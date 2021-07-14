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Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus

Новый корпус формата «средняя башня» рассчитан на сборку игровой системы и выглядит золотой серединой между стоимостью и исполнением.
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Оглавление

Вступление

Все больше компаний начинают заниматься корпусами. Дело это прибыльное и интересное, поскольку в данном сегменте наблюдается определенный рост. Он связан не с увеличением или уменьшением размеров корпусов, а больше с их внешним видом. Сейчас обычную стальную «коробку» стыдно показывать товарищам – такой компьютер сразу получает минус 10 ко всем атрибутам, плюс 25 к дурному вкусу владельца и минус 50 к параметру Gaming.

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Уже не так важно, что скрывается внутри, важнее – как смотрится снаружи. Самый смак – это много прозрачных панелей, три вентилятора с RGB-подсветкой спереди и приемлемая цена, хотя на «фасаде» экономить не принято. Не думаю, что это чисто российские тренды. Подобная мода наблюдается во всем мире и больше всего в самом Китае. И понять такое можно, ведь серые «коробки», которые были у нас много лет, изрядно надоели. Хочется разнообразия, веселья и чего-то красочного в повседневной рутине.

Раз есть устойчивый спрос, то надо позаботиться о предложении. Поэтому компании не покладая рук пытаются придумать что-то свое на заданную тематику. У всех выходит по-разному, но в более выигрышной ситуации находятся гиганты, которые занимаются этим с размахом и представляют сразу 100 моделей и 500 модификаций. Таких брендов немного, но их все знают и поэтому они популярны. Новым игрокам пробиться на этот рынок тяжелее. Приходится делать что-то более качественно, а продавать на уровне конкурентов.

Однако есть фирмы, которым цена не так важна, как репутация, расширение модельного ряда продукции и просто присутствие на рынке. В конце концов, крупный бренд может себе позволить попробовать силы в другой смежной отрасли, чтобы заявить о себе конкурентам и пощекотать им нервы. Не знаю, чем конкретно руководствовалась компания HIPER, но она представила публике свой новый геймерский корпус. Модель называется HIPER HG-C106RGB Coeus.

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Новинка полностью соответствует всем современным трендам и поэтому должна быть обречена на успех. Три вентилятора с RGB-подсветкой за стеклянной панелью спереди – это серьезный вызов для конкурентов. Нам осталось лишь убедиться, что и в остальном у этой модели все отлично.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 490 х 270 х 430 мм, масса – 6.1 кг. По бокам есть прорези для переноски. Взяться за одну ручку нельзя потому, что масса солидная, и она может порваться. С данной упаковкой так и получилось, но это было еще до меня.

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Оформление простое. На обычном картоне черной краской нанесены изображения и надписи. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем и не несет никакой информации.

Поэтому будем изучать боковые стенки, а точнее одну из них потому, что они одинаковые.

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Мы видим схематичное изображение корпуса. Хорошо, что я уже видел картинку на сайте, и вы могли ее рассмотреть в самом начале материала, иначе разобраться было бы сложно. В левом нижнем углу есть значок «Хрупкое», значит, присутствует стекло. Справа вверху находится логотип фирмы-производителя. Под ним расположено два столбца по четыре значка. Каждый снабжен подписью и сообщает о поддержке определенной функции или техническом решении.

Коробка универсальна и распространяется сразу на две модификации. Об этом указано чуть ниже, где они представлены через дробь. Само название модели приведено в самом низу. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим два штрих-кода и информацию о производителе. На другой есть две метки для выбора нужной модификации, где проставляется галочка напротив нужной, и представлены подробные технические характеристики. Несмотря на большое число пунктов, для себя я не нашел нужных показателей. Например, мне бы хотелось знать толщину металла. Производитель это не скрывает, и она указана на сайте. Это – 0.5 мм.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с комплектом разных винтов.

В моем случае инструкции не оказалось, но ее можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

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Комплект винтов поставляется в небольшом запаянном пакете.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой и несколько вытянут в высоту. Его габариты составляют согласно спецификации 338 х 182 х 410 мм, масса – 5.4 кг.

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HIPER HG-C106RGB Coeus изготовлен из стекла, пластика и металла. Стеклянных панелей две: одна спереди, а другая с левого бока. Это модель размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель стеклянная и здесь сразу за ней установлены три вентилятора с RGB-подсветкой. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, ничего не гнется, не мнется и не люфтит.

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В целом изготовление хорошее. Где-то, может, не все идеально ровно, но тут используется сложное крепление передней панели. С виду все смотрится отлично благодаря небольшой хитрости, о которой чуть позже.

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Корпус выглядит дорого и симпатично, особенно в работе, когда работает подсветка вентиляторов. Как раз на это и был расчет в использовании передней стеклянной панели. Несмотря на то, что стеклянная передняя панель прозрачная и должна демонстрировать внутреннее устройство, здесь все отлично реализовано.

Тут в передней детали рамы корпуса есть просто три выреза диаметром 120 мм под вентиляторы, а по периметру металл и ничего не видно. Поэтому смотрится все отлично.

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Боковая стеклянная панель держится как обычно насквозь четырьмя винтами. Однако при этом в самом стекле смонтированы специальные резиновые втулки, которые обеспечивают защиту.

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Стекло обклеено пленкой с двух сторон, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она незначительная.

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Правая стенка металлическая и крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она немного выпуклая, чтобы можно было легко разместить кабели за ней, а еще внутренняя панель утоплена вглубь на 5 мм. Все вместе образует пространство шириной около 15 мм.

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Сбоку хорошо видно, что передняя панель компактная и немного отделяется от основного корпуса, что почти не заметно. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Конструкция стоек не такая простая и предусматривает изгибы на боковых планках по периметру, увеличивающие жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким, рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Можно видеть традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Снизу видны отверстия для крепления жестких дисков. С одной стороны, это сильно упрощает монтаж и освобождает пространство внутри. Однако в собранной системе смонтировать диск будет затруднительно, ведь корпус надо будет положить, чтобы закрепить диск снизу.

Сам корпус стоит на четырех круглых пластиковых ножках с серебристым покрытием и мягкими вставками.

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Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус очень хорошо вентилируется. Для этого тут установлена просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

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Идея отличная, и предполагает защиту от пыли и попадания мелких предметов сверху. Верхний вентилятор будет работать, скорее всего, на выдув, либо его там не будет, а будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

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Также сверху находятся разъемы и кнопки. Для этого в крыше проделано отверстие, в которое смонтирована панель с разъемами, индикаторами и кнопками. Это отдельный модуль.

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Есть кнопки Power и Reset, а из разъемов присутствует один USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме того, есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво.

Передняя панель снимается очень сложно. Здесь просто потянуть не получится – она стеклянная и есть риск ее сломать. То, что она может треснуть и рассыпаться, это не страшно, но при этом можно порезаться.

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Само стекло приклеено к четырем пластиковым площадкам с фиксирующей втулкой. Механизм простой, но приклеены элементы к стеклу прочно, а фиксируются они в стальной раме плотно. Поэтому не выдержать тут может стекло, ведь оно не гнется, а момент слома не угадать.

Именно монтажные пластиковые элементы образуют тот самый зазор в 5 мм между стеклом и рамой корпуса. Этот зазор скрывает все огрехи крепления пластиковых деталей и способствует притоку воздуха со всех сторон. Однако при этом они никак не фильтруется.

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Спереди находятся три вентилятора по 120 мм. Они оборудованы FRGB-подсветкой и подключаются друг к другу двухсторонними разъемами Molex.

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На двигателях указаны характеристики 12 В, 0.54 А, но это с подсветкой, иначе это очень много.

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Поскольку все вентиляторы подключаются друг к другу через Molex, то об управлении можно смело забыть. Ни подсветка, ни скорость вращения не регулируются.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой уж премиум, поэтому они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле присутствует специальная монтажная пластина для установки жесткого диска 3.5”. Он крепится к ней, а она устанавливается на верхнюю крышку тоннеля.

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Еще два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой.

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Основные особенности выяснили, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero, версия BIOS 3501;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming Geforce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не доставляет хлопот. Единственное, с установкой стендовой видеокарты пришлось повозиться. Она почти упирается в вентилятор и не хватает буквально пары миллиметров для маневра. Пришлось снять один вентилятор, установить видеокарту, а потом вернуть вентилятор на место.

В остальном вся сборка проходит легко и комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при уже смонтированной материнской плате вполне комфортно заниматься подключением разъемов. Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла.

С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. А жесткие диски размера 3.5” устанавливаются просто. Это одна из лучших конструкций.

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Благодаря отсутствию корзины для дисков снизу в тоннеле удалось комфортно разместить провода. Оставшиеся легко закрываются выпуклой крышкой.

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Свободного места для проводов достаточно. Образуется солидный отсек между блоком питания и жесткими дисками, поскольку один из них размещается в самом верху, а второй, наоборот, крепится к нижней панели. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий.

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Внутри остается достаточно свободного места. Это объясняется тем, что корпус рассчитан на установку полноформатных материнских плат формата ATX. Боковая панель со стеклом легко фиксируется магнитами.

После сборки системы можно запустить ее и посмотреть, как работают вентиляторы и подсветка.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов HIPER Coeus и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (HIPER Coeus ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (HIPER Coeus OFF).

Уровень шума

Уровень шума 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов не регулируется. Однако шум вполне умеренный, так что и необходимости в этом нет.

Заключение

Корпус HIPER Coeus получился интересным и недорогим для своей комплектации. Как плюс помимо прочего отметим возможность установки видеокарт длиной до 310 мм, две стеклянные панели и сетку сверху.

Кстати, сходу не заметно, что между рамой корпуса и передним стеклом есть зазор около 7 мм. Он необходим для лучшей вентиляции, чтобы потоку воздуха ничего не мешало. Ведь прямо за стеклом размещены три вентилятора, иначе в них не было бы смысла. В итоге все выходит не только красиво, но и функционально. Впрочем, есть над чем поработать. Можно добавить ARGB-подсветку с контроллером и управлением. Тут она фиксированная, поэтому такой вариант подойдет нетребовательным пользователям. Что касается модификаций, то здесь их можно придумать много.

Поскольку это все же бюджетный вариант, то нужно с пониманием относиться к некоторым моментам. Где-то все могло быть поровнее, где-то – металл потолще, но лично мне хотелось бы просто, чтобы передняя панель фиксировалась по-другому. Существующие пластиковые фиксаторы очень тугие и действовать приходится аккуратно, а панель придется снимать при установке спереди радиатора необслуживаемой СЖО. Также не помешал бы еще один вентилятор на отток воздуха сзади. Однако установить его можно самостоятельно.

Корпус однозначно стоит своих денег, смотрится классно, но производителю стоит учесть замечания, чтобы заслужить популярность и признание среди покупателей. Однако, как только начинаешь задумываться о мелочах, сразу увеличивается бюджет. Поэтому основная философия заключается в поиске золотой середины между стоимостью и исполнением.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании HIPER за предоставленный на тестирование корпус HIPER HG-C106RGB Coeus.

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