Однако нужно не забыть установить SIM-карту. Слот находится в самом устройстве, в комплекте есть специальная игла для его извлечения.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер не очень крупный по размерам. Однако сразу понятно, что он предполагает только вертикальную установку, а крепление на стену не предусмотрено, что не всегда может быть удобно. Однако при вертикальной установке он занимает не так много места.

реклама

Корпус устройства просторный с множеством вентиляционных отверстий, хотя за время тестирования я не замечал, чтобы он серьезно нагревался. Вертикальная установка также способствует хорошей вентиляции. Устройство оборудовано тремя антеннами, которые, как уже упоминалось, несъемные.

450x307 14 KB. Big one: 1000x682 46 KB

Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу и необычной комбинированной передней панели в сочетании с золотой эмблемой ASUS. С обратной стороны есть две крупные решетки для охлаждения. Они есть и снизу, а еще там находится подставка с резиновыми ножками.

450x376 28 KB. Big one: 1000x836 118 KB

На наклейке сзади приведена разная информация об устройстве. Через вентиляционные отверстия видно, что сама печатная плата крупная и оборудована радиаторами для лучшего отвода тепла. Они не очень большие, да и устройство греется не сильно.

реклама

На задней панели внизу мы видим пять гигабитных портов RJ-45, клавишу выключателя, кнопку Reset, кнопку WPS и гнездо питания. Напомню, что рабочее напряжение 12 В, а максимальный ток 2 А. Я уже сталкивался с этим и мне непонятно, почему производитель не может использовать один тип блоков питания для всех устройств.

450x196 14 KB. Big one: 1000x436 51 KB

Внутри находится двухъядерный процессор с архитектурой ARM и модем LTE Cat.6 с теоретической пропускной способностью 300 Мбит/с. Вся коммутация в устройстве гигабитная. Также возможна работа с двумя WAN, один из которых по кабелю, а другой через модем. Это очень удобно в плане отказоустойчивости, особенно когда уже есть тарифный план с безлимитным мобильным интернетом.

Использование всего двух ядер может показаться недостаточным, но производитель позиционирует устройство, как модель базового уровня с встроенной поддержкой LTE и работой с беспроводными сетями 802.11ax. Об этом также косвенно свидетельствует отсутствие поддержки Mesh.

450x187 16 KB. Big one: 1000x416 54 KB

реклама

Гнездо для установки Nano-SIM находится снизу, оно закрыто специальной резиновой заглушкой. За ней скрыт лоток с кнопкой для извлечения. Для этого нужно использовать иглу из комплекта поставки. Напомню, что тут используется Nano-SIM. Карта вставляется в лоток, в лотке есть специальный ключ, и она устанавливается только одним способом.

Также внизу находится подставка с двумя резиновыми пластинками для лучшей устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

300x300 8 KB. Big one: 1000x1000 53 KB 300x300 13 KB. Big one: 1000x1000 81 KB

По бокам ничего нет, даже отверстий для вентиляции или USB порта. Сверху расположены три несъемные антенны. Все индикаторы на устройстве находятся прямо спереди. Они ярко светятся белым цветом. Причем в обычном режиме, когда есть мобильное интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть Wi-Fi, горят целых восемь штук.

450x347 15 KB. Big one: 1000x772 63 KB

реклама

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов. Зайти в веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

450x284 23 KB. Big one: 997x630 87 KB

Стартовая страница очень непривычная и встречает нас двумя пунктами. Здесь можно сделать настройку вручную или загрузить готовую конфигурацию из файла. На самом деле это очень удобно. Однако мне пришлось настраивать все по-новому.

450x284 22 KB. Big one: 997x630 82 KB

Для начала в целях безопасности предлагается заменить учетные данные. Я делаю слабый пароль потому, что тестирую устройство около недели и периодически заглядываю в меню, а пользователям рекомендую поставить надежный, и лучше сменить даже название учетной записи.

450x284 24 KB. Big one: 997x630 90 KB

Затем нужно выбрать режим работы. У меня это обычный роутер.

450x284 19 KB. Big one: 997x630 77 KB

Далее помощник запрашивает данные по подключению. В моем случае это мобильная сеть, поэтому я выбрал пункт, где модем. Появляется таблица с настройками и информацией сверху, что сеть сконфигурирована, а мобильная сеть уже начинает подключаться.

450x284 15 KB. Big one: 997x630 55 KB

Первым делом я обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже с новой версией.

429x450 36 KB. Big one: 916x960 126 KB

Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно лишь нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

Для пользователей устройств ASUS прошлого поколения меню должно быть знакомо как пять пальцев. Это как BIOS системных плат ASUS – у разных роутеров они схожи.

429x450 35 KB. Big one: 916x960 120 KB

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Изначально включен двойной WAN и система настроена на отказоустойчивость. Я отключил двойной WAN, поскольку мне с порта WAN сигнал просто не приходит.

Тут все просто и легко сориентироваться как в любом другом устройстве ASUS. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

429x450 35 KB. Big one: 916x960 118 KB

Впечатление, что настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт «Гостевая сеть» позволяет настроить именно ее.

443x450 32 KB. Big one: 909x923 109 KB

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места.

450x442 33 KB. Big one: 913x896 110 KB

Далее находится пункт «Диспетчер трафика»

450x437 35 KB. Big one: 911x884 115 KB

Есть пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

438x450 38 KB. Big one: 911x937 132 KB

Затем идет пункт «Мониторинг трафика». Здесь показаны скорости приема/передачи. Поскольку это все же роутер с установкой SIM-карты, где полезно иногда проверять сообщения от оператора, чтобы понимать, например, состояние баланса. Сообщения также можно отправлять.

450x436 27 KB. Big one: 913x885 84 KB

Беспроводная сеть:

450x438 41 KB. Big one: 906x882 144 KB

Локальная сеть:

450x440 29 KB. Big one: 903x883 97 KB

Интернет:

286x450 30 KB. Big one: 912x1437 215 KB

Как видим, есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки. Здесь осуществляются настройки модемного соединения и можно все тонко подстроить.

Amazon Alexa:

450x443 39 KB. Big one: 911x897 127 KB

IPv6:

450x440 27 KB. Big one: 911x891 82 KB

VPN:

450x440 27 KB. Big one: 911x891 85 KB

Брандмауэр:

450x440 44 KB. Big one: 911x891 150 KB

Администрирование:

450x440 35 KB. Big one: 911x891 113 KB

Системный журнал:

450x440 34 KB. Big one: 911x891 118 KB

Сетевые утилиты:

450x440 34 KB. Big one: 911x891 113 KB

Итак, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Тестирование

Пора переходить к тестам. У меня не было профессионального сетевого оборудования, пришлось использовать беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

Что касается скорости работы LTE, то мне даже в Москве не удалось получить 300 Мбит/с. Однако скорость выросла с 50 Мбит/с до 130 Мбит/с.

450x243 17 KB. Big one: 749x404 37 KB

Пинг стал стабильнее, можно было поиграть онлайн. Со смартфоном были провалы, а с маршрутизатором ASUS такого не отмечалось. При подключении по WI-FI скорость интернета падает, причем заметно, но она все равно выше, чем через смартфон.

450x243 17 KB. Big one: 749x404 38 KB

Через него скорость работы становится намного меньше.

450x243 18 KB. Big one: 749x404 39 KB

Теперь тесты с WAN портом. ASUS 4G-AX56, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS 4G-AX56, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS 4G-AX56, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)

Напоследок при помощи тепловизора были изучены температуры новинки. Все показатели, снятые напротив вентиляционных отверстий, были не выше 35°C. Пока мне в этом поколении устройств не встретилось ни одного горячего, хотя я рассмотрел уже много моделей, и тот же Mikrotik hAP2 греется гораздо сильнее, хотя это никак не отражается на его работе.

Заключение

ASUS 4G-AX56 – отличная основа для создания сети в загородном доме при помощи мобильного подключения. Конечно, большую роль играет качество сигнала от базовой станции непосредственно до устройства, но если с этой стороны все в порядке, то скорость будет высокая. В моем случае она оказалась заметно выше, да и в целом более 130 Мбит/с на прием у меня не было даже по кабелю.

Единственная трудность, с которой я столкнулся – это роуминг. Не знаю, как обстоят дела у других подобных устройств, но тут все пошло не так. Изначально планировалось использовать устройство для поездки в Крым и ничего не получилось. При этом с мобильного телефона интернет я мог раздавать, находясь в роуминге. Не могу сказать, что там настройки с операторами были проще, но это удалось решить. Самое грустное, что в настройках роутера есть возможность поиска сетей и оператора, но попытки подключиться не увенчались успехом.

Устройство относительно свежее и, скорее всего, еще будут прошивки как роутера, так и модема. Для последнего есть свои отдельные прошивки. В остальном никаких нареканий по работе маршрутизатора нет. Все работает стабильно и надежно, при настройке двойного WAN переключение с одной сети на другую занимает не более 5 секунд. Это заметно как при переходе с Ethernet на LTE, так и обратно. Возможно, у кого-то будет больше, но самое главное этот механизм работает четко и без сбоев. Точнее он будет, когда на обоих WAN не будет сети.

Роутер во многом напоминает своего предшественника ASUS 4G-AC55U, где использовалась платформа Qualcomm. Тут же пришлось подтянуть уровень производительности до современных стандартов, поэтому был выбран модем LTE Cat.6, быстрый двухъядерный процессор и гигабитная коммутация. Полоса пропускания беспроводной сети 80 МГц, а еще есть поддержка технологий 1024-QAM. Все вместе обеспечивает высокую скорость передачи данных. Также на 80% была увеличена площадь покрытия сигнала относительно прошлого поколения.

Все это на практике обеспечивает отличные показатели, которые устройство демонстрирует в тестах. Роутер очень понравился стабильной работой и простотой настройки, однако у двухъядерного процессора могут быть проблемы с использованием шифрования. Ни для кого не секрет, что оно использует ресурсы процессора, а поскольку тут всего пара ядер, то их загруженность доходит до 70-80%. В целом же можно заметить, что новое поколение роутеров компании ASUS стало стабильнее, быстрее и функциональнее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование маршрутизатор ASUS 4G-AX56.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser роутер маршрутизатор asus 4g-ax56

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
8
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
9
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
19
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
23 сентября 2021 45
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
27 сентября 2021 37
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
25 сентября 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 52
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
24 сентября 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
276
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
18
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
1
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
12
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
11
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
46
EA поделился системными требованиями Battlefield 2042
9
Майнинг Chia Coin невыгоден – возврат вложений требует более 4 лет, а криптовалюта дешевеет
13
Добыча альткоинов на видеокартах невыгодна – Ethereum Classic потеряла 50% дохода за 3 недели
27
Стали известны системные требования открытой «беты» Battlefield 2042
8
Приложение магазина Epic Games Store появится в обновлённом Windows Store
3
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
156
Топовая плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME в дуэте с Core i9-12900 замечена в одном из бенчмарков
2
Тестовая версия консоли Steam Deck выдаёт 20-30 fps в Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики
15
Пост Илона Маска о хомяке Мистере Гоксе сделал создателей криптовалюты Hamster миллионерами
7
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
392
Ученые из Шотландии создали голограмму с имитацией ощущения рукопожатия
+
King’s Bounty II получила второй патч, который правит графику, баланс и многое другое
3
The Washington Post: наши дети столкнутся с утроенным количеством климатических проблем
29

Сейчас обсуждают

LorDex
16:50
Млин, вот от куда они эти цифры рисуют?
Роскомнадзор может оштрафовать Facebook на 1 миллиард рублей за «повторное неудаление информации»
ProGaMeEXT
16:48
На APU от АМД скидки не помешают , скинуть свой старый Р5 3600 и купить 5600G , попутно продав старую видеокарту (rx470/8) пока цены на неадеватном уровне . И будет на чем в КС поиграть и старые игры ...
Производители материнских плат рассчитывают на снижение цен на процессоры
Testerov Fletcher
16:48
Ахаха, ноунеймная шваль, что-то попыталась вскукарекнуть про ноунейма - держи в курсе. Да в твоём манямирке где только знакомых нет... Я тоже могу много знакомых нарисовать, а что толку? К тому же, да...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
KILHARD
16:48
А деньги со штрафов на что направляют?) Риторический вопрос
Роскомнадзор может оштрафовать Facebook на 1 миллиард рублей за «повторное неудаление информации»
ACDCOVER
16:48
Её уровень в новых играх с dlss даже ниже чем обычная 2066. Вот так вот
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
RangerXP
16:45
Красивое
ASUS GeForce RTX 3070 с системой охлаждения от Noctua оценена в 83000 рублей
hardware
16:43
автор, на фото нет ни одной 8800гтс 512мб. это 320 или 640мб
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
Артем Николаев
16:43
Цвета в честь совы Athene noctua. Плюс Австрия славится молочным и белым шоколадом. Если же в вашей жизни в основном говно и с ним все ассоциации, это признак, что пора что-то менять. А чёрные кулеры ...
ASUS GeForce RTX 3070 с системой охлаждения от Noctua оценена в 83000 рублей
Evgeniy Som
16:40
А что не так то нубилойдик? я лично без проблем могу загрузить ролики в ютуб не заплатив ни копейки, что в общем и делал. По факту у меня там видосы есть 9-ти летней давности и они до сих пор на их се...
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Red Cat
16:38
Мде, почитал комментарии, сколько же глупых и не умеющих думать людей. Главное попользоваться самому, а на следующее поколение насрат. Саранча-биомусор.
The Washington Post: наши дети столкнутся с утроенным количеством климатических проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем