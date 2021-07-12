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Вступление

Перед созданием топовой видеокарты Radeon RX 6900 XT серии Gaming X Trio компания MSI проверила свои идеи на младшей модели Radeon RX 6800 XT той же линейки, что позволило оптимально подготовить будущий флагман к существующим реалиям.

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И задумка производителя удалась: новинка оказывается мощнее предшественника, ни капли громче и лишь едва горячее. Это позволяет MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio выдвинуться на позиции и произвести демонстрацию силы.

Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio; код производителя: MSI RADEON RX 6900 XT GAMING X Trio 16G.

Модель Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio Radeon RX 6700 XT Gaming X Trio Производитель MSI MSI MSI Графический процессор Navi 21 Navi 21 Navi 22 Частота ядра, МГц 2105 2045 2514 Частота ядра (Turbo), МГц 2340 2285 2622 Заводской разгон ядра, МГц 90 35 41-90 Частота памяти, МГц 16 000 16 000 16 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 16 16 12 Шина памяти, бит 256 256 192 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 8 + 8 8 + 8 8 + 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 2 х 87 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 14 + 3 13 + 3 9 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 300 / 336 300 / 328 230 / 250 Формат СО, слоты 2.7 2.7 2.8 Размеры видеокарты, мм 324 х 141 324 х 141 279 х 131

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Упаковка и комплектация

Дизайн коробок Gaming X Trio отлично знаком читателям – все та же темная полиграфия и вызывающее изображение видеокарты, подчеркнутое трехлинейной подсветкой.

MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio рекомендована для разрешения 4K UHD, оснащена 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 и поддерживает интерфейс PCIe 4.0.

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Производитель подчеркивает знакомые особенности линейки – топовый кулер TRI Frozr 2 с вентиляторами TORX 4.0 с двойной крыльчаткой, квадратными тепловыми трубками в основании и утилитой Dragon Center, объединяющей многие наработки и компоненты.

В черном конверте скрывается часть аксессуаров, включающая комикс с драконом, руководство пользователя, брошюры бренда и благодарственное письмо. В отдельном лотке находится металлический кронштейн, который для тяжелой видеокарты не будет лишним.

Внешний вид и дизайн

MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio имеет огромные габариты и массивную систему охлаждения TRI Frozr 2 с трио вентиляторов TORX 4.0 и фирменной подсветкой, «рассекающей» видеокарту надвое.

Новинка ориентирована на высокопроизводительные игровые ПК.

Спину героя прикрывает металлический «бэкплейт» с незаурядным внешним видом. Но пластина выполняет в лучших традициях кулеростроения две функции – ребра жесткости и отвода нагрева от печатной платы, используя термопрокладки.

Энергопотребление MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio составляет ~300 Вт, но разработчики пошли далее, оснастив плату тремя коннекторами 8-Pin и доводя теоретический показатель TDP до 525 Вт.

Возможно, дополнительный запас потребуется для экстремального оверклокинга со снятым ограничением Power Limit, но «из коробки» такая BIOS недоступна.

Для вывода изображения используется эталонная схема видеопортов, состоящая из трех DisplayPort и одного HDMI. Максимальное разрешение – 7680 x 4320.

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Система охлаждения

Система охлаждения MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio представляет две части одного целого – крупного кулера и обратной пластины («бэкплейта»), фиксируемые насквозь одними винтами.

В качестве охладителя выступает огромный трехсекционный радиатор, пронизанный шестью тепловыми трубками. Последние сплюснуты до квадратной формы в основании, чтобы повысить эффективность прямого контакта с графическим кристаллом. Алюминиевая платформа накрывает восемь микросхем видеопамяти.

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Стоит отметить, что экземпляр MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio успел побывать в чужих руках, поэтому отпечаток термопасты оказался никудышным, а вот термопрокладки на памяти прекрасно пережили несколько разборов кулера, оставаясь очень свежими: чего не скажешь о видеокартах NVIDIA RTX 30.

Подсистема питания MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio разделена на две зоны, где каждая охлаждается независимым низкопрофильным радиатором. Дополнительное ребро жесткости усиливает каркас.

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Благодаря увеличенной площади радиатора и качественным мосфетам температура последних будет держаться на отметке 70-75°C в самых тяжелых тестах.

Вентиляторы четвертого поколения MSI TORX 4.0 уже показали себя с лучшей стороны: благодаря сдвоенным лопастям заметно лучше фокусируется воздушный поток, сам он мощнее, а уровень шума стал даже ниже. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 об/мин до 3400 об/мин.

Печатная плата

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Видеокарта MSI построена на печатной плате младшей модели Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio, но усилена подсистемой питания, дополнительной обвязкой и коннектором питания.

Обратная сторона печатной платы MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 21. Он произведен по 7 нм техпрoцессу на 51-й неделе 2020 года и включает 5120 шейдеров, 128 блоков растеризации и 320 текстурных блоков.

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В сравнении с референсом подсистема питания усилена и насчитывает 17 фаз, где 14 фаз отведены на графический процессор, три – на видеопамять. Используются силовые каскады International Rectifier TDA21472 с номинальным током 70 А.

Видеокарта оснащена 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота 16 000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

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Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio

Дополнительных переключателей BIOS у видеокарты MSI, но она обладает хорошим заводским разгоном плюс 90 МГц по умолчанию.

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Показатели следующие:

34°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

36°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы стартуют на отметке 48°C. Если в настройках драйвера отключить Zero Frozr, минимальный порог снижается до 1300 об/мин, что очень тихо.

Приведем подробные характеристики модели MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio. Эталонный показатель TDP составляет 300 Вт с возможностью увеличения до 336 Вт.

Модель MSI сбалансирована и в автоматическом режиме демонстрирует отличные результаты. В играх она бустит до 2300-2350 МГц при температуре GPU 69°C, памяти – 70°C, зоны VRM – 75°C при оборотах вентиляторов 1550 об/мин.

Герой обзора достаточно тих в нагрузке. Единственное, что смущает, так это показатель Hot Spot равный 88°C из-за технологии прямого контакта.

При полной скорости вентиляторов система охлаждения демонстрирует свой потенциал. Кулер TRI Frozr 2 ценой шума может охладить MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio до 56°C по графическому процессору и до 14°C по другим датчикам.

Для тестового экземпляра Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio оказалось, что напряжение и в автоматическом режиме хорошо настроено, и опуститься ниже почти не получается.

Для оптимизации настроек мы подняли скорость вентиляторов до 1950 об/мин, не выходя за границы шумности. В таком случае буст частот приходит в норму, нагрев уменьшается на 5-10°C.

Разгон MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio

Новинку MSI удается разогнать до 2375-2475 МГц с пиковыми значениями 2673 МГц, видеопамять – до 2140 МГц (17 120 МГц).

По тестам производительности версия MSI с заводским разгоном превышает эталонную модель на 4%, дополнительные 3-4% приносит оверклокинг в домашних условиях.

Стоит отметить, что разогнанный процессор Intel Core i5-10600K не раскрывает потенциал MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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Энергопотребление MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio – флагман с проверенной временем системой охлаждения и усиленной печатной платой. Такое решение позволяет оторваться от версии референсного дизайна и поднять производительность, будучи холоднее и тише. Разработчики компании проделали большую работу, чтобы добиться данного результата, однако им стоило отказаться от прямого контакта и сделать единую пластину в основании радиатора, что у них ранее получалось отлично.

Подводя итоги, MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio станет отличным выбором для топовой конфигурации, с демонстрацией силы, изящества и тишины.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: