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Вступление

Данный материал является прямым продолжением предыдущей статьи об английском оверклокере и энтузиасте, который стал легендой и номером #1 в мире. Поэтому если вы видите эту статью впервые и не читали начало истории, советую это сделать.

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И поскольку изложение оверклокерских подвигов «8Pack» построено в хронологическом порядке, история английского энтузиаста продолжится (в рамках этой статьи) с 2015-го года.

Путь к вершине

С 2011 по конец 2014-го года карьера «8Pack» стремительно набирала обороты, за столь короткое время ему удалось получить титул лучшего оверклокера Великобритании, первым набрать 3 000 очков в рейтинге HWBOT и по сумме баллов стать первым номером на всей мировой оверклокерской сцене.

За эти три года наш герой установил не один десяток мировых рекордов (и некоторые из них до сих пор не побиты), поучаствовал во всех значимых спортивных соревнованиях и посетил все крупнейшие выставки, тематика которых относилась или была связана с миром компьютерных комплектующих. Основной конек или фишка Ian’a Parry заключалась в умении очень тонко настроить мульти-GPU конфигурацию и с помощью жидкого азота разогнать сразу четыре графических ускорителя. Такой опыт доступен немногим.

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За это время Ian Parry совместно с OCUK запускает в серию свою личную линейку высокопроизводительных ПК под собственной торговой маркой «8Pack», а в конце 2014 года он вместе с компанией Super Flower представляет первый брендированный продукт для оверклокеров – источник питания с выходной мощностью 2000 Вт: Super Flower Leadex Platinum 2000 W 8Pack Edition.

По сути, уже видно видоизменение деятельности Ian’a – постепенно он из обыкновенного энтузиаста превращается в значимую фигуру оверклокерской арены и становится владельцем собственного бренда.

И далее именно бизнес-составляющая будет постепенно отнимать у него все больше и больше времени, отодвигая соревновательный оверклокинг на второй план.

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В конце февраля 2014 года Ian Parry положил очередное «золото» в свою копилку. Исследуя разгонный потенциал различных моделей видеокарт NVIDIA GeForce GTX 980, он остановился на изделии EVGA – GeForce GTX 980 Classified.

И после установки стакана для жидкого азота на видеокарту ему удалось выжать внушительные 2227 МГц по ядру и 8900 МГц по видеопамяти. Что в конечном итоге позволило успешно пройти тест Catzilla 720p с результатом 48 079 баллов и получить первое место.

Остальными компонентами тестовой системы были материнская плата Gigabyte X99-SOC Champion и процессор Core i7-5960X (Haswell-E), разогнанный до 5700 МГц. В качестве блока питания выступала именная модель Super Flower Leadex Platinum мощностью 2000 Вт.

В самом начале марта 2015 года английский оверклокер решил немного разбавить свое ремесло магией. Существует древнее поверье, что если взять три предмета, принадлежащих известным энтузиастам, и собрать их воедино в тестовом стенде, получится квинтэссенция чистой энергии, которая и принесет победу.

Для «8Pack» рецепт был прост: пара резервуаров «Raptor 3» (авторства Der8auer) для жидкого азота для видеокарт, стакан марки «Venom» на процессор (K|ngp|n) и блок питания Super Flower 8 Pack Edition (от себя лично).

Волшебство не заставило себя долго ждать: пара видеокарт Galax GeForce GTX 980 Hall of Fame Edition была разогнана до частот 2000/8612 МГц. Центральный процессор Core i7-5960X (Haswell-E) удалось разогнать до 5700 МГц. Все это вместе взятое и дало итоговый результат в 3DMark Fire Strike Extreme, равный 17 198 баллам, и первое место среди всех результатов, полученных с использованием парных видеокарт.

Даже сейчас, спустя более шесть лет после достижения, этот рекорд продолжает оставаться рекордом и напоминать всем, что если в оверклокинге замешана магия, то бороться обычными средствами с ней бесполезно =)

6 мая 2015 года для «8Pack» случилось очень знаменательное событие, которое случается далеко не с каждым оверклокером, пусть даже трижды чемпионом мира. Именно в этот день была представлена видеокарта имени самого «8Pack»! Такой чести удостаиваются лишь избранные, и их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Европейское отделение GALAX Microsystems, которое называется KFA2, при непосредственном участии в разработке гуру оверклокинга, представило миру видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 HOF 8Pack Edition.

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Это одна из самых быстрых, если не самая быстрая серийно выпускаемая видеокарта на базе GeForce GTX 980. На лицевой стороне коробки изображен сам Ian «8Pack» Parry и его уникальная видеокарта. С технической и эстетической стороны видеокарта подобна произведению искусства.

Внешне она похожа на Galax GeForce GTX 980 Hall of Fame Edition (обзор которой доступен по ссылке), но цвет кожуха радиатора, задняя пластина и вентиляторы выполнены из черного пластика, на видеокарте также можно увидеть логотип «8Pack».

Процесс выбора компонентов для сборки видеокарт 8Pack Edition считается уникальным, позволяя использовать только самые высокочастотные GPU, конденсаторы с повышенными номиналами и компоненты VRM, чтобы обеспечить еще более быструю и стабильную работу.

Базовый разгон по ядру составляет 1304 МГц против 1126 МГц у эталонной версии GeForce GTX 980, в режиме Boost частота GPU доходит до 1440 МГц. 4 Гбайт GDDR5 работают на частоте 7010 МГц. Естественно, эти базовые частоты можно увеличить разгоном.

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Эта видеокарта создана для разгона и с ее участием был поставлен не один мировой рекорд. Но обладать ею мог далеко не каждый, она вышла ограниченным тиражом и продавалась on-line: эксклюзивно в Великобритании через Overclockers UK за 589 фунтов стерлингов и в Германии на Caseking.de за 800 евро (референсная модель NVIDIA стоила тогда 530 евро).

Новинка самого мастера разгона получилась очень интересной во всех смыслах и отношениях, кроме одного обстоятельства, она вышла под закат всей серии видеоадаптеров GeForce GTX 980. Буквально через месяц новым королем 3D сцены станет GeForce GTX 980 Ti с увеличенным объемом видеопамяти и другими количественными улучшениями.

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В такое межсезонье, когда старые видеокарты изучены вдоль и впоперек, а новые еще не вышли, жажда оверклокинга толкает своих адептов использовать премиум-сегмент, где в то время правил балом GeForce GTX Titan X. Такие игрушки всегда были дорогими, и в случае выхода из строя из-за применяемых систем охлаждения нужно было быть готовым попрощаться с кругленькой суммой.

Проанализировав состояние очков в базе HWBOT, «8Pack» занялся улучшением результатов одиночной видеокарты GeForce GTX Titan X в дисциплинах Catzilla 1440p и Unigine Heaven Xtreme. Модифицировав систему питания и попрощавшись с гарантией, он разогнал видеокарту производства ASUS до 1875/8312 МГц под жидким азотом, что обеспечило первые места в вышеуказанных тестах с результатом 18 299 баллов и 7 343.32 баллами DX11 соответственно. Основу тестового стенда составляли центральный процессор Core i7-5960X, разогнанный до 5665 МГц, и материнская плата Gigabyte X99-SOC Champion.

Также в середине мая 2015-го года, закончив с GeForce GTX Titan X, «8Pack» решил поднять планку еще выше. На этот раз он взял четыре Radeon R9 295X2, что в сумме дало 8 графических процессоров, и не модифицируя штатную систему жидкостного охлаждения разогнал октет до 1185/6000 МГц.

Благодаря 8-ми GPU удалось занять первое место в GPUPI 1B с результатом 2.531 секунды. Это был абсолютный мировой рекорд скорости вычисления числа «пи» с точностью до одного миллиарда после запятой при помощи графических процессоров.

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Центральный процессор Core i7-5960X разгонять сильно не пришлось, а вот соответствующую материнскую плату для такой затеи пришлось поискать. В результате выбор пал на ASRock X99 WS-E10G, которая в состоянии обеспечить работу всех четырех видеокарт с полными 16-тью линиями PCI-Express. Чтобы прокормить всю эту систему, хватало одного блока питания мощностью 2000 Вт имени себя.

8 июня 2015 года сразу после международной выставки Computex, проходившей с 6 по 8 июня 2015 года в Тайбэе (Тайвань), состоялось еще одно мировое событие, относящееся к оверклокингу – ASUS ROG OC Showdown Area.

Это мероприятие было организовано площадкой HWBOT в партнерстве с ASUS ROG, HyperX, Seasonic, Intel и Dimastech, и было приурочено к ежегодно проходящему турниру HWBOT World Tour 2015. Лучшие оверклокеры со всей планеты смогли продемонстрировать свои умения и побить мировые рекорды.

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Впрочем, организаторы этого мероприятия финансово заинтересовали энтузиастов в получении самых лучших результатов. Так, за каждый достигнутый мировой рекорд полагалось вознаграждение в 750 долларов США, а также по 250 долларов США за первое место в мире в конкретной дисциплине или первое место в рамках использования одной модели оборудования. Оверклокерам не возбранялось принести свое собственное оборудование или использовать предоставленные организаторами комплектующие.

По завершении мероприятия ROG OC Showdown Area были установлены три новых мировых рекорда и первое место в мире занял дуэт «8pack» (Великобритания) и der8auer (Германия), забрав все четыре награды и 2250 долларов США в виде денежных призов.

Три мировых рекорда были получены в тесте Catzilla 1440P (56 747 очков), Catzilla 720P (94 997 очков) и 3DMark11 Performance (53 396 очков). Глобальное первое место было получено в тесте Catzilla 720P с результатом 94 044 очков.

Для тестового стенда использовались материнская плата ROG Rampage V Extreme (LGA 2011-3, чипсет Intel X99), восьмиядерный процессор Intel Core i7-5960X (Haswell-E), разогнанный до 5625 МГц с помощью жидкого азота, оперативная память стандарта DDR4-SDRAM производства HyperX Predator обьемом 16 Гбайт работала на частоте 3100 МГц с таймингами 11-12-15-15.

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В качестве видеокарт выступали ASUS GeForce GTX Titan X, которые в различных конфигурациях SLI (3 и 4Way-SLi) обеспечили доминирующие позиции в указанных тестах.

Победители турнира ASUS ROG OC Showdown Area 2015.

20 августа 2015 «8Pack» получил четыре глобальных первых места в следующих дисциплинах: 3DMark 11 Performance, Catzilla 720P and Catzilla 1440P и 3DMark Vantage Performance. Все четыре первых места были получены на компонентах ASUS. Материнская плата – Rampage V Extreme, видеокарта ASUS Strix GTX 980 Ti была разогнана до 2060 МГц. В качестве оперативной памяти использовались модули памяти HyperX Predator DDR4. Процессор Intel Core i7-5960X (LGA 2011-3) c 8-ю ядрами и 16 потоками был разогнан до 5748 МГц.

Данный рекорд примечателен тем, что за очень короткий промежуток бенч-сессии, которая длилась 45 минут, на достижение желаемых результатов в четырех тестах у «8Pack» ушло 35 литров жидкого азота, и не потребовалось ни одной перезагрузки!

ASUS Strix GeForce GTX 980 Ti.

В конце октября 2015 года «8Pack» получил в свое распоряжение четыре «Молнии» нового поколения – MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning, анонс которых состоялся не так давно, и естественно первым его желанием было их разогнать. На нашем сайте обзор видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning появился лишь в конце ноября, так что «8Pack» и тут оказался первым.

«Молния» MSI изначально создана для экстремального разгона, но когда их в системе сразу четыре, то вовремя подливать в стаканы жидкий азот становится нетривиальной задачей. А если сюда добавить и пятый стакан для охлаждения процессора, то нужно быть умелым барменом, чтобы умело обращаться с пятью сосудами и в каждый вовремя доливать леденящую душу жидкость. Но «8Pack» смог это сделать и получить заслуженное первое место.

Помимо видеокарт в основу тестового стенда входили материнская плата Gigabyte GA-X99-SOC Champion, процессор Intel Core i7-5960X (Haswell-E), работающий на частоте 5860 МГц, оперативная память HyperX Predator 3060 МГц с таймингами 12-15-15-28 1T и персональный блок питания самого мэтра, мощностью 2 кВт. Чтобы получить в 3DMark Fire Strike 44 583 очка, видеокартам пришлось работать на частотах 1815/8000 МГц.

Попутно данный квартет набрал 119 857 очков в 3DMark Vantage (Performance) и 34 120 балла в 3DMark Fire Strike Extreme, что солидно пополнило и без того набитую копилку очков и медалей энтузиаста.

2016-й год получится не очень богатым для «8Pack» на мировые рекорды, по крайней мере, в базе данных HWBOT информации практически нет. Но зато с точки зрения развития своего бренда «8Pack» в этом году Ian Parry явно преуспел.

01 апреля 2016 года 8Pack представил свою новую сборку Asteroid. В достаточно компактном корпусе Parvum, модифицированным под стиль «8Pack», расположилась материнская плата ROG Maximus VIII Impact, процессор Intel Core i7-6700K, разогнанный до 4.7 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3866 МГц, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, разогнанная до 1450 МГц по GPU.

Опционально была возможность за дополнительную плату обновить видеокарту до NVIDIA Titan X. За охлаждение компонентов «Астероида» отвечал изготовленный полностью на заказ контур водяного охлаждения, состоящий из водоблоков и жестких трубок, которые встречаются в нижней части корпуса в стилизованном встроенном резервуаре.

В качестве дисковой подсистемы используется два SSD объемом 512 Гбайт для ОС и 1 Тбайт для игр. Питает «Астероид» блок питания с мощностью 1000 Вт производства компании Super Flower. Выглядит такая мини-система впечатляюще.

Помимо «Астероида» были представлены еще две системы поменьше: «Rocket» и «Meteoroid». «Ракета» оценивалась в 4699.99 британских фунтов, а «Метеорит» стоил в те дни 3600 фунтов.

«Meteoroid» состоял из следующих комплектующих:

Процессор - Intel Core i7-6700K;

Материнская плата - ASUS Z170i Mini ITX;

Видеокарта - AMD Radeon Pro Duo 8 ГБ;

Оперативная память - Corsair Vengeance 16 ГБ DDR4 2666 МГц;

SSD 1 - Samsung PM951 128 ГБ M.2 PCI-e NVMe SSD;

SSD 2 - Samsung 1 ТБ 850 EVO SSD;

Кастомная СВО для процессора и GPU;

Блок питания - XFX 850W 80+ Gold PSU.

А «Rocket» предлагал следующее:

Процессор - Intel Core i5-6600K;

Материнская плата - ASUS Z170 Pro Gaming Mini ITX;

Видеокарта - AMD Radeon Fury X 4 ГБ HBM;

Оперативная память - Corsair Vengeance LPX 16 ГБ DDR4 3200 МГц;

SSD 1 - Samsung 950 Pro 512 ГБ M.2 PCI-e NVMe SSD;

SSD 2 - Samsung 1 ТБ 850 EVO SSD;

Кастомная СВО для процессора и GPU;

Блок питания - Silverstone Strider SFX 600W 80+ Gold PSU.

Все три продукта с «восьмеркой» на лицевой панели собраны в модифицированных корпусах форм-фактора Mini-ITX производства Parvum Systems. Каждый экземпляр такого эксклюзивного системного блока тестируется вручную самим Ианом «8 Pack» Пэрри. Кроме того, на эти изделия, предоставляется трехлетняя гарантия с расширенным сервисом: в случае возникновения неполадок специалисты OCUK сами отвезут компьютер в сервисный центр, а после диагностики и ремонта вернут устройство владельцу на порог его дома или офиса.

Чуть позже, 06 июня 2016 на выставке электроники Computex 2016, проходившей в городе Тайбэе, Ian Parry презентует свой самый высокопроизводительный кастомный ПК – Orion X. Он тогда просто взорвал весь интернет: совершенство дизайна и форм вместе с непревзойденной производительностью сделали этот ПК самым быстрым и дорогим в то время. Цена эксклюзивной модели составляла 24 000 фунтов.

В OrionX используются только самые быстрые компоненты, независимо от стоимости. По факту, покупая такой эксклюзивный системный блок, счастливчик получал не одну систему, а целых две. Внутри корпуса Phanteks Enthoo, стоимость которого равна ~$900, находятся две полноценных системы класса Hi-End, одна из которых использует платформу Intel X99 для рабочих станций, а другая – новейшую на то время производительную платформу Intel Z270 (Kaby Lake), и все это в одном корпусе.

Отборные «золотые» процессоры были вручную отобраны в недрах OCUK, чтобы предоставить конечному пользователю непревзойденную производительность в любых задачах, от рендеринга до игр.

Первая платформа оснащена топовым процессором Intel Core i7-6950X Extreme Edition, разогнанным по всем 10-ти ядрам как минимум до 4.4 ГГц, вторая система оснащена четырехъядерным Intel Core i7-7700K, работающим на частоте 5.1 ГГц.

В данном проекте команда «8Pack» применила самое сложное водяное охлаждение среди настольных систем такого рода. OrionX использует не одну, не две, а три полностью настраиваемых контура водяного охлаждения, чтобы контролировать температуру всего оборудования. Несмотря на такое количество, контуры были спроектированы таким образом, чтобы температура каждого компонента системы была минимальна.

Две системы, размещенные в OrionX, работают отдельно друг от друга. Они доступны сразу одновременно благодаря использованию сверхмощного блока питания Super Flower Leadex «8Pack Edition» мощностью 2000 Вт, расположенного в основании корпуса. Одна система может использоваться для интенсивного сеанса рендеринга, в то время как вы играете в свою любимую игру или работаете над отдельным проектом в другой.

Полная спецификация 8Pack OrionX выглядит следующим образом. Основная система X99:

Процессор - Intel Core i7-6950X разогнанный до 4.4 ГГц (10 ядер, Broadwell-E);

Материнская плата - ASUS ROG Rampage V Edition 10 (Intel X99, LGA 2011-3);

Память - Corsair Dominator Platinum 64 ГБ (8 x 8 ГБ) частота 2666 МГц;

Видеокарты - 3 х NVIDIA Titan X Pascal в конфигурации Tri-SLI;

SSD основной - Intel 750 1.2 ТБ PCI-E NVMe SSD (с водяным охлаждением);

Вторичные твердотельные накопители - 2 х SSD Samsung 850 Pro 1 ТБ в RAID 0 (2 ТБ суммарно);

Жесткий диск - Seagate Barracuda 10 ТБ.

Вторичная система Z270:

Процессор - Intel Core i7 7700K разогнан до 5.1 ГГц;

Материнская плата - ASUS ROG Strix Z270I Gaming;

Память - Corsair Dominator Platinum 16 ГБ (2 x 8 ГБ) частота 3200 МГц;

Видеокарта - NVIDIA Titan X Pascal;

SSD - 2 x Samsung 960 Polaris 512 ГБ NVME M.2 в массиве RAID 0 (1 ТБ суммарно);

Жесткий диск - Seagate Barracuda 10 ТБ.

По результатам работы выставки Computex жюри признала OrionX лучшей системой данного мероприятия, соответственно свое время Ian Parry на ее создание потратил не зря.

20 января 2017 года после ручной селекции нескольких десятков, а возможно и сотен процессоров Intel, принадлежащих к семейству Kaby Lake, Ian’ом был выбран один «золотой» экземпляр, который затем активно использовался в бенчмарке 3DMark05. «8Pack» решил всем напомнить о себе, разогнав при помощи жидкого азота «золотой» экземпляр i7-7700K до 7010 МГц с четырьмя активными ядрами без включенной технологии Hyper-Threading. За вывод кадров на экран отвечала одиночная видеокарта GALAX GeForce GTX 1080 Hall Of Fame, работающая на частотах 2075/10008 МГц.

В качестве материнской платы использовалась ASUS ROG Maximus IX Apex на чипсете Z270 и оперативная память GALAX Hall Of Fame. В результате был установлен новый абсолютный мировой рекорд в 3DMark05 с результатом 88 477 баллов.

В первых числах февраля 2017 «8Pack» установил новый мировой рекорд и в CineBench R15, набрав 2862 баллов, а заодно еще раз и напомнил всем, что есть порох в пороховницах. Для установки нового рекорда британец использовал отборный экземпляр 10-ядерного процессора Intel Core i7-6950X (Broadwell-E), материнскую плату ASUS Rampage V Edition 10 и 32 Гбайт DDR4-SDRAM оперативной памяти производства GALAX Hall OF Fame 3200 МГц с таймингами 12-12-12-28.

При использовании криогенного охлаждения процессор был разогнан до частоты 5327 МГц или +77.5% от своей номинальной частоты, при этом все ядра и технология Hyper-Threading оставались активны. В качестве блока питания использовалась модель имени себя мощностью 2000 Вт.

На скриншоте Ian не упустил возможность прорекламировать свою систему «Orion X», собранную на аналогичных комплектующих.

В конце февраля британский энтузиаст, имея доступ к отборным экземплярам Core i7-7700K (Kaby Lake), которые он устанавливал в эксклюзивные системы, разогнал при помощи жидкого азота еще один лучший экземпляр до 6858 МГц, сохранив активность всех четырех ядер и Hyper-Threading. Данные обстоятельства позволили обновить рекорд Cinebench R11.5 с итоговым баллом 16.85, а также еще один раз намекнуть общественности, где можно приобрести такие отборные процессоры, которые лично были протестированы и отобраны гуру экстремального разгона.

Помимо материнской платы ASUS ROG Maximus IX Apex (Intel Z270) и памяти GALAX Hall Of Fame, которая работала в режиме DDR4-3954 c таймингами 12-12-12-28, именитый автор эксперимента использовал резервуар для жидкого азота Der8auer «Beast» и «именной» блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт.

Переходя от простого к сложному (это, как вы уже знаете, multi-GPU конфигурации), «8Pack» замахнулся на четыре NVIDIA Titan X Pascal, которые даже сейчас вполне неплохо смотрятся на фоне нынешнего дефицита видеокарт. Что уж говорить про то, что было четыре года назад. В результате под действием жидкого азота видеокарты были разогнаны до 2000/10500 МГц. Все десять ядер Intel Core i7 6950X (Broadwell-E) работали на частоте 5327 МГц, материнская плата была представлена юбилейной версией ASUS Rampage V Edition 10, а оперативная память не менее звездная – Galax Hall Of Fame.

Все это вместе взятое и позволило получить 48 202 очков в 3DMark Fire Strike.

Февраль 2017 года был примечателен и тем, что наконец-то обновился мировой рекорд в 3DMark 2001 SE. Устанавливать новые рекорды в этом ретро-3D тесте становится все сложнее, поскольку для него важны очень высокие тактовые частоты, как самого процессора, так и видеокарты, плюс оверклокерские тонкости. А предел современных процессоров лежит в районе 7 ГГц и битва идет за каждый последующий МГц.

Для этого пришлось взять материнскую плату ASUS ROG Maximus IX Apex на основе чипсета Intel Z270 и особый экземпляр Core i7-7700K. Последний удалось разогнать до 7056 МГц(!) при активности всех четырех ядер, но без включенной технологии Hyper Threading.

В качестве видеокарты использовалась модель EVGA GeForce GTX 980 Ti, оперативная память Galax HOF работала на частоте 4030 МГц с таймингами 12-12-12-28 1T, что в сумме обеспечило 213 425 балла. Надо отметить, что в качестве операционной системы выступала 64-х битная версия Windows XP, которая как нельзя лучше подходит для такого рода экспериментов.

01 июня 2017 года в рамках проходившей выставки Computex 2017 Ian Parry отметился на стенде Gigabyte, где продемонстрировал свой концепт ПК с названием «Infin8» на базе материнской платы Gigabyte Aorus Gaming 9 с чипсетом Intel Z270 в привычных для Gigabyte оранжево-черных тонах. В модифицированный корпус Lian Li 011WXC были внесены некоторые изменения, чтобы помочь установить жидкостное охлаждение, включая двухкамерный резервуар на передней панели.

Сердцем системы являлся процессор Intel Core i7-7700K, разогнанный до 5.0 ГГц, оперативная память стандарта DDR4была представлена набором Corsair Dominator Platinum, а в качестве накопителей использовались SSD Samsung 960 Polaris NVMe 512 Гбайт, SSD Samsung 850 Pro объемом 1 Тбайт и жесткий диск WD Black с объемом 2 Тбайт.

Три видеокарты производства Gigabyte GeForce 1080 Ti Aorus Xtreme Edition с установленными водоблоками гармонично дополняли общую картину, а оплетка кабелей питания была выполнена в традиционных для Gigabyte цветах. Для питания всех используемых компонентов был выбран 2-х киловаттный блок питания Superflower 2000W 8Pack Edition.

Естественно, все элементы данной сборки были собственноручно разогнаны «8Pack». Но это было еще не все.

Специально для выставочного павильона ASUS на выставке «8Pack» разработал еще один эксклюзивный игровой ПК, который носил имя «Obelisk». Как нетрудно догадаться, в качестве материнской платы устанавливалась топовая версия всей линейки ASUS Maximus Extreme за номером IX с чипсетом Intel Z270. Процессор Intel Core i7-7700K, а также две видеокарты ASUS GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming охлаждались кастомной СВО, выполненной в красно-белых цветах, и были предварительно разогнаны самим гуру оверклокинга.

Как и в случае с «Infin8», в данной системе процессор также работал на частоте 5.0 ГГц. В качестве корпуса использовалась модель Thermaltake Tower 900, модифицированная под водяную систему охлаждения. Блок питания, как и в первом случае, был производства Superflower с мощностью 1 кВт.

14 июня 2017 года можно считать условной датой окончания самого активного жизненного этапа в карьере оверклокера Ian’a Parry. Именно в этот день на площадке HWBOT он разместил свои последние результаты (на момент написания этой статьи). В процессорных тестах «8Pack» использовал процессор Intel Core i7-7800X (Skylake-X) в исполнении LGA 2066, материнскую плату ASUS ROG Rampage VI Apex и, конечно же, жидкий азот. Процессор проходил тесты на частоте от 5900 до 5950 МГц, что позволило в тесте Cinebench R15 набрать 2 021 балл, что на сегодняшний момент является вторым местом среди всех моделей процессора i7-7800X.

Какие выводы можно сделать по развитию карьеры Ian’a «8Pack» Parry как оверклокера и как человека, превратившего себя в бренд? Я достаточно давно слежу за миром оверклокинга, но такого быстрого роста, как у Ian’a, у других оверклокеров не встречалось. Видно, что он отчетливо понимал, что он хочет и что нужно для этого сделать. На данный момент времени не «8Pack» работает на оверклокинг, а наоборот, оверклокинг уже работает на него.

Время от времени он дает о себе знать, но больше как медийная личность, давая интервью на различных мероприятиях и презентациях своих продуктов. Но единственное, чего у него не отнять, это те подходы из его оверклокерского прошлого, которые он применяет при конструировании своих игровых систем.

Это не просто RGB-подсветка плюс топовые комплектующие, как часто делают некоторые бренды при разработке своих готовых ПК, а специальные знания и навыки, которые делают итоговый продукт тише, быстрее и дороже. Но за эксклюзив всегда нужно платить. Далее я приведу примеры тех типов комплектующих, которые связаны с брендом «8Pack», и некоторые выдающиеся современные системы.

Под лейблом «8Pack approved» можно встретить серию видеокарт Hall of Fame компании KFA2. Начиная с GeForce GTX 980 Ti, такие видеокарты уже имеют привычную для розницы обычную упаковку и стандартный белый цвет. Визуальные различия лишь в стилизованных вентиляторах с «восьмеркой» и соответствующих наклейках. Частотный диапазон таких моделей, как правило, идентичен серийным экземплярам, а вот информации по качеству GPU и их отбору в рамках этой серии у меня нет. Но выглядят такие устройства достаточно интересно.

KFA2 GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack Edition и KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame 8Pack approved.

При кооперации с известным производителем оперативной памяти TeamGroup, на свет появились модули памяти серии Dark Pro и XTREEM 8Pack Edition.

Серия данных модулей основана на микросхемах Samsung B-Die, поэтому если вы хотите получить именно такую память, рассчитывая на хороший разгонный потенциал, такие модули памяти можно смело рекомендовать к приобретению. Правда, сначала их нужно будет еще найти.

В некоторых сборках Ian’а можно еще увидеть и стилизованные AIO.

Заключение

В финале данной статьи хочется остановиться на самом производительном ПК «8Pack» на сегодняшний день. Если вы хотите получить самый быстрый ПК именитого оверклокера и у вас есть 30 000 фунтов, тогда вам сюда. Компьютер «8Pack» Orion X2, как и первая версия «Ориона», это система «2 в 1». Основу данной системы составляет корпус Phanteks Enthoo Elite 8Pack Edition.

Первая и самая производительная система базируется на материнской плате ASUS Rampage VI Extreme Encore, в которую установлен 18-ти ядерный процессор Intel Core i9-10980XE (LGA 2066), разогнанный минимум до 4.6 ГГц. 128 Гбайт оперативной памяти Team Group с частотой 3600 МГц, дополняют и без того производительную конфигурацию, а пара видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, работающая в SLI, делает его совершенным в плане готовности к любым играм и задачам.

Дисковая система представлена парой SSD. Используются накопители Samsung 970 Evo объемом 2 Тбайт каждый, в качестве дополнительного источника свободного места в нагрузку идет классический накопитель Seagate Ironwolf Pro объемом 14 Тбайт.

Вторая система основана на материнской плате mini-ATX – ASUS ROG Strix Z490I с процессором 10-го поколения (Comet Lake) Core i7-10700K, работающим на частоте 5.0 ГГц. Дополняют картину 32 Гбайт оперативной памяти Team Group и третья по счету видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 с 24 Гбайт видеопамяти.

Дисковая подсистема точно такая же, как и в основной системе. Питает систему, как и прежде, один блок питания Super Flower Leadex 8Pack Edition, а за охлаждение отвечает красивая кастомная трехконтурная СВО с тремя помпами.

Чуть ранее предыдущая версия «Ориона» с четырьмя видеокартами NVIDIA TITAN RTX продавалась в онлайн-магазине CaseKing.de для жителей Германии по впечатляющей цене, равной 40 тысячам евро, а сейчас ее место заняла система с тремя NVIDIA GeForce RTX 3090 по цене 38 991.50€

Добился ли Ian Parry успеха благодаря оверклокингу? Думаю, определенно – да! Сейчас многие крупные производители премиальных готовых систем предлагают сборки из топовых комплектующих и оснащают их модной RGB-подсветкой, но в них нет духа разгона и еще большей производительности, этим они и уступают в конечном итоге системам «8Pack».

Максим Романов aka Max1024