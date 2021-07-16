Оглавление

Вступление

Сегодня сотовые телефоны практически вытеснены смартфонами, но люди продолжают ими пользоваться. Я думал, что их уже нет, и они остались в прошлом вместе с музыкальными плеерами. Выяснилось, что ошибался. Причем узнал я об этом совершенно случайно. По телевизору показывали фильм «Джек Ричер 2», которому уже пять лет, но тем не менее главный герой, что меня больше всего удивило, общается по простому сотовому телефону, когда у всех кругом смартфоны… В принципе, для совершения звонков функциональность смартфона избыточна.

реклама

И еще я осознал один большой плюс – это длительное время работы от аккумулятора. Сейчас все привыкли заряжать свое устройство по 10 раз на дню, а раньше были времена, когда действительно можно было гулять дней 5 и не думать о зарядке. Как ни странно, но я замечал подобные устройства в небольших офисах, где нет возможности использовать DECT-телефоны (отсутствует проводная сеть и АТС) и нет IP-телефонии. К тому же такие варианты связи не бесплатны, а тарифы на сотовую связь очень гибкие и можно подобрать подходящий, подключить несколько номеров, настроить переадресацию, и в условиях небольшой фирмы это может оказаться рентабельно, а иногда безальтернативно.

Рынок сотовых телефонов развивается, появляются новые модели. Цена зачастую приемлема, а возможностей достаточно для основных целей – осуществлять звонки. Одно время подобные устройства позиционировали как упрощенный вариант для использования пожилыми людьми. В некоторых случаях это неплохой вариант, но зачастую так удобно пользоваться только в режиме входящего звонка. Позвонить кому-то или работать с сообщениями и мессенджерами, на мой взгляд, удобнее на смартфоне. Однако обычный сотовый телефон подразумевает большее время автономной работы и не требует частой зарядки.

Одним из крупных представителей на рынке остается компания Philips, слоган которой звучит как «Всегда на связи». Компания давно работает над расширением своей линейки Xenium, главный козырь которой – длительное время автономной работы, доходящее до нескольких недель. Такое устройство можно использовать для различных целей, особенно при активном отдыхе или в путешествиях, где зарядка не всегда возможна, а связь нужна.

Philips Xenium E111 – легкий и компактный мобильный телефон, который можно использовать как дополнительный именно для разговоров в мобильных сетях. Рассмотрим его подробнее.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса RTX 3080 LHR кардинально дешевле в Регарде -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в небольшой коробке желто-оранжевого цвета. В целом тут все лаконично и без излишеств.

Спереди мы видим логотип производителя в верхнем левом углу. Если быть точнее, то это торговая марка, под которой выпускается устройство. Посередине представлено схематичное изображение обычного кнопочного сотового телефона. Ниже находится слоган: «Всегда на связи».

С обратной стороны размещена основная юридическая информация о торговой марке и производителе.

реклама

В этом нет ничего нового: эмблема и товарный знак принадлежат одной компании, продукцию выпускает другая, дистрибуцией занимается третья, импортирует четвертая, а все это выпущено по заказу пятой фирмы. Схема сложная, но она работает и все довольны, включая покупателя потому, что цена демократичная.

Часть информации о телефоне Xenium E111 находится на специальной наклейке с торца упаковки.

Еще с одного бока перечислены три ключевые особенности, но мы поговорим о них позднее, а пока заглянем внутрь коробки.

Здесь мы видим, что прямо сверху находится сам телефон, который дополнительно упакован в антистатический пакет. Коробка представляет собой одну деталь из картона. Она сложена специальным образом, образуя разделение между отсеками.

В самом низу скрыт комплект поставки. Он не такой большой, ведь это все же модель эконом-класса.

Однако предусмотрено все самое необходимое: блок питания, аккумулятор и руководство пользователя.

Аккумулятор не очень емкий по современным меркам, но для своих размеров неплох. Он обеспечивает напряжение 3.7 В и емкость 1000 мА*ч. Для небольшого простого устройства этого вполне достаточно.

Для зарядки необходим блок питания. Он не очень мощный и оборудован евровилкой. На конце стандартный разъем Micro USB.

реклама





Он обеспечивает напряжение 5 В и силу тока 0.5 А. Ни о каких быстрых зарядках речи не идет, устройство заряжается с нуля до 100% за более чем три часа. Лучше просто поставить его заряжаться на ночь.

Дизайн и особенности устройства

Конструкция телефона проста и понятна. Это классический моноблок с кнопками под экраном.

реклама

Основные характеристики производителя:

Стандарт GSM: 900/1800 МГц, Bluetooth v2.1;

Размеры: 110*46.3*14 мм, масса: 68 г;

Дисплей: TFT матрица, 128 х 160 пикселей, 1.77”;

Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания;

До 345 часов в режиме ожидания;

До 13 часов в режиме разговора;

Слот для карты памяти: MicroSD (карта памяти в комплект не входит, до 16 ГБ);

FM-радио;

Тип корпуса: моноблок;

Аккумулятор 1000 мАч;

SMS;

Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга, фонарь, диктофон;

Предустановленное ПО отсутствует;

ОС: Spreadtrum ThreadX RTOS (SC6531E);

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.

Масса и размеры очень небольшие и это сразу бросается в глаза при изучении устройства поближе.

Все детали корпуса изготовлены из пластика. Качество приличное, все панели идеально подогнаны. Скрипов и люфтов при использовании не замечено.

Понятно, что телефон бюджетный, но сделан он на совесть. При этом он достаточно крепкий и можно не бояться его уронить.

реклама

Задняя крышка изготовлена из упругого пластика. Снимается она очень тяжело, при том, что есть специальный паз, чтобы подцепить ногтем или монеткой. В этом есть свои плюсы, ведь крышка не откроется просто так и даже при падении не всегда отлетит. Защелки находятся на крышке и даже если они отломаются, можно будет просто заменить крышку, хотя при такой стоимости устройства это не всегда актуально.

На крышке внутри находится наклейка с наименованием модели. Также здесь видна сотовая структура и какие-то обозначения, а напротив динамика мелкие отверстия.

На самом аппарате можно увидеть два слота для обычных SIM-карт, слот для карт памяти MicroSD и информационная табличка с наименованием модели, серийным номером и номерами IMEI.

реклама

Некоторые элементы здесь стальные для лучшей фиксации и надежности. Сверху находится большой и громкий динамик.

Он закрыт тоненькой сеточкой. Снизу находится разъем Micro USB для зарядки, стандартный mini Jack 3.5 мм для наушников и отверстие микрофона.

реклама

Сверху можно увидеть светодиодный фонарь. Он светит достаточно ярко, но на короткое расстояние. По улице ночью с ним особо не походишь, но в сумочке посветить или вставить ключ в замок в темном помещении можно.

Использование

Телефон поставляется уже с заряженным аккумулятором, но он находится отдельно в пакетике, а не установлен в телефон. Заряд примерно 80-85%. Поэтому прямо в магазине можно вставить SIM-карту, снять пленку с экрана и вперед.

Для начала нужно будет установить лишь время и дату.

реклама

Навигация по меню и работа с устройством осуществляется при помощи стандартной клавиатуры, четырехпозиционного круга, кнопки в центре, кнопок «Отбой», «Прием» и двух кнопок выше, которые исполняют функции, подсказываемые на экране. Клавиатура и кнопки подсвечиваются.

Экран небольшой, но приятный с крупным зерном пикселей. Разрешение маленькое – всего 128 х 160 пикселей, поэтому можно забыть о просмотре фотографий, хотя такая возможность есть. Есть даже видеоплеер, но я бы все же поберег глаза и смотрел мультимедиа файлы на другом устройстве.

Меню простое и понятное.

В основном разделе находится девять иконок, которые отвечают за какие-то функции или суб-меню. Первый раздел – мультимедиа. Функций достаточно для подобного устройства.

Следующий значок открывает файлы пользователя. В данном случае считывается информация с карты памяти. Как видно, кириллица здесь поддерживается в полном объеме, и никаких иероглифов нет. Кстати, данная карта объемом 16 ГБ была отформатирована в FAT32, устанавливалась в другие устройства и здесь читалась без проблем.

Фотографии и музыка открываются встроенными средствами. Видео подтормаживает и качество не лучшее, но другого я и не ожидал.

Далее следует FM-радио. Оно стандартно работает только с наушниками. Поиск частот радиостанций осуществляется очень просто. Все интуитивно понятно. Во второй строке первой идет значок, открывающий контакты. Здесь можно записывать их в память телефона или SIM-карты.

Читаются они аналогично. В данном случае я записал их на SIM-карту. Процедура не сложная, но надо приноровиться и главное сохранить в конце, а не закрыть, иначе ничего не выйдет.

Отображаются контакты понятно, и читается все отлично. Я бы не советовал использовать длинные имена потому, что потом будет не очень разборчиво. Максимум – фамилия и инициалы.

Следующий пункт – работа с сообщениями. Здесь тоже все стандартно.

Отправлять сообщения можно, но сейчас это не очень удобно и здесь нет T9. Однако, можно записать шаблоны в черновиках, а потом отправлять быстро набор стандартных фраз, но я не уверен, что это кому-то пригодится.

Далее идет история вызовов. Здесь тоже все понятно.

В нижнем ряду первым пунктом идет значок соединения.

Здесь осуществляется настройка Bluetooth, обычное SIM-меню оператора и другие установки. Bluetooth настраивается очень просто, но версия старая 2.1.

Далее идет органайзер. Там находятся всякие будильники, калькуляторы, календари, секундомеры и фонарик.

Для последнего есть какое-то отдельное окно, где изображен фонарь, чтобы было видно работает он в данный момент или нет. В светлом помещении это действительно можно заметить лишь на экране, либо с торца устройства.

И наконец, самый последний значок, открывает меню настроек устройства. Их достаточно много, но конкретно здесь я не смог настроить время до блокировки клавиатуры, при этом экран может тут светить бесконечно.

С телефоном я пообщался неделю и в целом все удобно и понятно, но после смартфона непривычно. Логично его использовать как второй телефон, но две SIM-карты при этом лично мне не пригодились.

Прием сигнала уверенный, но чудес ждать не стоит потому, что это не какой-то супер-дальнобойный аппарат с мощной антенной и продвинутым радиомодулем. Все находится на уровне работы моего смартфона. Собеседника слышно хорошо, без искажений, но звук все же не назвать идеальным. Возможно, дело в динамике, который обеспечивает узкий диапазон частот или в каких-то улучшениях звучания голоса. Такое ощущение, что немного искажается тембр. Здесь я опять вспоминаю про цену и понимаю, что основная функция работает и больше тут требовать нечего.

Телефон проработал пять дней при умеренном использовании. Это ориентировочно 15 минут разговоров в день, пролистывание меню и использование 5-10 минут фонарика. Понятно, что даже просто в режиме ожидания мой смартфон уже сел бы два раза, а здесь я все же пользовался. Понятно, что устройство можно выключать, аккумулятор можно вынимать и тем самым продлить время работы, но здесь каждый сам выбирает цели и варианты использования. Проработает он 2 недели как заявляет производитель просто в режиме ожидания? 2 недели я его не тестировал, но, на мой взгляд, это и не нужно.

Заключение

Philips Xenium E111 – это не альтернатива смартфонам и телефон не претендует на это. Основная функциональность устройства направлена на обеспечение сотовой связи и разговоров. Предусмотрено несколько стандартных функций, которые просто и понятно реализованы. Есть диктофон, будильник, плеер, FM-радио, фонарик и Bluetooth.

Телефон легкий и достаточно крепкий. Про пыле-влагозащиту ничего не сказано, но ничего не мешает положить его в герметичный пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет. На качестве связи это не отразится, но благодаря этому легко добиться водонепроницаемости в сложных условиях. Поэтому аппарат отлично подходит для путешествий и активного отдыха; разумеется, в тех местах, где есть сотовая связь, иначе только спутниковый телефон, а это уже совсем другой ценник.

Аппарат простой, легкий и компактный – это его основные достоинства. Он может обеспечить работу в течение недели, а в выключенном состоянии еще больше, если нужно путешествовать по туристическим маршрутам и оставаться на связи. В этом и заключается основной смысл слогана «Всегда на связи». Основные недостатки, на мой взгляд, связаны с размером устройства. Это не очень крупная и удобная клавиатура, а также небольшой экранчик, где цвет не нужен. Можно просматривать фото, но на практике необходимости в этом нет. Печатать на клавиатуре терпимо, но на смартфоне это удобнее.

Качество связи очень хорошее, хотя чудес приема мобильной сети ждать не стоит. Нельзя и просто подключить внешнюю антенну, поэтому в данном случае возможности несколько ограничены. Зато можно установить две сим-карты разных операторов, чтобы можно было комфортно перемещаться между регионами и странами в зависимости от задач.

Лично мне понравился очень громкий динамик, да и фонарик иногда выручает. Еще многих может привлечь цена на такое многофункциональное устройство.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: