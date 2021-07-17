Оглавление

Вступление

Сейчас на рынке представлено много вариантов различных гарнитур для пользователей. Не все могут позволить себе хорошую акустику, тем более ее невозможно взять с собой в дорогу. И не всегда удобно использовать накладные телефоны, поскольку они зачастую тяжелые и постоянно давят на уши. А в беспроводных моделях еще устанавливается аккумулятор для поддержания автономности.

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Поэтому некоторые пользователи выбирают вкладыши или канальную гарнитуру. Здесь хватает вариантов, включая беспроводные устройства. Последние достаточно дорогие и требуют наличия радиоканала Bluetooth с кодеком aptX, чтобы улучшить качество звука. Поэтому некоторые выбирают себе что-то попроще и проводное, чтобы сэкономить деньги и получить максимальное качество звучания. Однако производители смартфонов и портативных устройств стали отказываться от классического minijack 3.5 мм и оставлять только USB Type-C, а звук передавать через него. Сейчас есть даже материнские платы со специальным портом USB Type-C для звука. Это же касается всех современных смартфонов.

А если уж стали появляться игровые смартфоны, то должна быть мощная портативная гарнитура, чтобы наслаждаться игрой и общением. Поэтому если бы не было такой, ее срочно нужно было придумать. Традиционно решение нашлось у компании ASUS. Для геймеров предлагается гарнитура ROG Cetra II, которая вобрала в себя все современные наработки в области звука, включая активное шумоподавление, а также обеспечивает подключение по интерфейсу USB Type-C.

В линейке Cetra есть модификация с классическим подключением по minijack 3.5 мм, она называется ROG Cetra II Core и там отсутствует технология активного шумоподавления. На тестировании оказалась «обычная» версия, и сегодня мы рассмотрим ее более детально.

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Упаковка и комплектация

Коробка гарнитуры очень компактная, но все равно большая для габаритов самой новинки. Сначала трудно представить, что там еще может быть помимо обычных маленьких проводных наушников. Оказывается, там предусмотрены различные аксессуары и надежный чехол.

Внешняя коробка изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Расцветка полностью соответствует стилю линейки ASUS ROG.

Спереди мы видим изображение самих наушников. Логотип ASUS ROG находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers, а в правой части приведены четыре значка. Два сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий знакомы многим людям, обучающимся дистанционно. Помимо них есть значки поддержки Nintendo Switch и Hi-Res Audio.

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В самом низу крупными переливающимися символами указано наименование модели. Ниже мелким красным шрифтом написано, что это USB Type-C ANC геймерская гарнитура.

С обратной стороны также есть изображение устройства, но здесь уже видно разъем USB Type-C, пульт управления и аксессуары из комплекта поставки. От всех этих компонентов в разные стороны расходятся сноски с подписями и подробной информацией.

Спецификация устройства размещена на торце, где серийный номер и штрих-код. Она здесь не очень подробная, поэтому некоторые параметры пришлось позаимствовать с сайта производителя, чтобы дополнить таблицу.

Модель ASUS ROG Cetra II Тип Проводная, под разъем USB Type-C Динамики 9.4 мм ASUS Essence, с неодимовым магнитом и силиконовой резиной Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц Сопротивление 32 Ом Микрофон Всенаправленный Частотный диапазон микрофона 50 – 10 000 Гц Чувствительность -40 ±3 дБ Длина кабеля 1.25 м Масса 30 г

Характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Верхняя крышка фиксируется на магнитной ленте, что очень удобно.

Внутри скрыт каркас из поролона, в котором есть несколько специальных углублений. Одно предназначено для кейса, а остальные для самих наушников и пульта. Все кабели собираются в полость с обратной стороны этого каркаса.

Под ним находится комплект поставки. В основном это бумажные носители, а остальные компоненты размещены внутри кейса.

Среди прочего можно найти две книжечки. Одна – это краткое руководство по использованию, вторая – гарантийная информация.

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Кейс небольшой, но очень удобный. С одной стороны находится логотип, а с другой – надпись ROG. Открывается и закрывается он при помощи молнии по периметру. Внутри предусмотрен отсек с сеточкой, куда удобно убирать комплектные аксессуары.

На самом деле основная часть из них предназначена для первичной подгонки под конкретного пользователя. Речь идет о колпачках и резинках фиксации в ушной раковине.

Помимо базовых есть еще три комплекта колпачков разного диаметра и два комплекта резиновых фиксаторов. Все это заменяется очень просто без каких-либо усилий. При этом все отлично фиксируется и колпачки просто так не слетают.

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Предусмотрены очень удобные колпачки из мягкого пористого материала, который хорошо фиксируется, держит форму и не давит. Они среднего размера и подойдут многим.

Мне они показались очень комфортными, но это дело вкуса. Еще в комплекте можно увидеть специальную булавку для фиксации пульта на одежде, чтобы он не сильно мешался или не цеплялся. Опять же его можно не использовать при желании, но в комплекте он есть.

Внешний вид гарнитуры

Основной корпус каждого наушника изготовлен из алюминиевого сплава. Он окрашен и защищен от легких царапин и сам по себе достаточно прочный.

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Остальные детали изготовлены из пластика и резины. Качество изготовления высокое. Все сделано красиво и аккуратно и соответствует премиальному продукту.

Конструкция каждого модуля не такая сложная, как у беспроводных устройств, но все же достаточно интересная. Прежде всего тут используются специальные динамики ASUS Essence 9.4 мм с технологией жидкой силиконовой резины.

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Судя по описанию, это какой-то инновационный материал, поэтому я раньше о нем не слышал. Благодаря ему излучатели стали более подвижными, их ход увеличился и они обеспечивают отличный мощный звук и хороший бас. Именно с последним дела обстоят не так радужно у компактных гарнитур.

Колпачки и резиновые ушные фиксаторы легко снимаются, их без труда можно заменить. При этом самопроизвольно они не выпадают и хорошо держатся на своих посадочных местах. К качеству материалов и исполнения не возникает никаких нареканий.

Еще очень понравился шнур. Не знаю, как он поведет себя на морозе, но летом он мягкий и эластичный. При этом не растягивается и достаточно прочный. Видимо, используется какое-то многослойное покрытие, а на концах есть специальные резиновые уплотнители, которые предотвращают перетирание или обрыв от чрезмерного усилия.

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Сам разъем USB Type-C позолоченный. Понятно, что это никак не влияет на качество звука, зато смотрится красиво. И еще есть очень удобный пульт. На нем всего четыре кнопки и один индикатор.

Все они предназначены для управления основными функциями. Громкость, пауза и включение шумоподавления.

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Конструкция новинки понятна, теперь нужно посмотреть, как это работает и управляется. Однако для начала взглянем на таблицу сравнения с другими устройствами этой серии.

Тестирование и настройка ПО

При первой настройке я был огорчен тем, что мой старенький смартфон не увидел ROG Cetra II. Понятно, что у него есть стандартный разъем 3.5 мм и он не поддерживает технологию передачи звука через USB Type-C, но было обидно.

Производитель сообщает о том, что с этой гарнитурой совместимо много устройств, но по факту вам нужно убедиться, что ваш аппарат это поддерживает. В противном случае нужно выбирать модель со штекером 3.5 мм, благо такая модель есть (с приставкой Core).

Для управления устройством необходимо установить программный пакет Armoury Crate. У меня он установлен уже давно, поскольку я использую материнскую плату ASUS и постоянно занимаюсь синхронизацией подсветки.

После установки необходимо выбрать модель и можно осуществлять настройку. Однако для начала программа нам предлагает обновить прошивку. Для этого нужно будет соединить устройство через кабель с компьютером.

После этого переходим в раздел настроек. В программе появляется своя отдельная страница, где можно осуществлять все настройки – это очень удобно. В первую очередь нам предлагают выбрать один из режимов оптимизации звука.

Ниже находятся несколько полос для индикации громкости в одном из каналов. Рядом присутствует пункт «Реверберация», где можно выбрать один из эффектов присутствия в каком-то помещении. Понятно, что это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

Далее чуть ниже предусмотрен эквалайзер, где можно выбрать предустановки звука. Также ничего не мешает все ползунки выставить вручную.

Левее можно включить виртуальный объемный звук. На удивление все работает и очень даже неплохо. Наиболее хорошо получается в играх и кино. Музыку лучше слушать со штатными установками.

Многие говорят, что эта гарнитура не подходит для прослушивания музыки. Я с этим не согласен. Звук на самом деле можно настроить под свой слух. Благо есть солидный запас по громкости и даже на максимуме звук остается чистым. Вот это мне больше всего понравилось.

В самом низу есть еще несколько регулировок.

Шумоподавление работает неплохо. А усилитель басов не так уж заметно их усиливает. Компрессор делает звук более жестким и свистящим, что не очень понравилось. Еще два пункта для улучшения голоса помогают выделить его. Функции работают, но вся остальная композиция и сам голос искажаются. Зато можно разобрать то, что раньше было непонятно.

Легко убедиться, что регулировок много, но не буду скрывать, что оптимальным лично для меня остались базовые настройки.

Гарнитуру ROG Cetra II я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Очень неплохо, но сильного баса все равно нет. Звук очень насыщенный, приятный и сбалансированный.

Басы, конечно, есть, но не сказать прям, что мощные. Мы могли видеть регулировку баса в настройках, но результат не впечатляет. Работает и улучшения есть, но все равно не то, что ожидаешь. Даже близко не Sony Super Bass. Сам звук сбалансирован и ярко по частотам где-то не выражен. Еще раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости, а также хорошее позиционирование в играх и фильмах.

При тестировании я пробовал разные колпачки, но мне больше понравились те, что из вспененного материала. Они действительно удобны и нет такого давления на стенки ушного канала. В условиях жары такая гарнитура подойдет лучше, чем накладная, где уши постоянно потеют. Здесь таких проблем не возникало, а с мягкими колпачками у меня даже не уставали уши. На что я не люблю канальные наушники, но это для меня оказался самый приемлемый вариант.

Заключение

ROG Cetra II – отличный вариант современной гарнитуры не только для геймеров, но и для обычных пользователей, которые предпочитают канальные наушники. Лично мне больше нравятся вкладыши или накладные, а еще мой старенький телефон без разъема USB Type-C не поддерживает данную модель. Однако это все индивидуально.

Наушники устанавливаются и сидят удобно благодаря тому, что в комплекте есть множество различных адаптеров под разные ушные раковины. Мне понравились колпачки из мягкого вспененного материала: они очень мягкие, не давят, хорошо держат форму и наиболее комфортны. Да и ушные крепления каждый может подобрать под себя, ведь тут есть целых три варианта. Качество изготовления новинки отличное. Основные корпуса изготовлены из прочного алюминия, который обеспечивает высокую надежность и защиту. Все остальные элементы сидят плотно. Добавим мягкие провода и удобный понятный пульт, не перегруженный большим количеством кнопок. Есть лишь самое необходимое.

Качество звучания очень хорошее для такого устройства. Возможно, это объясняется использованием новых динамиков AUS Essence, выполненных по технологии жидкой силиконовой резины. Что касается шумоподавления, то, на мой взгляд, для канальных наушников в этом нет никакой необходимости. Чувствуется дискомфорт от давления и ничего больше. Ведь естественная шумоизоляция и так хорошая – в отличие от вкладышей и тем более накладных устройств.

Еще понравилось использование ARGB-подсветки и возможность включения различных эффектов. В том числе синхронизация с другими устройствами ASUS ROG через приложение Armoury Crate.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: