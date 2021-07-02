В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 МГц (NVIDIA); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i5-10400F - 4000-4200 МГц;



Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 466.77 WHQL.

NVIDIA GeForce 466.77 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Control.

Deliver Us The Moon.

F1 2019.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood. реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

Версия 1.4.2.

DirectX 12.

Сглаживание - TAA-высокое.



NVIDIA DLSS - выключена.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Разрешение теней - эпическое.



Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

F1 2019

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Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

1% low и average FPS

Mount & Blade II: Bannerlord

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Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистовть изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

SnowRunner

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Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

1% low и average FPS

Strange Brigade

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Версия 1.47.22.14.

Vulkan.

Масштаб прорисовки - 100%.



Асинхронные вычисления - включены.



Детализация текстур - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Детализация отражений - ультра высокая.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Размытие в движении - включено.



Преграждение окружающего света - включено.



Тесселяция - включена.



Поля локального затенения - включены.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

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Версия 4792145.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Сложное затенение - HBAO+.



Дистанция прорисовки - очень высокая.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Качество теней - ультра высокое.



Качество почвы - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Эффект дерна - включен.



Размытие в движении - включено.



Глубина поля прицелов - включена.



Качественная глубина поля - включена.



Свечение - включено.



Объемные лучи - усовершенствованные.



Рассеивание под поверхностью - включено.



Блики линз - включены.



Качество дальних теней - ультра высокое.

1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

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Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала модель Core i5-10400F. После разгона к ней вплотную приблизился Ryzen 5 3600.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Процессор Core i5-10400F был быстрее модели Ryzen 5 3600 в играх F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord и SnowRunner.

Процессор Core i5-10400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600 в играх Control, Deliver Us The Moon, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.

Процессор Core i5-10400F был медленнее модели Ryzen 5 3600 в игре Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Процессор компании Intel был быстрее соперника из зеленого лагеря в трех играх, показал одинаковую с ним производительность в четырех проектах, и отстал от конкурента в одной игре.

Процессоры Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i5-10400F - 12 600 рублей;



Ryzen 5 3600 - 15 300 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров (рубль/average FPS) Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была модель Core i5-10400F.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 победителем стала модель компании Intel. В дисциплине чистая производительность с небольшим преимуществом над конкурентом лидировал ЦП Core i5-10400F. Более того по соотношению цена/производительность он был значительно интереснее для приобретения, чем Ryzen 5 3600.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

