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Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх

Тестирование моделей Core i5-11600КF и Core i5-11600, а также еще семи ЦП (в том числе Core i7-10700F, Core i5-10600КF, Core i5-10600, Core i5-9600KF и AMD Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600ХТ и Ryzen 5 3560) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет изучена производительность новых процессоров Intel Core i5-11600КF и Core i5-11600.

Их соперниками стали следующие модели:

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  • Core i7-10700F;
  • Core i5-10600КF;
  • Core i5-10600;

  • Core i5-9600KF;

  • Ryzen 7 3700X;
  • Ryzen 5 3600ХТ;
  • Ryzen 5 3600.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1% low и average FPS

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.2.2.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

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Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1% low и average FPS

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Grand Theft Auto V

  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

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Total War Saga: TROY

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

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Wolfenstein: Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в обоих режимах работы всех моделей Core i5-11600KF разделил первое место с Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X. При этом протагонист опередил таких конкурентов, как Core i5-10600, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600 ХТ. Также необходимо отметить, что новичок опередил своего предшественника Core i5 на 4%.

Новые модели компании Intel обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является большим плюсом.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i5-11600КF - 21 500 рублей;
  • Core i5-11600 - 18 800 рублей;

  • Core i7-10700F - 25 100 рублей;
  • Core i5-10600КF - 17 000 рублей;
  • Core i5-10600 - 17 700 рублей;

  • Core i5-9600KF - 15 650 рублей;

  • Ryzen 7 3700X - 27 500 рублей;
  • Ryzen 5 3600ХТ - 18 800 рублей;
  • Ryzen 5 3600 - 16 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность новички попали в группу аутсайдеров. В этой дисциплине уверенно лидировали модели Core i5-10600KF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600.

Итак "синий гигант" выпустил на рынок процессоров среднего ценового сегмента две производительные шестиядерные модели, поддерживающие двенадцать процессорных потоков. Процессоры Core i5-11600KF и Core i5-11600 уверенно держались в топе "турнирной" таблицы, составив достойную конкуренцию восьми- и шестиядерным моделям компании AMD. Правда, в большинстве игр новички незначительно опередили своих предшественников Core i5-10600KF и Core i5-10600. Двумя играми, в которых было заметно превосходство новых CPU над старыми, были Mafia Remastered и Wolfenstein: Youngblood.

На сегодняшний день стоимость процессоров Core i5-11600KF и Core i5-11600 завышена, из-за чего они являются не самыми привлекательными моделями на рынке. Снижение цены на новинки благоприятно скажется на росте их продаж.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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