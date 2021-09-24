Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds

Наушники CH40 Wireless Earbuds открывают новое направление для производителя, выпущены под флагом линейки Creator и предлагают несколько оригинальных решений.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Оглавление

Вступление

MSI CH40 Wireless Earbuds – это первые TWS-наушники линейки Creator компании MSI, выполненные в уникальном и нехарактерном для бренда белом дизайне.

реклама

Компания MSI известна в первую очередь компьютерными компонентами, однако в последние годы активно пополняет и расширяет модельный ряд, следуя современным тенденциям и веяниям моды. И наушники CH40 Wireless Earbuds – это шаг вперед и желание поэкспериментировать.

Технические характеристики

Модель MSI CH40 Wireless Earbuds
Название модели MSI CH40 Wireless Earbuds
Цвет Белый
Тип наушников Вкладыши
Подключение Bluetooth v5.0
Динамик 6 мм
Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 40 000 Гц
Время воспроизведения 4 часа (при 50% громкости)
Время ожидания До 180 часов
Масса отдельного наушника 5.2 г
Габариты с чехлом 62 х 32 х 42 мм

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

У новинки характерная белоснежная упаковка компактных размеров с приятной полиграфией. Главную страницу подчеркивает изображение наушников и минималистичное оформление с наименованием продукта – MSI CH40 Wireless Earbuds.

315x450 17 KB. Big one: 1049x1500 130 KB

Упаковка хранит небольшой секрет, открываясь подобно ларцу и демонстрируя свои тайны. Подача новых наушников у производителя получилась инересной.

450x327 18 KB. Big one: 1500x1089 117 KB

При детальном знакомстве на обратной стороне мы можем изучить подробные характеристики новинки.

реклама

450x418 44 KB. Big one: 1470x1365 276 KB

С основным комплектом поставляются амбушюры различной формы трех видов и кабель питания USB >> Type-C для чехла.

450x138 13 KB. Big one: 1700x522 92 KB

Внешний вид и дизайн

Компания MSI решила попробовать свои возможности в новом направлении, и перст судьбы выпал на набирающие популярность TWS-наушники.

Из отчетов производителя следует, что разработчики прорабатывали дизайн новинки очень давно, и основная концепция несколько раз менялась. Пока свет не увидели CH40 Wireless Earbuds специализированной линейки Creator, ранее известной только по сериям материнских плат.

450x168 21 KB. Big one: 1241x465 100 KB

Наушники MSI представляют собой узнаваемую характерную форму «капелек» со стильным дизайном лицевой части. Корпус каждого «вкладыша» имеет закругленную нижнюю грань и необычное треугольное основание.

450x277 15 KB. Big one: 1500x924 104 KB

Внешний облик MSI CH40 Wireless Earbuds получил выразительный белый дизайн и хромированную рамку. Каплевидная поверхность представляет собой сенсор с тактильным управлением под несколько команд, к которым требуется время для привыкания. Характерное изображение дракона – отличительный знак компании MSI – приютилось на самом главном месте.

450x205 24 KB. Big one: 826x377 56 KB

Немногие бренды решатся демонстрировать внутреннее устройство TWS-наушников. Сердцем каждого «вкладыша» выступает динамик диаметром 6 мм – учитываем габариты модели – с частотной характеристикой 20 – 20000 Гц.

На каждом наушнике предусмотрен световой индикатор, демонстрирующий режим текущей работы устройства. Ниже располагается отверстие микрофона.

450x194 18 KB. Big one: 1084x468 65 KB

Главное преимущество TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds заключено в малой массе– всего ~5 г для каждой «капельки». Отсюда и скромное время автономной работы, составляющей около 4 часов. Для последующей зарядки и транспортировки они поставляются в специальном чехле, который производитель постарался украсить.

реклама



450x288 22 KB. Big one: 1500x961 144 KB

Корпус кейса – приятный матовый белый пластик с серой окантовкой и надлежащего качества шарниром крышки. Открывается магнитный замок туговато, не позволяя выскользнуть наушникам, но закрывается при легком наклоне чехла.

450x401 44 KB. Big one: 1024x820 111 KB

На лицевой стороне корпуса MSI CH40 Wireless Earbuds располагается индикатор активности и заряда, сзади же предусмотрен порт USB Type-C для подзарядки новинки.

450x318 11 KB. Big one: 1200x847 66 KB

реклама

Кейс MSI CH40 Wireless Earbuds весит не более 39 г и комфортен для переноски во внутреннем кармане. Хотя для размещения в кармане джинсов слегка великоват из-за толщины: в угоду автономности, достигающей 20 часов.

450x254 18 KB. Big one: 1500x846 131 KB

В совокупности чехол позволяет дозарядить наушники четыре раза. Аккумулятор кейса – 500 мА.

450x252 19 KB. Big one: 1500x841 133 KB

Личные впечатления

реклама

По сравнению с другими наушниками к модели MSI стоит немножко привыкнуть. Их форма и габариты отличаются от аналогов, но благодаря сменному типу амбушюр можно подобрать для себя удобный вариант.

Первое подключение оказалось самым простым среди Bluetooth-наушников: CH40 Wireless Earbuds мгновенно определились смартфоном Xiaomi Mi 8, потребовалось лишь активировать режим улучшенного звучания с кодеком AAC вручную. Последующий коннект происходил автоматически.

450x272 34 KB. Big one: 1500x908 208 KB

Сенсорное управление сравнимо с аналогичными моделями, но поизучать команды придется. К тому же первое время не происходило выполнение команд с первого раза, пришлось приноровиться. Все же класс TWS-наушников отличается от обычных проводных наушников, и требуется практика.

450x267 31 KB. Big one: 760x451 65 KB

реклама

Звучание. Если говорить про использование и эргономику наушников MSI CH40 Wireless Earbuds, к которым надо привыкнуть, то же можно сказать и про звучание. Середина имеет неплохую сбалансированность и детализацию, что касается музыки, а вот при разговоре с собеседником голос слегка приглушен. К низким частотам вопросы отпадают – они присутствуют, а вот высоких частот не хватает, ощущается некоторая скованность «вкладышей» при воспроизведении. Основная оценка по звучанию – выше среднего.

Микрофон у наушников MSI CH40 Wireless Earbuds заслуживает той же оценки: неплохая детализация, легкая приглушенность, слышимость в помещении хорошая. Сложнее разобрать речь у большого источника шума, например, в метрополитене или у автомобильной трассы, но с такой задачей справляются немногие.

Заключение

TWS-наушники MSI CH40 Wireless Earbuds открывают новое направление для производителя и выпущены под флагом линейки Creator. Стоит учитывать, что разработчики вступили на неизведанную для себя тропу и параллельно занялись экспериментами, чтобы выяснить, куда следовать дальше. Что же можно сказать по поводу новинки?

450x305 40 KB. Big one: 1500x1015 260 KB

реклама

MSI CH40 Wireless Earbuds это интересные «вкладыши» с некоторыми оригинальными и спорными решениями. К достоинствам отнесем привлекательный внешний вид и «холодный» дизайн, неплохие звучание и уровень автономности, удобную посадку в ухе за счет различных комплектных амбушюр. Замечания же касаются исключительно среднего микрофона и ширины кейса, ограничивающего его хранение в кармане джинсов. Да и к перегруженному сенсорному управлению надо привыкнуть.

Вышел ли первый блин комом? Вопрос остается открытым. У компании MSI получились интересные любопытные наушники с узнаваемым фирменным дизайном и приличным звучанием. При этом рекомендованная стоимость CH40 Wireless Earbuds составляет 4000 рублей.

Александр Андерсон

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленные на тест наушники MSI CH40 Wireless Earbuds.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi go.d-bq акустика гарнитура tws наушники creator msi ch40 wireless earbuds

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
+
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
19
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
43
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
16
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
50

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
23 сентября 2021 43
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
40
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
30
В Windows 11 не будет предустановленных приложений
25
Энтузиаст установил на Cyberpunk 2077 больше 50 модификаций, превратив игру в настоящий Next Gen
18
Первые криптоинвесторы теряют веру в Биткоин, а аналитики JPMorgan ожидают роста стоимости Эфира
22
724 часа в Индии и 28 дней в Китае – сколько часов нужно работать, чтобы купить iPhone 13
89
Четвёртый эпизод The Long Dark получил точную дату релиза
1
Состоялся релиз Diablo II Resurrected
18
Microsoft разрешит устанавливать Windows 11 на старые ПК, но не будет отвечать за их поломку
19
Бывший дизайнер раскрыл нереализованные планы BioWare на Star Wars: Knights of The Old Republic 2
5
Энтузиасты вновь показали, как может выглядеть Cyberpunk 2077 с десятками графических модификаций
3
GeForce GTX 1080 Ti после майнинга vs новая GeForce RTX 3060 – экономим и ищем выгоду с Benchmark
28
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
38
Руководство Amazon Games считает, что New World ждёт большой успех
10
Wccftech: видеокарты RTX 40 будут гораздо мощнее, чем RTX 30 – 5-нм, 80 TFLOPS и память GDDR6X
46
В Сети появились записи геймплея ранней «альфы» Battlefield Mobile
+
16-ядерный Core i9-12900K обошёл 32-ядерный Threadripper 2990WX в многоядерном тесте Cinebench R23
38
Роскомнадзор завёл реестр соцсетей, куда уже попали «ВКонтакте», YouTube, Instagram и ещё пять крупных сервисов
57
Чипсет Intel Z690 получил право поставляться на территорию ЕАЭС до конца 2031 года
7
В Diablo II Resurrected добавят «умное» сглаживание NVIDIA DLSS
9

Сейчас обсуждают

Bernigan
13:20
Ну ты дебил
GPU-Z научилась распознавать видеокарты серии LHR с ограничением производительности в майнинге
Антип Прутиков
13:18
Школолоша сказало свое фе.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
MriS
13:18
У тебя ничего нет. Ты обычный амд-бот😂
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
FillWillson
13:18
Коммерческая тайна и добросовестная конкуренция между собой не имеют ничего общего... :). Ну а инструменты у властей всегда есть, были и будут.
Власти США готовы заставить поставщиков чипов пренебрегать коммерческой тайной
Inqizitor
13:18
Ты Винду 3.11 не трожь, отличная система была! 95 тоже шикарная, а потом начали клепать поделки типа 98 виды, Миллениум, NT 4.0 на которой половина программ не работало и прочее. До 2000 винды, котору...
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
MriS
13:17
5600 не продают и никогда не появится такой проц. Продают 5600Х, которому Х маркетологи нарисовали и он на 20к дороже, чем я 1200 брал😀)). Нафиг для моей работы дорогой проц. Тебе надо, ты и покупай ...
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
zalupsmus
13:16
Я заканчивал физико-технический факультет по специальности "приборостроение", в то время, как твоё образование - 3 класса. Так что ты про мой череп помолчал бы.
GPU-Z научилась распознавать видеокарты серии LHR с ограничением производительности в майнинге
Inqizitor
13:14
Смешно же, у меня 2000 сп4 стоял, но у друзей ХР с видом как в 2000 винде была и все нормально работало. Если было 32 мегабайта памяти в системе - на ХР могли быть проблемы, если 64 мегабайта - всё ок...
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
MriS
13:11
Речь о тестах и надо правильные цп подбирать для сравнения. Очень тупо 2+2 ядра сравнивать с 4-мя. Автор должен был взять 3300х, раз идет сравнение с 4х ядерным Интелом. Какая разница, кто что покупат...
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
REY_B_
13:11
По контракту хохлам оставлены на прокачку мизерные объёмы. Только те, которые идут в страны южной Европы. Зеленский об этом понятно не заикается и вещает о очередной "перемоге". И Путин об этом молчит...
Власти США готовы заставить поставщиков чипов пренебрегать коммерческой тайной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем