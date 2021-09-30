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Вступление

Сейчас мобильным интернетом никого не удивить, им пользуются многие. Остро этот вопрос встал во время пандемии, когда большое число работников перешло на удаленную работу, дети начали учиться дома и некоторые семьи переехали за город, а там с проводными сетями не так радужно, как в крупных городах, да и в Москве не везде можно подключиться кабелем. Например, это может быть частный сектор с таким оператором, что лучше бы его не было вообще. Поэтому для многих очевидным выбором будут мобильные сети 3G/4G.

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К этому стоит добавить, что в некоторых семейных тарифных планах интернет бывает безлимитным, и сложно не пользоваться им на полную катушку, учитывая, что за него уже заплачено. Что касается вариантов подключения, то их много. Я сам использую комбинацию мобильного телефона и роутера. Смартфон соединен кабелем с роутером и работает в режиме модема, а роутер раздает внутри сети. Используется Mikrotik hAP2, но надо признать, что он уже устарел и не работает с сетями 802.11ax. Кроме того, не каждый сможет сходу его настроить для работы с 4G модемом. Ребята стараются сделать интерфейс проще, базовую функциональность настроить можно, но некоторые функции становятся сложным квестом с элементами RPG.

В моем понимании такие вещи должны настраиваться максимально просто, если речь идет о домашнем, а не профессиональном оборудовании. Для себя я давно определил пару компаний, которые занимаются выпуском такой продукции, где все просто, понятно и отлично работает – это ZyXEL (Keenetic) и ASUS. Конкуренция между ними существует давно, и у каждого производителя в свое время были какие-то легендарные модели, о которых можно долго рассказывать. Сейчас у этих двух фирм по-прежнему есть много разных моделей, но, на мой взгляд, наиболее широкий спектр представлен у ASUS. Это заметно хотя бы по количеству моделей роутеров со встроенной поддержкой 4G.

Одну я уже рассматривал, но она обеспечивала работу только в беспроводных сетях 802.11ac, а сегодня рассмотрим более современную модель ASUS 4G-AX56.

Cудя по названию, она поддерживает беспроводной стандарт 802.11ax. Будет любопытно рассмотреть ее подробнее, чтобы оценить производительность и качество работы с мобильными сетями 4G. Будет ли новинка работать лучше, чем простой смартфон?

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка: фон в основном темный спереди и сзади. Она выглядит премиально благодаря всяким переливающимся вставкам и эмблемам. Также можно заметить, что поверхность преимущественно матовая, а некоторые вставки глянцевые и это смотрится привлекательно.

По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, несмотря на это, оно относится к начальному уровню, о чем свидетельствует надпись AX1800.

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится оно привлекательно и напоминает прошлое поколение – ASUS 4G-AС55. Сам роутер оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное – неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны.

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В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX1800. Это число подразумевает сумму предела пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1201 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 Мбит/с по 2.4 ГГц. Далее указана модель устройства – 4G-AX56.

Под наименованием версии спереди на упаковке перечисляются достоинства этого чудо-роутера. В том числе поддержка 3G/4G со скоростями до 300 Мбит/с по технологии Cat.6 LTE.

Поддержка Wi-Fi 6.

Знакомая функция AiProtection.

В правом нижнем углу можно заметить информацию о трехлетней гарантии. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор и его основные технические особенности.

С одного торца есть спецификация.

Модель ASUS 4G-AX56 Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;

4 x 1 Гбит/с LAN;

1 х слот Nano-SIM Мобильные частоты LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41;

WCDMA: B1, B3, B5, B8 Антенны 3 внешние несъемные;

1 внутренняя Память Flash 128 Мбайт Память RAM 512 Мбайт Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;

802.11b: до 11 Мбит/с;

802.11n: до 450 Мбит/с;

802.11ax (2.4 ГГц): до 574 Мбит/с;

802.11ax (5 ГГц): до 1201 Мбит/с Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;

WPA/WPA3-Personal;

WPS Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log Особенности MU-MIMO;

AiProtection;

ASUS Router App;

3G/4G 300 Мбит/с Cat.6 LTE Питание 12 В, 2 А Габариты 220 х 160 х 87.2 мм Масса 513 г

Коробка легко открывается, сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

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Комплект поставки не очень большой. Есть крупный адаптер питания 12 В, 2 А, сменные насадки для разных стандартов электросетей и патчкорд.

Антенны несъемные и изначально находятся на роутере. Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там подробно пошагово описана вся последовательность действий по работе с беспроводными сетями.

Разобраться совсем несложно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовой, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

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Еще есть три гарантийные карты, информация по безопасности и инструкция.

Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс. Однако нужно не забыть установить SIM-карту. Слот находится в самом устройстве, в комплекте есть специальная игла для его извлечения.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер не очень крупный по размерам. Однако сразу понятно, что он предполагает только вертикальную установку, а крепление на стену не предусмотрено, что не всегда может быть удобно. Однако при вертикальной установке он занимает не так много места.

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Корпус устройства просторный с множеством вентиляционных отверстий, хотя за время тестирования я не замечал, чтобы он серьезно нагревался. Вертикальная установка также способствует хорошей вентиляции. Устройство оборудовано тремя антеннами, которые, как уже упоминалось, несъемные.

Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу и необычной комбинированной передней панели в сочетании с золотой эмблемой ASUS. С обратной стороны есть две крупные решетки для охлаждения. Они есть и снизу, а еще там находится подставка с резиновыми ножками.

На наклейке сзади приведена разная информация об устройстве. Через вентиляционные отверстия видно, что сама печатная плата крупная и оборудована радиаторами для лучшего отвода тепла. Они не очень большие, да и устройство греется не сильно.

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На задней панели внизу мы видим пять гигабитных портов RJ-45, клавишу выключателя, кнопку Reset, кнопку WPS и гнездо питания. Напомню, что рабочее напряжение 12 В, а максимальный ток 2 А. Я уже сталкивался с этим и мне непонятно, почему производитель не может использовать один тип блоков питания для всех устройств.

Внутри находится двухъядерный процессор с архитектурой ARM и модем LTE Cat.6 с теоретической пропускной способностью 300 Мбит/с. Вся коммутация в устройстве гигабитная. Также возможна работа с двумя WAN, один из которых по кабелю, а другой через модем. Это очень удобно в плане отказоустойчивости, особенно когда уже есть тарифный план с безлимитным мобильным интернетом.

Использование всего двух ядер может показаться недостаточным, но производитель позиционирует устройство, как модель базового уровня с встроенной поддержкой LTE и работой с беспроводными сетями 802.11ax. Об этом также косвенно свидетельствует отсутствие поддержки Mesh.

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Гнездо для установки Nano-SIM находится снизу, оно закрыто специальной резиновой заглушкой. За ней скрыт лоток с кнопкой для извлечения. Для этого нужно использовать иглу из комплекта поставки. Напомню, что тут используется Nano-SIM. Карта вставляется в лоток, в лотке есть специальный ключ, и она устанавливается только одним способом.

Также внизу находится подставка с двумя резиновыми пластинками для лучшей устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

По бокам ничего нет, даже отверстий для вентиляции или USB порта. Сверху расположены три несъемные антенны. Все индикаторы на устройстве находятся прямо спереди. Они ярко светятся белым цветом. Причем в обычном режиме, когда есть мобильное интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть Wi-Fi, горят целых восемь штук.

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Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов. Зайти в веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

Стартовая страница очень непривычная и встречает нас двумя пунктами. Здесь можно сделать настройку вручную или загрузить готовую конфигурацию из файла. На самом деле это очень удобно. Однако мне пришлось настраивать все по-новому.

Для начала в целях безопасности предлагается заменить учетные данные. Я делаю слабый пароль потому, что тестирую устройство около недели и периодически заглядываю в меню, а пользователям рекомендую поставить надежный, и лучше сменить даже название учетной записи.

Затем нужно выбрать режим работы. У меня это обычный роутер.

Далее помощник запрашивает данные по подключению. В моем случае это мобильная сеть, поэтому я выбрал пункт, где модем. Появляется таблица с настройками и информацией сверху, что сеть сконфигурирована, а мобильная сеть уже начинает подключаться.

Первым делом я обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже с новой версией.

Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно лишь нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

Для пользователей устройств ASUS прошлого поколения меню должно быть знакомо как пять пальцев. Это как BIOS системных плат ASUS – у разных роутеров они схожи.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Изначально включен двойной WAN и система настроена на отказоустойчивость. Я отключил двойной WAN, поскольку мне с порта WAN сигнал просто не приходит.

Тут все просто и легко сориентироваться как в любом другом устройстве ASUS. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Впечатление, что настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт «Гостевая сеть» позволяет настроить именно ее.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места.

Далее находится пункт «Диспетчер трафика»

Есть пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Затем идет пункт «Мониторинг трафика». Здесь показаны скорости приема/передачи. Поскольку это все же роутер с установкой SIM-карты, где полезно иногда проверять сообщения от оператора, чтобы понимать, например, состояние баланса. Сообщения также можно отправлять.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки. Здесь осуществляются настройки модемного соединения и можно все тонко подстроить.

Amazon Alexa:

IPv6:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Итак, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Тестирование

Пора переходить к тестам. У меня не было профессионального сетевого оборудования, пришлось использовать беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

Что касается скорости работы LTE, то мне даже в Москве не удалось получить 300 Мбит/с. Однако скорость выросла с 50 Мбит/с до 130 Мбит/с.

Пинг стал стабильнее, можно было поиграть онлайн. Со смартфоном были провалы, а с маршрутизатором ASUS такого не отмечалось. При подключении по WI-FI скорость интернета падает, причем заметно, но она все равно выше, чем через смартфон.

Через него скорость работы становится намного меньше.

Теперь тесты с WAN портом. ASUS 4G-AX56, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS 4G-AX56, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS 4G-AX56, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)



Напоследок при помощи тепловизора были изучены температуры новинки. Все показатели, снятые напротив вентиляционных отверстий, были не выше 35°C. Пока мне в этом поколении устройств не встретилось ни одного горячего, хотя я рассмотрел уже много моделей, и тот же Mikrotik hAP2 греется гораздо сильнее, хотя это никак не отражается на его работе.

Заключение

ASUS 4G-AX56 – отличная основа для создания сети в загородном доме при помощи мобильного подключения. Конечно, большую роль играет качество сигнала от базовой станции непосредственно до устройства, но если с этой стороны все в порядке, то скорость будет высокая. В моем случае она оказалась заметно выше, да и в целом более 130 Мбит/с на прием у меня не было даже по кабелю.

Единственная трудность, с которой я столкнулся – это роуминг. Не знаю, как обстоят дела у других подобных устройств, но тут все пошло не так. Изначально планировалось использовать устройство для поездки в Крым и ничего не получилось. При этом с мобильного телефона интернет я мог раздавать, находясь в роуминге. Не могу сказать, что там настройки с операторами были проще, но это удалось решить. Самое грустное, что в настройках роутера есть возможность поиска сетей и оператора, но попытки подключиться не увенчались успехом.

Устройство относительно свежее и, скорее всего, еще будут прошивки как роутера, так и модема. Для последнего есть свои отдельные прошивки. В остальном никаких нареканий по работе маршрутизатора нет. Все работает стабильно и надежно, при настройке двойного WAN переключение с одной сети на другую занимает не более 5 секунд. Это заметно как при переходе с Ethernet на LTE, так и обратно. Возможно, у кого-то будет больше, но самое главное этот механизм работает четко и без сбоев. Точнее он будет, когда на обоих WAN не будет сети.

Роутер во многом напоминает своего предшественника ASUS 4G-AC55U, где использовалась платформа Qualcomm. Тут же пришлось подтянуть уровень производительности до современных стандартов, поэтому был выбран модем LTE Cat.6, быстрый двухъядерный процессор и гигабитная коммутация. Полоса пропускания беспроводной сети 80 МГц, а еще есть поддержка технологий 1024-QAM. Все вместе обеспечивает высокую скорость передачи данных. Также на 80% была увеличена площадь покрытия сигнала относительно прошлого поколения.

Все это на практике обеспечивает отличные показатели, которые устройство демонстрирует в тестах. Роутер очень понравился стабильной работой и простотой настройки, однако у двухъядерного процессора могут быть проблемы с использованием шифрования. Ни для кого не секрет, что оно использует ресурсы процессора, а поскольку тут всего пара ядер, то их загруженность доходит до 70-80%. В целом же можно заметить, что новое поколение роутеров компании ASUS стало стабильнее, быстрее и функциональнее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: