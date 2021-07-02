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Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3

Новинка Mikrotik предлагает отличную функциональность и является неплохой альтернативой простым домашним роутерам.
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Оглавление

Вступление

Без интернета в современном мире обходиться уже сложнее, и сейчас им пользуются многие. За последние несколько лет качество соединения и скорости заметно выросли, даже в деревни дотянулась оптика…

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Бывают операторы, которые постоянно навязывают оборудование, которое стоит три копейки, и продают его за сумасшедшие деньги. Причем свое оборудование не разрешают использовать под разными предлогами. В основном это касается оптических терминалов ONT, но у нас большую часть рынка пока занимают сети по витой паре. А для корпоративных клиентов часто используются радиоканалы и оптика. Большую популярность среди частных пользователей и небольших офисов получили мобильные сети 3G/4G. В зоне их уверенного приема они являются отличной альтернативой, но все, конечно же, зависит от конкретной задачи. Есть ситуации, когда можно использовать что-то конкретное, а другое либо невозможно, либо очень дорого (и поэтому неактуально).

Так или иначе, дома мы в основном используем классический маршрутизатор (роутер), который обеспечивает раздачу интернета по медному кабелю (да, сейчас все чаще CCA) и беспроводной сети Wi-Fi в одном или двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц). Картина стандартная. Витая пара приходит от оператора и дальше вставляется в WAN порт роутера, и он уже распределяет интернет на различные домашние устройства: телевизор, компьютер, смартфон, ноутбук, холодильник, видеонаблюдение, «умный дом» и прочие утюги и кастрюли. В небольшом офисе похожая ситуация, только там еще может быть 20 компьютеров, 20 IP-телефонов, NAS, пара серверов, кофемашина и соответственно пара свитчей. Сейчас популярность набирают беспроводные сети MESH. Всем этим хозяйством как раз и управляет роутер. Именно он обеспечивает проброс портов, VPN-туннели, маршрутизацию трафика, шейпинг и много чего еще.

Функциональность растет, разобраться в ней становится все труднее, и без специальной подготовки порой сделать что-то сложно. Однако есть компании, которые уже давно занимаются выпуском подобной продукции и пытаются сделать интерфейс и конфигурирование максимально простым и понятным. При этом основных возможностей с избытком хватает для большинства случаев. Речь идет о известной фирме Mikrotik и ее продукции для домашнего использования hAP.

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Сам я уже давно пользуюсь маршрутизатором hAP ac2, и меня он полностью устраивает. А в другом месте совсем недавно поставил hAP ac lite. Многих покупателей волнует сложная настройка устройства, но на самом деле есть специальная страница для упрощенного конфигурирования, да и в сети много материалов по настройке этих устройств. Сегодня мы рассмотрим обновленную модель Mikrotik hAP ac3 и выясним, что нового она предлагает.

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Упаковка и комплектация

Перед нами простая картонная коробка, которая ничем не выделяется. Сверху есть принты и надписи, сделанные красно-коричневой краской. По упаковке сразу видно, что устройство предназначено для брутальных ребят. Тут нет каких-то глянцевых красивых картинок и в целом информации маловато.

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Простого пользователя это должно насторожить, но не фаната продукции компании Mikrotik. Они привыкли, что это профессиональное оборудование и оно предназначено для работы, а не для созерцания коробки.

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Спереди мы видим название компании Mikrotik и обозначение линейки для домашних пользователей hAP Series. Конкретная модель так прямо не указана; судя по всему, коробка универсальная под различные устройства.

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Сзади информации никакой нет, но есть две наклейки с торца и на них уже есть хоть какие-то данные.

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Как видим, на одной из них подробно написано, что нужно делать, а то потом кто-то жалуется, что Mikrotik – это сложно. Тут User Friendly уже на первой же наклейке.

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На другой полностью указана модель. Не только, что это hAP3, но и артикул: RBD53iG-5HacD2HnD. В нем зашифрована спецификация устройства.

Коробка открывается с торца, внутри все аккуратно упаковано.

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Мы видим картонный лоток из вторсырья специальной формы, чтобы зафиксировать весь комплект внутри. Дополнительно используется небольшая панель из вспененного полиэтилена для фиксации роутера, и все упаковано в полиэтиленовые пакеты.

Комплект поставки небольшой.

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Тут находится блок питания на 24 В и 1.5 А и есть две очень крупные антенны. Я напомню, что прошлое поколение устройства было оборудовано встроенной антенной. Несмотря на это, мощности сигнала всегда достаточно. В доме площадью 200 квадратных метров везде хороший уровень сигнала и максимальная скорость. Речь, конечно же, про 2.4 ГГц.

На этот раз отказались от встроенной антенны и решили использовать две внешних.

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Еще есть прозрачная пластиковая подставка и комплект для крепления ее к стене. Также в комплекте находится небольшая инструкция на нескольких языках. В ней представлена общая информация и нет никаких подробностей по настройке.

Итак, в комплекте предусмотрено все необходимое, но обычно в него добавляют хотя бы один патч-корд. Это необходимо для первичной настройки устройства. Здесь предполагается, что вы профессионал и такие мелочи у вас уже есть.

Внешний вид и особенности устройства

На этот раз роутер значительно крупнее предшественника. По габаритам он больше почти вдвое. К этому стоит прибавить еще две внешние здоровые антенны.

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Пластик по-прежнему с SoftTouch покрытием, зато вся поверхность в небольших отверстиях для лучшего прохождения воздуха.

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Внешнему виду уделяется особое внимание. Дело даже не только в использовании приятного на ощупь покрытия, симметрии и классического цвета. Все дело в деталях и мелочах. Вроде просто, но хорошо продумано, как, например, с информационной табличкой, которая просто выдвигается и потом также убирается.

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Не знаю, что нужно было улучшить в устройстве, чтобы его размеры настолько выросли, поэтому мне захотелось его разобрать, чтобы посмотреть на это изнутри. Изменения коснулись передней и задней панелей. А еще теперь порт USB переехал с бока на заднюю панель.

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Там же появился порт PoE Out. Некоторые утверждают, что для домашнего использования это не нужно. Я считаю, что одну камеру дома установить можно, например, при входе. Вот как раз для профессиональных задач нужен специальный свитч с PoE.

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Сзади находится пять гигабитных портов RJ-45, порт USB 2.0, разъем питания, два вывода для антенн, две кнопки (перезагрузка/сброс и выбор режима) и скрытая табличка. Это интересное решение, чтобы не повредить или не испортить ее снаружи.

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Спереди предусмотрено несколько индикаторов работы.

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Роутер достаточно просто разбирается. Для этого даже не нужно ничего откручивать. Просто освобождаются защелки и плата с задней панелью извлекается из корпуса.

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Мы сразу видим очень массивный радиатор, который специально изготовлен для данной платы. Теперь понятно, зачем нужен такой массивный корпус с кучей отверстий. Да, температура предшественника была значительной, но это все же не 100?, хотя у меня дома нагрузка не такая большая, а у кого-то этот роутер, может быть, постоянно держит целый сегмент сети.

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Для домашнего использования начинка устройства серьезная. Визуально все изготовлено качественно и красиво, но я не до конца понял идею с термопастой. Понятно, что она нужна для лучшего теплообмена платы и радиатора. Но для самого процессора почему-то используется термопрокладка.

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Сам радиатор очень массивный с развитым оребрением и, как следствие, он отлично справляется с задачей. Однако сквозь небольшие отверстия в плате термопаста просачивается с противоположной стороны. Получается не очень аккуратно, но, с другой стороны, разборка устройства не предусмотрена потому, что модернизировать нечего.

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Сердцем устройства является процессор с Qualcomm IPQ-4019. Это очень производительная SoC для маршрутизаторов. Она обладает четырьмя ядрами Cortex A7 с частотой 717 МГц. Чип оборудован беспроводным модулем 802.11ac с пиковой пропускной способностью 1.733 Гбит/с. Поддерживается технология MIMO 2x2.

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SoC поддерживает PCI-e 2.0, карты памяти SD и до 1 Гбайт памяти типа DDR3L. Здесь на плате распаяна лишь одна микросхема на 256 Мбайт производства компании Nanya.

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Перед тем как приступить к работе с устройством, необходимо обратить внимание на часть разъемов сзади. Она заклеена наклейкой, которая сообщает о необходимости в первую очередь установить антенны.

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Приходится выполнять предписание. Все собираем и запускаем.

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Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патч-корд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес: 192.168.88.1. Это было на всех устройствах Mikrotik, которыми я пользовался.

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Попасть в меню настроек можно разными способами. Существует даже мобильное приложение для настройки, но у него не такая широкая функциональность.

На мой взгляд, проще всего и понятнее использовать веб-интерфейс, как на большинстве роутеров для домашнего использования. Для этого не нужно каких-то сложных манипуляций, особого софта, а всего лишь надо набрать IP-адрес устройства в браузере. Это соответственно 192.168.88.1.

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Сразу открывается страница базовых установок Quick Set. Здесь можно выбрать режимы работы устройства, всего их семь штук:

  • CAP (режим управляемой точки доступа, нужен CAPSMAN);
  • CPE (режим, когда интернет приходит через WIFI);
  • Home AP Dual (режим, когда интернет приходит через WAN и раздается на два радиоканала Wi-Fi);
  • Home Mesh (режим Mesh сети);
  • PTP Bridge AP (режим организации беспроводного моста WAN-WIFI);
  • PTP Bridge CPE (режим организации беспроводного моста WIFI-WIFI);
  • WISP AP (режим, когда интернет приходит через WAN и раздается на один радиоканал Wi-Fi + больше настроек).

Помимо окна Quick Set есть классическое меню WebFig, которое является аналогом оболочки под WinBox.

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По сути, это и есть основное меню. Именно тут придется настраивать устройство на работу с модемом. Бояться этого не нужно – в сети много инструкций и все делается за 5 шагов. Смысл этих манипуляций будет многим непонятен, но вот так постепенно можно понять, как работают и взаимодействуют сетевые устройства.

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит. Приблизительно то же самое касается беспроводной сети. Вместо 802.11ax устройство работает только в ac и ниже.

Mikrotik hAP ac3 WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

Mikrotik hAP ac3 WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

Mikrotik hAP ac3, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)

Заключение

Mikrotik hAP3 – это все такое же устройство класса SOHO (Small office/home office). Причем благодаря использованию знакомой Router OS оно отлично подойдет профессионалам, которые по работе часто конфигурируют подобное оборудование. Что касается обычных пользователей, которых пугают сложные и долгие настройки, тут уже давно есть подвижки в виде специального окна упрощенной настройки Quick Set. В нем можно настроить базовые параметры, и в подавляющем большинстве случаев этого будет достаточно.

Единственное, что можно было лучше проработать – подключение USB-модема или смартфона в режиме USB-модема. Здесь пока еще приходится повозиться. А те, кому нужно что-то большее, могут долго ковыряться в настройках, благо их много. Хватает параметров, которые настраиваются только на профессиональном оборудовании. Удивляться тут нечему, ведь небольшие операторы часто используют оборудование Mikrotik, где такая же среда – Router OS. Для домашнего использования функциональность избыточна, но кому-то может недоставать в обычном маршрутизаторе именно этого.

Что исправили при переходе от hAP ac2 к hAP ac3? На мой взгляд, основную ставку производитель сделал на улучшение беспроводной сети и увеличение производительности. Поэтому в новой модели установлен более быстрый процессор, больший объем памяти и крупные внешние антенны с большим коэффициентом усиления. Хотя качество беспроводной сети было высоким уже в версии hAP ac2. Я использовал исключительно 2.4 ГГц, чтобы не испытывать трудности с дальностью. На 5 ГГц у меня просто не работают управляемые силовые розетки. И hAP ac Lite демонстрирует неплохую дальность и пробиваемость. Он уверенно работает через две каменные глухие стены толщиной по 30 см. Был ли смысл во внешних антеннах? По своему личному опыту – нет. Однако, возможно, у других пользователей были нарекания, поэтому их решили сделать внешними. Принципиально это ничего не поменяло.

Интерфейс не изменился, а возросшие способности новинки в моем случае остаются невостребованными: даже hAP ac Lite не был сильно загружен. Что бы я ни делал, загрузка процессора не превышает 10%. Зато стали заметны улучшенные температурные показатели. Благодаря массивному радиатору и большому корпусу роутер hAP ac3 заметно холоднее предшественников. В целом все стало симпатичнее внешне и информативнее, но принципиальных отличий не отмечено. Так, например, нет нового стандарта Ethernet 2.5G, нет поддержки новой беспроводной сети WIFI 6E, а есть ли без этого смысл использовать модемы для беспроводных сетей 5G?

В итоге Mikrotik hAP ac3 – неплохая альтернатива простым домашним роутерам. Плюсы очевидны. Огромная функциональность: одновременное подключение к нескольким операторам, балансировка нагрузки, шейпер, VPN-туннели с шифрованием и много чего еще. Для меня основные достоинства – стабильная работа, уверенная передача Wi-Fi сигнала, приемлемая стоимость и то, что он не режет скорость. Каждый сам найдет для себя что-то свое. Однако следующей ступенью по сравнению с hAP ac2 новый маршрутизатор не назовешь.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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