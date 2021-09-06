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Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II

На тест в лабораторию прибыла оптомеханическая клавиатура из серии Republic of Gamers с модульной конструкцией, которая подойдет абсолютно для всех задач.
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Оглавление

Вступление

Игры бывают разные и в некоторых без клавиатуры сложно себе даже представить геймплей. Это касается MMORPG, где нужно много кнопок под разные команды. Да и в шутеры все привыкли играть с мышью и клавиатурой, а некоторые производители даже выделяют кнопки WASD. Такое сейчас можно заметить даже на ноутбуках.

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И есть несколько разных типов клавиатур. Самые распространенные – мембранные. Они наиболее простые, а значит дешевые. Однако их существует несколько разновидностей. Лично мне больше нравится с механизмом ножничного типа, поскольку они более тихие. Такие часто встречаются в ноутбуках. Одно время я долго использовал Illuminated. Механические клавиатуры хороши всем, кроме шума, и с этим бывают проблемы, особенно если работать ночью.

Когда играешь в гарнитуре, то на шум клавиатуры обращаешь меньше всего внимания. Поэтому на играх шумные клавиатуры никак не сказываются, лишь бы было удобно. А когда начинаешь играть ночью, а в той же комнате кто-то спит, шум начинает напрягать, даже когда не играешь, а просто печатаешь. И приходится использовать тихие клавиатуры.

Сейчас, когда технологии шагнули далеко вперед, появились модели не просто механические, а оптомеханические. Характерных щелчков от работы нет, скорость и точность находятся на самом высоком уровне. А еще встречаются модульные разновидности, где цифровой блок можно разместить справа или слева. Например, недавно у компании ASUS вышла модель ROG Claymore II, которая предоставляет такую возможность. Это модульная и беспроводная клавиатура, где цифровую панель можно снять или переставить на другую сторону.

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На первый взгляд она похожа на классическую механическую игровую клавиатуру, но у нее есть характерная особенность – специальные переключатели ROG RX Red. Как они работают, удобно ли пользоваться, что нового и интересного предложит производитель? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная, выполнена из плотного картона. Это объясняется тем, что клавиатура тяжелая и ее надо как следует защитить. Для этого предусмотрено несколько решений, в том числе прочная внешняя оболочка.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом указано полное наименование модели – ROG Claymore II. Ниже указано, что это беспроводная оптико-механическая игровая клавиатура. По центру находится ее крупное изображение.

В правой части есть логотип ASUS AURA Sync, далее упоминается об использовании оптико-механических переключателей ROG RX. Затем нам еще раз показывают переключатели ROG RX Red. Следующая вставка намекает на наличие русской раскладки. С обратной стороны сверху мы также видим надпись. ROG Claymore II.

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Предусмотрено крупное изображение новинки. От ее компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В левой части перечислены ключевые особенности устройства.

Под этим списком размещена спецификация. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Claymore II
Подключение Проводное/беспроводное 2.4 ГГц
Подсветка Поклавишная, RGB
Горячие клавиши Есть
Запись макросов Есть
Тип переключателя ROG RX Red, оптико-механический
Частота опроса 1000 Гц
Профили настроек 6
Ресурс нажатий клавиш 100 миллионов нажатий
Масса 1.156 кг
Размер 462 х 155 х 39 мм

Еще у ROG Claymore II есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0. И есть индикатор заряда, ведь клавиатура беспроводная.

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в чехле из черного нетканого материала. Сверху лежит прозрачная пластиковая карточка с изображением модели и подписями с описанием функций.

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Комплект поставки солидный. Гарантийная книжка, инструкция, благодарственная карта и наклейки.

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Помимо этого, тут есть кабель USB Type-C, два адаптера USB и удобная подушка для запястий.

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Кстати, изначально основная часть клавиатуры и цифровой блок находятся в упаковке раздельно. Каждая деталь в своем чехле.

Конструкция и особенности

Верхняя панель клавиатуры изготовлена из алюминиевого сплава. В остальном используется пластик. Кейкапы и задняя панель изготовлены из пластика. В правом верхнем углу находится логотип ASUS ROG, а рядом с ним индикатор заряда. Все эти элементы оборудованы RGB-подсветкой. Также сверху есть еще пять белых индикаторов состояния ROG Claymore II.

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Клавиатура стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что она относительно тяжелая, а резина у ножек мягкая и упругая. Можно видеть крупный логотип ASUS ROG, который заклеен пленкой.

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В левом нижнем углу, рядом с одной ножкой, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.

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Сзади сверху находится проходной USB 2.0 порт, разъем USB Type-C для зарядки и работы от кабеля, выключатель и специальная ниша для USB беспроводного передатчика 2.4 ГГц.

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Именно поэтому в комплекте предусмотрен кабель, который на конце оснащен разъемом USB Type-C. Еще снизу есть статичные ножки.

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На них клавиатура стоит практически прямо. А есть и откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже есть резинки на кончиках.

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Клавиатура полноформатная, но модульная. Цифровой блок здесь отсоединяется и может устанавливаться с любой стороны. Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды яркие и качественные, кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.

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Тут используются фирменные переключатели ROG RX Red. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

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Для нажатия необходимо минимальное усилие в 40 г, максимальное – 55. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1.5 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект: вроде и не прожал, а на самом деле сигнал прошел.

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Скорость очень высокая и не абы как. Сигнал либо есть, либо его нет. И нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

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Боковины на основной клавиатуре и на цифровом блоке оборудованы специальными заглушками. Под ними скрываются механизм крепления и контакты.

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Цифровой блок очень необычный. Вверху находится очень крупное, большое и удобное колесико, которое используется для регулировки громкости или других функций. Кстати, каждую клавишу можно переназначить и для этого нужно воспользоваться приложением ASUS Armoury Crate.

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Еще на цифровом блоке есть четыре специальных клавиши для запрограммированных команд. Разумеется, их тоже можно переназначить через приложение.

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Внутри клавиатуры находится огромный аккумулятор на 4 000 мА*ч. Он обеспечивает колоссальное время автономной работы и достаточно быстро заряжается при условии, что вы будете использовать быструю зарядку USB Type-C.

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Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, в том числе профили настроек и запись макросов.

Все отлично до тех пор, пока вы не начнете заниматься ее тонкими настройками. Для этого понадобится программное обеспечение. Их два: AURA Creator и Armoury Crate.

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Первая предназначена для создания сценариев подсветки и позволяет создать свою последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью.

Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, и он обеспечивает большой функционал по настройкам и синхронизации подсветки.

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Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки ROG Claymore II. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается, благо все на русском языке. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с этим непривычно.

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Статичный цвет можно выбрать любой, как и настроить яркость.

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В самом конце находится вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.

После того, как мы посмотрели на софт, можно взглянуть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами работает хорошо.

Впечатления от использования остались только положительные. Не первый раз я тестирую оптомеханическую клавиатуру и в тот раз мне не очень понравилось. Тут все обстоит гораздо лучше. Уже нет такого эффекта, что палец проваливается в пустоту, все нажатия очень четкие. Шум есть, но не как от механики. Все работает идеально, как заявлено – быстро, четко, точно.

Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства невозможно. Заряд держится очень долго, но вот радиус не очень большой, но не думаю, что кто-то будет уходить за 3 м от передатчика. Механизм пристегивания и снятия цифрового блока работает очень хорошо. Заглушки фиксируются просто и снимаются без усилий.

Мне все равно было комфортнее использовать в классическом варианте – просто по привычке. Без цифрового блока клавиатура становится компактнее, но все время пытаешься к нему обратиться, а его нет. Возможно, будет удобнее слева, для специальных игр, где нужно много назначаемых кнопок. Также можно на ходу записывать макросы. Все легко настраивается и управляется через Armoury Crate.

Заключение

ASUS ROG Claymore II – еще одна необычная и крутая клавиатура в линейке компании. Ее основная особенность – модульная конструкция, которая позволяет устанавливать цифровой блок справа или слева, а также вообще снять его. Это уже не первая оптомеханическая клавиатура, которую я рассматриваю, и надо отметить, что прогресс есть. В прошлый раз мне показалось нажатие слишком легким, не было какого-то фидбека, обратного отклика. Тут дела обстоят лучше, а шум очень даже приемлемый по сравнению с классической механикой. И плюсов много.

В первую очередь отметим отличное качество изготовления и материалов. Клавиатура очень приятна тактильно. Кроме того, она устойчиво лежит на столе. Просто так ее не сдвинуть, нужно приложить немало усилий, а по факту проще поднять и переставить. Даже подвинуть на ровном столе не так легко. Резинки мягкие и упругие. Поэтому на столе она стоит жестко и не раскачивается в стороны от нажатий. Здорово, что можно погладить клавишу, и она нажмется. Было несколько моментов, когда мне показалось, что не прожал, а на самом деле все сработало, и здесь надо привыкнуть к ее скорости и чувствительности после перехода с мембраны. Датчики и мозги у нее выше всяких похвал. Каждое нажатие контролируется и если даже не до конца надавил, то прожал. Это особенность опто-механики, но я к ней просто не привык.

Играть на ROG Claymore II одно удовольствие. Мне удалось попробовать только гонки и шутеры, и я могу сказать уверенно, что ощущения схожи с тем, как после аналогового видеосигнала перейти на цифровой. Для работы в этот раз мне клавиатура подошла больше благодаря четким символам, они хорошо читаются, а уровень подсветки регулируется и можно настроить под конкретное освещение в помещении. Клавиши высокие, ход небольшой, но для уверенности приходится прожимать. В играх все отлично. Минимальные усилия, чтобы подруливать на машине при езде и очень быстрый отклик там, где надо часто долбить по клавише. Вот это ее стихия. Не раздражает даже эффект расходящейся волны. В целом эффекты хорошо воспринимаются, когда сосредоточен на игре и получаешь удовольствие от четкого и быстрого управления.

В итоге это отличная клавиатура, которую можно назвать универсальной абсолютно для всех задач, а модульная конструкция расширяет ее функциональные возможности и улучшает комфорт от использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование клавиатуру ASUS ROG Claymore II.

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