Оглавление

Вступление

Лето – такое время, когда многие колесят по свету, отдыхают и путешествуют даже внутри страны. В поездках хочется всегда оставаться в комфортных условиях, и поэтому мы берем то, с чем перемещаться комфортнее всего. Это же касается компьютера. Выбираешь какой-то универсальный инструмент, на котором можно не только работать, но и играть.

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Сейчас многие предпочитают игровые ноутбуки, поскольку не надо заморачиваться с видеокартами и сборками. Купил и получаешь удовольствие. Я сам пользуюсь игровым ноутбуком уже больше года, но играю не так часто. Поначалу было некомфортно. Сразу становится понятно, что нужна мышка. Экран тоже небольшой, но есть вариант подключать его кабелем к большому монитору или телевизору. Остается клавиатура. Играть на ноутбучной клавиатуре можно, но приходится признать, что она не рассчитана на такое отношение. Ресурс кнопок не так велик, пользоваться ей непривычно. Возникает желание поставить внешнюю клавиатуру. Благо выбор сейчас большой, но компактных геймерских устройств не так уж много.

Есть ли более-менее профессиональные игровые устройства? Чтобы их можно было спокойно с собой перевозить, и они бы занимали немного места, и если вдруг захотелось поиграть, то просто достал и включился в игру. Вот здесь выясняется, что таких моделей не так уж много. В основном это громоздкие проводные устройства, которые предназначены для стационарной установки, и это логично потому, что в основном мы играем дома. Однако люди уже устали сидеть все время в четырех стенах и предпочитают куда-то выехать. Увеличился спрос на игровые ноутбуки, их стало значительно больше, а клавиатуры в них зачастую обычные мембранные с механизмом ножничного типа.

Все это создало потребность в компактных игровых клавиатурах, компания ASUS уловила этот момент и выпустила модель ROG Falchion.

Клавиатура оборудована механическими переключателями Cherry MX Red RGB. Это одни из лучших переключателей на рынке и ими оснащаются одни из лучших механических клавиатур. ASUS предлагает компактное решение на их основе, а мы сейчас посмотрим на новинку и как она работает.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая, выполнена из плотного картона. Это объясняется тем, что устройство небольшое, но массивное и его надо как следует защитить. Для этого предусмотрено несколько решений, в том числе прочная внешняя оболочка.

В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом указано полное наименование модели ROG Falchion. Ниже сказано, что это 65% беспроводная механическая игровая клавиатура. Здесь и далее 65% — это площадь поверхности этого устройства относительно полноформатного решения. Мы вернемся к этому вопросу, а пока продолжим изучать упаковку.

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По центру находится крупное изображение самого устройства. В левой части есть логотип ASUS AURA Sync и упоминание о награде Good Design. Справа упоминается об использовании пластика ABS в кейкапах, механических переключателей Cherry MX Red RGB. Последняя вставка намекает на наличие русской раскладки.

С обратной стороны сверху мы также видим надпись ROG Falchion.

В правой части находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В левой части перечислены ключевые особенности устройства.

Под этим списком находится спецификация. Она не очень большая, поэтому пришлось е дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Falchion Подключение Проводное/беспроводное 2.4 ГГц Подсветка Поклавишная, RGB Горячие клавиши Есть Запись макросов Есть Тип переключателя Cherry MX Red RGB, механический Частота опроса 1000 Гц Профили настроек 6 Ресурс нажатий клавиш 100 миллионов нажатий Масса 520 г Размер 305 х 101 х 38.5 мм

Судя по характеристикам, производителю удалось существенно уменьшить размеры устройства, что затронуло все, кроме высоты или толщины. Все дело в используемых механических переключателях, которые стандартные и сами по себе не низкие, поэтому данную величину не удалось сократить. Еще у данного устройства есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0 и индикатор заряда потому, что клавиатура беспроводная.

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура покоится в чехле из черного нетканого материала.

Комплект поставки включает все самое необходимое. Гарантийная книжка, инструкция и две наклейки.

Помимо этого, есть кабель USB Type-C и переходник на USB Type-A.

Конструкция и особенности устройства

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Это очень необычная клавиатура, ведь она далека от привычной нам компоновки. Так было сделано не случайно – производитель хотел сделать максимально компактное устройство и поэтому пошел на такую отчаянную меру, как отказ от верхнего ряда F-кнопок. Тут они есть, но совмещаются с цифрами, а переключение происходит с Fn. Поэтому у многих клавиш есть двойное назначение.

Размеры – это фишка и особенность устройства, его ключевой смысл к пониманию этой идеи. Если вам позарез нужна F12 и использовать какое-то сочетание неудобно, лучше сразу искать что-то другое. Инженеры компании понимали, на что шли и в плане функционала не хотели как-то ограничивать пользователя, но в приоритете были габариты.

Команда ROG стремилась создать компактную клавиатуру без каких-либо компромиссов с точки зрения комфорта, мастерски разместив навигационные клавиши. ROG Falchion обладает длиной всего 306 мм и почти таким же размером, как клавиатура форм-фактора «60%». Она предлагает все функции обычной клавиатуры, не занимая много места на рабочем столе.

Почти все детали устройства изготовлены из пластика, но разного. На упаковке упоминался ABS пластик, а в описании выясняется, что кейкапы изготовлены из более прочного PBT (полибутилентерфталат). Вроде это пуленепробиваемый и железобетонный полимер, который используют в профессиональных клавиатурах. Сверху на клавиатуре нет никаких надписей, ведь свободное пространство отсутствует в принципе. Индикаторы находятся в левой части.

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Клавиатура стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что она небольшая, но относительно массивная, а резина у ножек мягкая и упругая.

В левом нижнем углу, рядом с одной ножкой, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.

Сверху сзади находится разъем USB Type-C для зарядки и работы от кабеля, выключатель и специальная ниша для USB беспроводного передатчика 2.4 ГГц.

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Именно поэтому в комплекте есть кабель, который на конце оснащен разъемом USB Type-C. В нижней и в верхней части с обратной стороны есть статичные ножки.

На них клавиатура стоит практически прямо. А есть откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже предусмотрены резинки на кончиках.

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Клавиатура компактная и предназначена для частых поездок, поэтому в комплекте есть специальный чехол, который изготовлен из прочного поликарбоната и армирован алюминиевой накладкой снаружи с ножками и логотипом, а внутри оборудован резиновым ковриком.

Сняв сверху чехол, клавиатуру можно поместить в него нижней стороной и так пользоваться. Для этого предусмотрены специальные вырезы сбоку, где находятся сенсорная полоса и индикаторы.

Вернемся к самой клавиатуре. Она компактная и лишена не только цифрового блока, но и шестого ряда клавиш сверху. Однако они совмещаются с верхним цифровым рядом, для чего на клавиатуре есть специальная функциональная клавиша Fn.

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Всего на клавиатуре 68 клавиш. Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды яркие и качественные, кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.

Здесь используются фирменные переключатели Cherry MX Red RGB. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс. Бывают разные варианты переключателей, и каждый может подобрать для себя наиболее удобный.

Для срабатывания необходимо минимальное усилие в 45 г. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 2 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошел.

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Скорость очень высокая, но разница с опто-механикой есть. Зато также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

С правого бока клавиатуры ничего нет, а вот слева находится вставка с сенсорной полоской и индикаторами. Сверху и снизу находятся два маленьких белого цвета. Один отображает состояние Win Lock, а другой Caps Lock.

По центру индикатор самый длинный и он показывает уровень заряда. Также он временно отображает уровень звука, когда начинаешь его регулировать при помощи сенсорной полосы.

Сенсорная полоска обеспечивает несколько режимов для регулировки звука. По ней можно просто проводить пальцем, чтобы делать тише или громче, а можно тапать сверху и снизу, прибавляя или убавляя звук. Получается удобно, и можно быстро приноровиться делать это наощупь прямо в игре. Все функции клавиш можно переназначить в приложении. Разумеется, их тоже можно переназначить через приложение.

Внутри клавиатуры скрыт большой аккумулятор, который обеспечивает работу устройства до 450 часов. Он достаточно быстро заряжается при условии, что вы будете использовать быструю зарядку USB Type-C.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе профили настроек и запись макросов.

Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее тонкими настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение. Их два: AURA Creator и Armoury Crate.

Первая предназначена для создания сценариев подсветки. Для мышки это не так актуально и поэтому проще обойтись стандартными эффектами без их последовательностей и комбинаций. В этой студии можно создать свою последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью.

Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, и он обеспечивает большой функционал по настройкам и синхронизации подсветки.

Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки ROG Falchion. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок. Также есть раздел для настройки сенсорной полосы, где можно назначить какие-то функции.

Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке.

Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с этим просто невозможно. Все начинает пестрить в глазах.

Статичный цвет можно выбрать любой, а также настроить яркость.

В самом конце находится вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.

После того, как мы посмотрели на софт, можно взглянуть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Впечатления от использования остались только положительные. Это не первый раз я тестирую механическую клавиатуру. В данном случае впечатления необычные потому, что устройство небольшое. Тут сразу становится понятно, что работать неудобно потому, что нет цифрового блока и некоторые функции доступны только при одновременном нажатии Fn. Это также накладывает ограничения.

При этом к работе самой клавиатуры нареканий нет. Здесь нет такого эффекта, что палец проваливается в пустоту, все нажатия очень четкие. Шум как от обычной механики. Все работает идеально, как заявлено – быстро, четко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства невозможно.

Заряд держится долго, и даже радиус приема в моем случае достигал около 5 м. Думаю, что больше не нужно. Также можно на ходу записывать макросы. Все легко настраивается и управляется через программу Armoury Crate.

Заключение

ASUS ROG Falchion – это современная игровая компактная клавиатура, обладающая множеством достоинств. Она оснащена переключателями Cherry MX Red, которые используются в настоящих полноформатных геймерских клавиатурах. При этом новинка компактна, занимает лишь 65% площади полноценного устройства и изготовлена из качественных материалов.

Сама клавиатура очень удобная и приятная в вопросах эргономики, предлагая много продуманных мелочей. Возможно, некоторым пользователям будет не хватать цифрового блока (лично у меня он был на ноутбуке). ROG Falchion оборудована многофункциональной боковой сенсорной поверхностью и отличной подсветкой. При этом не стоит забывать, что это беспроводная модель, которую можно свободно перемещать и это очень удобно. С другой стороны, она не чересчур компакта, поскольку используются обычные механические переключатели, и чисто физически ее нельзя сделать такой тонкой, как мембранную. Зато в полном объеме присутствуют все плюсы механики – скорость, четкость и надежность.

По моим личным ощущениям могу сказать, что играть очень удобно, но механика обычно шумновата и тут ничего не поделаешь. Есть характерные щелчки и в тишине не поработаешь. Однако клавиатура предназначена для игр и с ними все здорово. Больше всего мне понравился момент с регулировкой громкости. Можно просто провести пальцем по боковой сенсорной полосе, а можно тапать. Тут кому как удобнее. Переключатели одни из наиболее популярных на рынке и поэтому никаких чудес: нажатия всегда четкие и всегда срабатывают. Эффектов подсветки много, они синхронизируются через приложение Armoury Crate с другими компонентами в системе. Кроме того, там настраиваются буквально все параметры модели и переназначаются клавиши.

ASUS ROG Falchion – это все же больше игровая клавиатура, а для обычной работы удобнее использовать полноразмерное устройство. Это объясняется тем, что при работе с новинкой нужны комбинации клавиш, чтобы выполнить стандартную процедуру, например PrintScreen. В играх же все четко, удобно и легко настраивается.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: