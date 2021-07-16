Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1440 и восьми играх.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ. Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

реклама



F1 2019

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1% low и average FPS

реклама

Mount & Blade II: Bannerlord

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

реклама

SnowRunner

  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1% low и average FPS

реклама

Strange Brigade

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein: Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы конфигурация Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super была быстрее связки Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super была быстрее связки Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ в играх Control, Deliver Us The Moon, Mount & Blade II: Bannerlord, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.
  • Конфигурация Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super была в паритете со связкой Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ в игре F1 2019, SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Система Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super опередила связку Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ в пяти играх и показала с ней равные результаты в трех проектах.

Связки Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ показали высокие результаты в большинстве игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

600x510 62 KB

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность конфигурация Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super оказалась выгоднее для покупки, чем ее соперник Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ.

Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что из противостояния систем Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700ХТ победителем вышла связка Intel & NVIDIA.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
+
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
15
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
13
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
44

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 69
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец потерянного жёсткого диска с Биткоинами на сумму 28 млрд рублей нашёл способ его вернуть
25
Власти Китая вводят окончательный запрет майнинга, но китайские фермеры не сдаются
29
NVIDIA приостанавливает производство видеокарт GeForce RTX 3000 – ожидается очередное подорожание
91
Украинские майнеры, которые воровали электроэнергию, на самом деле прокачивали ботов для FIFA
28
Геймер нашёл на помойке в США рабочий ПК с видеокартой GeForce GTX 1080 и процессором Core i7-5930K
33
Видеокарты NVIDIA перестают дешеветь в Европе, несмотря на падение цены Ethereum
76
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
24
Blizzard опубликовала список изменений для Diablo II: Resurrected, которые были добавлены после альфа-тестирования
21
Коллекционные видеокарты RTX 3080 Gundam продаются в майнинговых установках во Вьетнаме
10
OnePlus рассказала о причинах замедления смартфонов
2
Производители не хотят выпускать видеокарты до $200, а анонс GeForce RTX 3050 может задержаться
48
Мобильная версия RTX 3050 Ti демонстрируют удручающую производительность
18
Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
33
Первые подробности о процессорах Intel 12-го поколения – сниженные тактовые частоты и TDP 228 Вт
21
Демоверсия AMD FSR Unity демонстрирует большой прирост FPS в 4K
25
В РФ создадут отечественный 8-ядерный 12-нм процессор за 30 миллиардов рублей
98
Xiaomi Redmi Note 10 стал одним из самых автономных смартфонов в мире по версии DxOMark
+
На многих аппаратах Samsung Galaxy S20 спустя год использования возникли проблемы
13
Фанаты Civilization VI выяснили, почему ИИ в игре стал резко вырываться вперёд по развитию
2
Процессоры AMD Raphael на базе Zen 4 получат только 16 ядер
34

Сейчас обсуждают

NOFX
09:30
У них и купим! Наших барыганов не будем кормить!
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
Evgeniy Som
09:30
Хуанг продавал карты по нормальным ценам и магазины ничего не переплачивали, так что они без проблем могут выставить видюхи по рекомендованным ценам и заработают на этом. Не делают они это по простой ...
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
Андрей Сидоров
09:29
В Апексе кроссплей и это полная чушь. Игроки с геймпадами перемещаются по карте как овощи. Да, иногда с помощью аим-асиста стреляют сквозь кусты и без отдачи как читеры, но в большинстве случаев это т...
DICE ответила на вопросы игроков касательно Battlefield 2042: о картах, специалистах, технике и наличии кроссплея
omoikane
09:29
именно, устраняющий недостаточную производительность карт. Для очень умных второй раз написал :D
Демоверсия AMD FSR Unity демонстрирует большой прирост FPS в 4K
ATHLON
09:27
С такими ценами на ПК комплектуху и железки, скоро Россия станет консольной страной.
Фил Спенсер: Xbox готова рисковать и делать упор на сюжетные игры
NOFX
09:27
:))
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
NOFX
09:26
Это уже ничего не изменит. Китай прикрыл майнинг,следующая Индия.
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
terenty79
09:25
и получится тролейбус из буханки.
Valve представила собственную портативную консоль Steam Deck на APU AMD
ATHLON
09:23
Если 2080 Ti слабая карта =) Что тогда простые GTX1060 и RX580...
Red Dead Redemption 2 получила поддержку DLSS и большое обновление для сетевого режима
Дмитрий Hfvfpfyjd
09:22
ага процессор 80к видеокарта 150к. бери налетай.
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем