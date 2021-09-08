Оглавление

Вступление

Самое активное развитие софта и железа продолжается в сфере создания медиа контента. Производители аппаратной части постоянно совершенствуют свои инструменты, чтобы пользователи получили новые возможности и улучшили качество своего материала. От них не отстают компании, которые занимаются программами для обработки, монтажа и конвертации материала. Здесь упор делается на упрощение всех процедур и на оптимизацию процессов, чтобы время, затраченное творческим человеком на рутину, сводилось к минимуму, а как можно больше его оставалось на творчество.

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Кроме этого, упрощение ряда функций способствует расширению аудитории пользователей, ведь теперь не нужно долго учиться, посещать какие-то курсы, а все на начальном этапе можно сделать самому и качество этого контента уже вплотную подбирается к профессиональному. Если со стороны аппаратной части есть заметный переход от любительского оборудования к профессиональному хотя бы по качеству картинки и звука, то уже на этапе монтажа и постобработки сложно сказать каким редактором или конвертером вы пользовались. Поэтому все стараются выбирать продукт по своим возможностям и удобству применения.

Время – бесценный ресурс в современном мире и его часто не хватает именно на долгое изучение тонких функций громоздких приложений. Все сейчас сводится к тому, чтобы для какого-то эффекта или функции была отдельная кнопка и она работала безотказно. Другое дело, что есть набор базовых современных процедур, которые должны присутствовать в приложении, и чтобы ими можно было пользоваться максимально просто и удобно. Этот базовый набор также постоянно увеличивается или эволюционирует и трансформируется в что-то более современное и востребованное в данный момент, ведь в каждой среде есть свои тренды. Например, на каком-то этапе было очень много старых оцифрованных пленок и важно было сохранить их в максимальном качестве с минимальным объемом памяти.

Тут очень быстро стали популярны различные конвертеры, которые позволяли перекодировать несжатое видео в другой формат, который позволял снизить, тогда еще очень ценное, дисковое пространство. Постепенно конвертеры продолжали развиваться и их функции расширялись по мере современных запросов аудитории и поэтому сегодня они превратились в многофункциональные комбайны. Это мы можем заметить по программе, которую сейчас рассмотрим, и которая изначально задумывалась как конвертер, а стала настоящим универсальным помощником – Wondershare UniConverter.

Фирма Wondershare очень интенсивно развивается и сейчас у нее уже несколько разных продуктов, несколько офисов и большой штат сотрудников, а основная идея остается прежней – «делиться чудесными моментами жизни одним щелчком мыши». UniConverter – это первенец компании и она уделяет этому продукту особое внимание и заботу, постоянно расширяя функционал и добавляя новые возможности. Попробуем посмотреть на функционал и убедиться, что это далеко уже не просто банальный конвертор.

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Wondershare – универсальный помощник.

Tobee Wu – основатель компании и ее генеральный директор сказал:

«Наша история началась с простой идеи: делиться чудесными моментами жизни одним щелчком мыши. Эта идея пробудила во мне. страсть – создавать лучшие решения для жизненных проблем и событий. Вот так и родился Wondershare.»

«На протяжении веков развитие науки и техники безвозвратно меняло человеческую жизнь. И в последние десятилетия технологическая индустрия подтолкнула эту трансформацию к новым высотам».

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«Новая глобальная архитектура имеет свое ядро в облачных вычислениях. Передовые технические разработки и высокоскоростной интернет являются его частью. Эти достижения представляют значительные возможности и проблемы для человеческого рода. Они изменили то, как мы общаемся и развлекаемся. И, рано или поздно, весь мир вернется в “деревенскую эпоху”. И миссия Wondershare состоит в том, чтобы быть лидером этих изменений для будущих поколений. С философией детского удивления во всем, что мы делаем, мы глубоко связаны с тысячелетней китайской культурой-чтобы создать истинную гармонию с усердной командой, которая поможет нам достичь этого. Желание стать ведущим мировым поставщиком программного обеспечения с глобальным видением-это только отправная точка. Отсюда мы знаем, что можем и будем достигать все большего. Эпические путешествия начинаются с одного шага. Как основатель Wondershare, я имел честь вызвать это вдохновение. Теперь, когда весь мир смотрит на нас, пришло время передать факел инноваций. И я верю, что дух Wondershare вызовет революцию в мировой индустрии».

История компании не очень большая, но в ней есть ряд ключевых моментов. Основную деятельность компании можно считать с момента запуска приложения Wondershare UniConverter.

Понятно, что идея была в упрощении конвертации видеофайлов в разные форматы, для последующего использования. Здесь же сразу возникло желание оснастить приложение базовым набором редакторских функций по обрезке и склейке файлов, а также инструментами для записи на носители.

Уже позднее были добавлены новые и очень полезные инструменты, по записи экрана и веб-камеры, а сейчас это уже практически целая среда с большим количеством функций и инструментов.

Wondershare UniConverter

Давайте поближе познакомимся с данной программой. Но перед этим ее необходимо скачать и установить. Делается это очень удобно. На официально сайте Wondershare переходим во вкладку «креативность», где выбираем нужную нам UniConverter. Нажимаем скачать, а дальше установщик сделает за вас всю необходимую работу. Очень просто и удобно.

Вообще задумано очень неплохо: есть Filmora, где можно монтировать и создавать контент, а в пару ей конвертор, который и отдельно выглядит хорошим и полноценным решением. Функционал программы - далеко не просто конвертация. В нем можно делать начальные функции монтирования видео и еще массу интересных фишек. Запустив приложение, мы попадаем на главную страницу, где сразу бросаются в глаза новинки.

Компания Wondershare Technology недавно выпустила новую версию Wondershare UniConverter. Основные нововведения:

Новой версии переработан пользовательский интерфейс, который стал еще более удобным;

Добавлена поддержка GPU-ускорения, повышающая скорость конвертации на 200%;

Новая технология сжатия видео обеспечивает более высокое качество итоговых файлов;

Новые инструменты для редактирования видео - Умный обрезчик, Редактор Водяных Знаков и Генератор автоматических субтитров.

Умный Обрезчик - эта функция может автоматически обрезать детали, которые вам не нужны, в соответствии с вашими настройками

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На самом деле очень удобное нововведение. Порой нужно срочно подрезать видео, а загружать его в редактор, а после в конвектор не очень удобно. При минимальном наборе функций делить видео на нужные куски и экспортировать их очень удобно. Так же видно размер файла и его формат.

Редактор Субтитров - эта функция не только позволяет редактировать субтитры, но также помогает автоматически создавать субтитры и преобразовывать аудио в текст

Столь же прост и понятен, как предыдущий инструмент. Можно настроить время, местоположение, шрифт, прозрачность и все это интуитивно понятно и удобно. Опять же: не нужно загружать видеоролик в отдельный редактор. Отдельного упоминания заслуживает преобразование аудио в текст. Работает неплохо. Если речь четкая, то практически безошибочно. Очень может пригодиться, если нужно загрузить видео, например, с англоязычными субтитрами.

Редактор Водяных Знаков - эта функция может удалить водяной знак в любой области, или вы можете добавить водяной знак

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Удаление фона – функция, позволяющая вам с помощью умных алгоритмов работать с фоном на фотографиях. Возьмем пробную фотографию.

А вот и результат работы программы. Да, не с каждым изображением будет работать идеально, но в целом вызывает исключительно положительные эмоции. Никаких обрывков и четко по фону. А самое главное – все это занимает буквально пару секунд.

Так же на домашней странице находятся рекомендации от разработчиков и панель, где можно закреплять избранные инструменты, чтобы они были в шаговой доступности и не терялись.

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В правом верхнем углу находится панель с кнопками: настройки аккаунта, возможностью оставить отзыв, и меню (параметры, центр обновлений, руководство пользователя и возможность связаться с сотрудниками, которые лично ответят на все интересующие вас вопросы). Очень приятно удивляет дружелюбие данного приложения. Оно очень простое, но даже, если не понятно, то можно прочесть подробное руководство, а в последней инстанции – задать вопрос сотрудникам компании.

В левом нижнем углу находится панель, содержащая: копию руководства пользователя, центр уведомлений, а также сообщество, где можно найти товарищей по интересам и много новой и интересной информации о них. Можно просто почитать и заинтересоваться созданием и обработкой контента.

Под вкладкой домой у нас находится непосредственно сам конвертор – то ради чего скачивается это приложение. Нам сразу предлагают загрузить видео. Это может быть, как файл, таки и папка, как мобильно или прочее устройство, так и камера. Удобно для фотографов и обычных пользователей.

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Ну а конвертация доступна во все известные и не известные вам форматы и разрешения видео и аудио. Так же возможна конвертация в форматы определенных устройств и приложений. Я, как владелец айфона, с удовольствием воспользовался данным приложением, чтобы наконец перекинуть данные на компьютер. Конвертируются файлы достаточно быстро, но для больших объемов данных можно воспользоваться «турбо» режимом.

Дальше идет загрузчик. Он позволяет скачивать файлы и видео по ссылке прямо с сайтов в интернете. Можно поставить в очередь сразу несколько видео с последующей их конвертацией. Файлы переводятся, а вы занимаетесь другими делами. Который раз уже можно отметить, что Wondershare заботятся и думают о своих пользователях.

Видео компрессор. Сожмет ваши файлы до нужного размера в нужном формате и разрешении. Размер файла выбирается в процентах, что с алгоритмической точки зрения очень интересно, так же сохраняется функция очереди и многозадачности.

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Видео редактор и склейка – тот идеальный минимум, необходимый для легкой обработки видео, не требующей серьезного редактора. Обрезать, кадрировать, наложить изображения, субтитры, эффекты и аудио, а после склеить – абсолютно все, что нужно для большинства видеороликов и видеорядов.

Процесс монтажа понятный будет абсолютно каждому, кто хоть раз видел редактор. При желании можно даже пользоваться им на постоянной основе, ибо для более серьезных вещей уже нужно учиться и отдельно заниматься, на что у многих банально нет времени и желания.

Запись экрана, вебкамеры и аудио. В современных реалиях ограничений, когда большая часть мероприятий проводится в онлайн формате, а запись после не всегда выкладывается, незаменимая вещь. Сделать это очень просто. Выбираем то, что мы хотим записывать, можно даже все сразу, и занимаемся своими делами. После программа опять же отконвертирует ваши записи и сохранит их в отдельной папке, например, которую вы можете назвать «собрания».

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Если вы до сих пор живете в эпоху DVD и вам необходимо что-то считать с диска или записать на него, то даже тут вам на помощь приходит Wondershare UniConverter. На самом деле, если у вас завалялись дома какие-то старые диски с видео или фото, то программа будет безусловно очень полезна, ведь она не просто достанет ваши данные, но и «осовременит» их.

Ну а медиаплеер вообще штука очень полезная и нужная. Он должен быть на каждом компьютере и значительно упрощает жизнь. Часто необходимо что-то перенести или скачать какое-то видео непонятного формата, которое неясно как посмотреть, тут все эти проблемы мигом решаются. А также на нем можно посмотреть результат готового изображения и тут же в приложении внести соответствующие коррективы. Просто выбираем видеоролик любого разрешения и формата и просматриваем.

Далее следует вкладка с инструментами, об основных из которых мы говорили ранее. Стоит упомянуть, что здесь можно создавать гифки, исправлять медиаданные медиафайлов и даже поработать с VR, конвертируя видео в него. Невольно начинаешь задумываться: а какую задачу нельзя выполнить в Wondershare UniConverter?

Программа мне понравилась. Да, подписка стоит денег, но каждый рубль оправдан. Приложение содержит огромную базу инструментов и возможностей. Все, что вы хотите сделать с вашим готовым видео тут с легкостью можно осуществить. Wondershare UniConverter следует последним тенденциям моды, максимально располагая себе пользователя. Простота в использовании и связь с клиентами показывают отношение компании к конечному потребителю.

Заметно множество мелочей и работы над удобством и комфортом клиента, чтобы, заплатив, человек получал удовольствие от работы, а не просто пользовался набором инструментов. Ведь именно на этом в свое время Стив Джобс и сделал успешной свою компанию. Он делал продукты для людей. Так же программа имеет хорошую поддержку. Постоянно выходят обновления: дорабатываются старые и появляются новые инструменты, устраняются баги и появляются полезные фишки.

Протестировав пару дней данную программу, я выполнил массу полезной работы с данными, до которой у меня долгое время банально не доходили руки. И все это действительно было сделано парой щелчков мыши.

Оригинальное видео 8K:

Конвертированное видео FHD:

Заключение

Wondershare UniConverter – это образец того, как программа может постоянно развиваться из-за растущих потребностей пользователя и превратиться в итоге в простой и понятный инструмент с удобным интерфейсом и отличной поддержкой. Программа не бесплатная, но механизм ее использования простой и понятный, он подразумевает подписку. Сегодня я занимаюсь и плачу за это деньги, а завтра мне это не нужно, и я этим не пользуюсь. Это логично и экономически оправдано.

Естественно, деньги платятся не просто так, а за расширенную поддержку для пользователей и постоянное гарантированное обновление программы, добавления новых элементов и постоянная модернизация, чтобы оставаться в тренде. Например, в последнем обновлении было добавлено сразу несколько отличных инструментов: Умный обрезчик, Редактор Водяных Знаков и Генератор автоматических субтитров. Все они представляют функционал, который базируется на современных технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти возможности и алгоритмы появились только относительно недавно, и поэтому такие функции удалось внедрить достаточно оперативно. Благодаря этому также реализован механизм вычленения заднего фона на видеоизображении, что в последнее время бывает очень востребовано.

UniConverter – не единственная программа у компании Wondershare потому, что потребностей у создателей контента стало очень много и весь функционал нельзя запихнуть всего в одно приложение. Удобнее каждый этап производства выполнять в отдельной программе, которая позволяет конкретную задачу выполнять наиболее эффективно и поэтому UniConverter – это прежде всего первоклассный конвертер, а уже потом редактор и что-то еще. Из-за растущих запросов аудитории нельзя было ограничиться только одним продуктом, а необходимо было расширить базу до нескольких программ, которые бы взаимодействовали друг с другом и позволяли пользователю работать в одной среде, чтобы это было еще проще и комфортнее для восприятия. Таким путем идут многие крупные фирмы потому, что он оправдан и выглядит закономерным.

Основное отличие Wondershare от прочих в этом плане – не срываться на избыточность функций и перегруженность интерфейса, а позволять все делать легко и эффективно, экономя время, ресурсы и сосредотачиваясь лишь на процессе, а не на поиски алгоритма реализации. Поэтому программы Filmora, UniConverter, PDFelement, MobileTrans, Recoverit, Wutsapper становятся все популярнее. Они упрощают многие процедуры рядового пользователя и не обещают то, чего не могут, предлагая лишь простой и понятный функционал, чтобы оперативно решить задачи и сэкономить время для еще более ярких и незабываемых эпизодов в жизни.

Андрей Понкратов aka wildchaser