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Вступление

MSI CH40 Wireless Earbuds – это первые TWS-наушники линейки Creator компании MSI, выполненные в уникальном и нехарактерном для бренда белом дизайне.

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Компания MSI известна в первую очередь компьютерными компонентами, однако в последние годы активно пополняет и расширяет модельный ряд, следуя современным тенденциям и веяниям моды. И наушники CH40 Wireless Earbuds – это шаг вперед и желание поэкспериментировать.

Технические характеристики

Модель MSI CH40 Wireless Earbuds Название модели MSI CH40 Wireless Earbuds Цвет Белый Тип наушников Вкладыши Подключение Bluetooth v5.0 Динамик 6 мм Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 40 000 Гц Время воспроизведения 4 часа (при 50% громкости) Время ожидания До 180 часов Масса отдельного наушника 5.2 г Габариты с чехлом 62 х 32 х 42 мм

Упаковка и комплектация

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У новинки характерная белоснежная упаковка компактных размеров с приятной полиграфией. Главную страницу подчеркивает изображение наушников и минималистичное оформление с наименованием продукта – MSI CH40 Wireless Earbuds.

Упаковка хранит небольшой секрет, открываясь подобно ларцу и демонстрируя свои тайны. Подача новых наушников у производителя получилась инересной.

При детальном знакомстве на обратной стороне мы можем изучить подробные характеристики новинки.

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С основным комплектом поставляются амбушюры различной формы трех видов и кабель питания USB >> Type-C для чехла.

Внешний вид и дизайн

Компания MSI решила попробовать свои возможности в новом направлении, и перст судьбы выпал на набирающие популярность TWS-наушники.

Из отчетов производителя следует, что разработчики прорабатывали дизайн новинки очень давно, и основная концепция несколько раз менялась. Пока свет не увидели CH40 Wireless Earbuds специализированной линейки Creator, ранее известной только по сериям материнских плат.

Наушники MSI представляют собой узнаваемую характерную форму «капелек» со стильным дизайном лицевой части. Корпус каждого «вкладыша» имеет закругленную нижнюю грань и необычное треугольное основание.

Внешний облик MSI CH40 Wireless Earbuds получил выразительный белый дизайн и хромированную рамку. Каплевидная поверхность представляет собой сенсор с тактильным управлением под несколько команд, к которым требуется время для привыкания. Характерное изображение дракона – отличительный знак компании MSI – приютилось на самом главном месте.

Немногие бренды решатся демонстрировать внутреннее устройство TWS-наушников. Сердцем каждого «вкладыша» выступает динамик диаметром 6 мм – учитываем габариты модели – с частотной характеристикой 20 – 20000 Гц.

На каждом наушнике предусмотрен световой индикатор, демонстрирующий режим текущей работы устройства. Ниже располагается отверстие микрофона.

Главное преимущество TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds заключено в малой массе– всего ~5 г для каждой «капельки». Отсюда и скромное время автономной работы, составляющей около 4 часов. Для последующей зарядки и транспортировки они поставляются в специальном чехле, который производитель постарался украсить.

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Корпус кейса – приятный матовый белый пластик с серой окантовкой и надлежащего качества шарниром крышки. Открывается магнитный замок туговато, не позволяя выскользнуть наушникам, но закрывается при легком наклоне чехла.

На лицевой стороне корпуса MSI CH40 Wireless Earbuds располагается индикатор активности и заряда, сзади же предусмотрен порт USB Type-C для подзарядки новинки.

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Кейс MSI CH40 Wireless Earbuds весит не более 39 г и комфортен для переноски во внутреннем кармане. Хотя для размещения в кармане джинсов слегка великоват из-за толщины: в угоду автономности, достигающей 20 часов.

В совокупности чехол позволяет дозарядить наушники четыре раза. Аккумулятор кейса – 500 мА.

Личные впечатления

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По сравнению с другими наушниками к модели MSI стоит немножко привыкнуть. Их форма и габариты отличаются от аналогов, но благодаря сменному типу амбушюр можно подобрать для себя удобный вариант.

Первое подключение оказалось самым простым среди Bluetooth-наушников: CH40 Wireless Earbuds мгновенно определились смартфоном Xiaomi Mi 8, потребовалось лишь активировать режим улучшенного звучания с кодеком AAC вручную. Последующий коннект происходил автоматически.

Сенсорное управление сравнимо с аналогичными моделями, но поизучать команды придется. К тому же первое время не происходило выполнение команд с первого раза, пришлось приноровиться. Все же класс TWS-наушников отличается от обычных проводных наушников, и требуется практика.

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Звучание. Если говорить про использование и эргономику наушников MSI CH40 Wireless Earbuds, к которым надо привыкнуть, то же можно сказать и про звучание. Середина имеет неплохую сбалансированность и детализацию, что касается музыки, а вот при разговоре с собеседником голос слегка приглушен. К низким частотам вопросы отпадают – они присутствуют, а вот высоких частот не хватает, ощущается некоторая скованность «вкладышей» при воспроизведении. Основная оценка по звучанию – выше среднего.

Микрофон у наушников MSI CH40 Wireless Earbuds заслуживает той же оценки: неплохая детализация, легкая приглушенность, слышимость в помещении хорошая. Сложнее разобрать речь у большого источника шума, например, в метрополитене или у автомобильной трассы, но с такой задачей справляются немногие.

Заключение

TWS-наушники MSI CH40 Wireless Earbuds открывают новое направление для производителя и выпущены под флагом линейки Creator. Стоит учитывать, что разработчики вступили на неизведанную для себя тропу и параллельно занялись экспериментами, чтобы выяснить, куда следовать дальше. Что же можно сказать по поводу новинки?

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MSI CH40 Wireless Earbuds это интересные «вкладыши» с некоторыми оригинальными и спорными решениями. К достоинствам отнесем привлекательный внешний вид и «холодный» дизайн, неплохие звучание и уровень автономности, удобную посадку в ухе за счет различных комплектных амбушюр. Замечания же касаются исключительно среднего микрофона и ширины кейса, ограничивающего его хранение в кармане джинсов. Да и к перегруженному сенсорному управлению надо привыкнуть.

Вышел ли первый блин комом? Вопрос остается открытым. У компании MSI получились интересные любопытные наушники с узнаваемым фирменным дизайном и приличным звучанием. При этом рекомендованная стоимость CH40 Wireless Earbuds составляет 4000 рублей.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность:

Компании MSI за предоставленные на тест наушники MSI CH40 Wireless Earbuds.

А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.