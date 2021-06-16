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Обзор и тестирование корпуса XPG Starker

Мы изучим симпатичный, простой, практичный и запоминающийся корпус с достойным оснащением и отличной реализацией.
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Оглавление

Вступление

Рынок компьютерных корпусов давно оккупировали несколько крупных компаний. Они установили полный контроль над ним, постоянно выпуская все больше новых и новых моделей. Кажется, что это бесконечно и идеи дизайнеров и конструкторов не иссякнут.

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Что касается других производителей «железа», точнее тех компаний, для которых корпуса – это не главный бизнес, то они стараются действовать осторожно. Если уж целится в аудиторию, то бить надо в десятку. Нужно, сделать так, чтобы даже при отсутствии большой популярности сильно не провалиться с новым устройством, а значит нужно следовать канонам и общим тенденциям на рынке таких решений. Конечная цель любого продукта и производства – заработать, и здесь нет ничего криминального. Однако инвестиции могут быть большими, а выхлоп – маленьким, и по итогу вся прибыль может не состояться.

Поэтому некоторые игроки рынка зарабатывают на чем-то другом, а дальше пробуют осваивать новые рынки и конкурировать с гигантами, думая, что у них есть какая-то гениальная идея и им удастся ее хорошенько продать. Такое случается, но идея должна быть настолько удачная, чтобы в нее поверил покупатель, а не какой-то одинокий дизайнер. Она должна касаться удобства использования или отменного внешнего вида. И вот одну такую модель я нашел – это XPG Starker.

На первый взгляд это стандартная модель известной компании, но дальше я понял, что задумка очень хорошая, а самое главное – и реализовано это отлично.

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Да, первое впечатление не всегда бывает объективным, а тут еще есть два цветовых решения, и мне повезло, что достался белый. Лично мне больше нравится черный, но посмотрев недавно видео, как парень готовит на продажу компьютеры с помощью баллончика с белой краской, я немного заинтересовался этим цветовым решением. Что ж, давайте рассмотрим новинку XPG более детально.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая как по размеру, так и по массе. Хорошо, что есть прорези по бокам, которые образуют ручки. Одному нести терпимо. Коробка изготовлена из обычного картона, печать черная. Габариты составляют 547 х 493 х 308 мм, масса – 8.9 кг.

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Упаковка без изысков, но все достаточно информативно. Понятно, что любое устройство встречают по одежке и здесь она не совсем гламурная. Надежда лишь на художников-оформителей, что им удастся предать хотя бы часть того, что есть в действительности в черно-желтом цвете.

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На передней плоскости можно увидеть схематичное изображение корпуса при просмотре на него под углом. Из картинки совершенно не понятно, что все панели стеклянные. В правом верхнем углу мы видим логотип XPG, а слева внизу указано наименование модели.

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На противоположной стороне мы как раз видим корпус в разборе на компоненты. Рядом с каждым есть буквенное обозначение, а внизу общая таблица, где все подробно расписано. В левом нижнем углу снова находится надпись XPG Starker и уточнение, что это Compact Mid-Tower PC Chassis.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим небольшую спецификацию устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

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В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен. Статики в этот раз нет вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки находится внутри корпуса в небольшой картонной коробке, которая стянута тонкой проволокой к внутренней боковой стенке. Сам комплект не очень большой, но интересный.

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  • Руководство пользователя;
  • Комплект наклеек;
  • Спикерфон;
  • Комплект разных винтов;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Рамка для вертикальной установки видеокарт.

На самом деле комплект немного богаче потому, что у каждого слота расширения своя съемная заглушка. Кстати, проемы, образуемые ими без рамок, что очень удобно. Еще в корпусе уже установлено 2 вентилятора: один с RGB подсветкой, а другой без.

Дизайн и особенности корпуса

Несмотря на такую крупную коробку, сам корпус скорее компактный по габаритам. Недаром сам производитель сообщает прямо снаружи, что это Compact Mid-Tower. Действительно, если сравнивать с XPG Battlecruiser, то его можно назвать даже карманным.

Габариты составляют согласно спецификации 465 х 215 х 400 мм. Вес – 7,45 кг. В данном случае все соответствует действительности, а еще белый тяжелее черного.

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Стеклянная панель тут одна, поэтому вес терпимый. Толщина стекла составляет 4 мм, и оно немного тонировано. Расположение блока питания – нижнее. Рама корпуса стальная, передняя панель состоит из металла и пластика. В ней можно заметить две крупные щели, как будто для захвата. Однако не стоит волноваться, внутри перед вентиляторами находится панель с сеткой. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Причем, детали белые, а они черные. Про толщину металла ничего не сказано, но на фольгу не похоже. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление очень аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус выглядит интересно и необычно. Поскольку это геймерский корпус, то такой внешний облик только приветствуется. Сразу бросается в глаза необычная передняя стальная панель. Для защиты от пыли везде предусмотрены сетки. Спереди она очень тонкая, чтобы задерживать максимальное количество мелких частиц, которые будут скрыты внешней панелью. Хвататься за нее нельзя потому, что она сразу останется в руках. Все дело в том, что она держится на магнитах.

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Боковая стальная и стеклянная панели здесь фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к трем стальным планкам, а точнее они к нему потому, что эти элементы очень небольшие.

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Решение очень хорошее потому, что даже разбив случайно стекло, планки останутся и на них можно будет приклеить либо новое стекло, либо акрил.

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Стальные планки находятся с боков и снизу. Все они предназначены для фиксации. Снизу находятся два П-образных выступа, в которые вставляется нижняя часть панели. Сбоку есть выступы, которые задвигаются в переднюю стойку рамы, а сзади через два отверстия панель фиксируется барашками. Крепление очень надежное, ничего не болтается и не дребезжит.

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Планки приклеены очень хорошо. На одной специальные круглые выступы, которые вставляются в пазы на раме. Другая боковая абсолютно такая же только зеркально отображена. Барашки удобно откручивать без специального инструмента.

Правая панель стальная. Она тоже фиксируется похожим образом.

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За правой боковиной находится большое углубление, около 2 см, чтобы удобнее было закрывать панель, когда кабели немного выступают над внутренней стенкой. Кроме этого, на внутренней панели есть устройства для крепления накопителей 2.5”.

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Посмотрим на корпус со всех сторон.

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После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину находится туннель, где размещаются жесткие диски и блок питания.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим большую сетку, которая вставляется в металлические выступы. Она гибкая и легко вынимается. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий.

Корпус опирается на четыре крупные пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Здесь используются вставки из мягкой резины. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпуса тоже находится большая стальная сетка. Она также гибкая, но фиксируется на магнитной ленте.

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Она также легко снимается и ее можно мыть или пылесосить. В углублении заметны монтажные отверстия для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм или двух по 140 мм.

Ближе к правой стороне находятся кнопки и разъемы.

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Здесь мы видим кнопки Power, Reset, отдельная кнопка переключения режимов подсветки, два порта USB 3.0 и один разъем миниджек для гарнитуры. Индикаторы питания находится внутри кнопки Power, а индикатор работы активности накопителя внутри Reset.

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Спереди находится массивная панель из металла. Визуально она не кажется большой и тяжелой потому, что умело маскируется под пластик. Как я уже отмечал ранее, держится она на нескольких магнитах. Точнее магниты находятся не на ней потому, что она стальная, а на пластиковой панели под ней.

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Магниты очень сильные и хорошо держат панель. Она просто так не падает даже несмотря на солидный вес. Здесь нужно приложить усилие. За этой стальной панелью находится пластиковая с магнитами, которые держат ее и тонкой сеткой в середине. Сетка позволяет задерживать даже мелкие частички пыли потому, что ячейки очень мелкие. Пыль здесь не будет видно потому, что спереди закрыта глухой стальной панелью, а через крупные прорези этого тоже особо не заметно.

Пластиковая панель крепится к стальной раме корпуса четырьмя стальными винтами. Слева и справа от образуемых проемов передней стальной панелью находятся две полосы со светодиодной подсветкой на пластиковой рамке.

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За сеткой находится один вентилятор без подсветки. А вот задний с подсветкой и оборудован двумя разъемами: 3-pin ARGB и 3-pin FAN. Вентиляторы соединяются друг с другом последовательно через специальные разъемы, а затем уже через стандартный к материнской плате.

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Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Еще сзади мы видим проем для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

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Еще есть специальная панель для установки двух видеокарт вертикально. Скорее всего, для этого нужен какой-то специальный кит с райзером и креплением. Внизу находится проем со стандартными монтажными отверстиями для блока питания.

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За правой боковой стенкой находится много чего интересного. Например, есть одна специальная монтажная пластина для установки двух накопителей 2.5”.

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Она изготовлена из стали и окрашена в белый цвет, фиксируется установкой выступами в пазы и одним отверстием под винт или закручивающийся барашек.

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Внизу внутри кожуха находится корзина для жестких дисков. В нее можно смонтировать два 3.5” устройства.

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса XPG Starker проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero, версия BIOS 3501;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает никаких сложностей. Все манипуляции в XPG Starker проводятся очень комфортно. Сверху даже предусмотрено пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус удобен для сборки, и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми можно было бы столкнуться. За правой стенкой пространства достаточно, все кабели отлично укладываются, и она легко закрывается.

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Система собрана, теперь можно запустить ее и посмотреть на работу.

Стеклянная панель легко закрывается. Разумеется, в таком случае системный блок становится тише.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов XPG Starker и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Симпатичный, простой, практичный и запоминающийся корпус. Это все про XPG Starker – удачную модель базового уровня. Оснащение очень достойное, качество материалов на высоте, реализовано все отлично. Часто бывает, что хорошая идея воплощена не совсем удачно. Тут совсем другой случай.

Мне понравилась идея со стальной глухой панелью спереди и то, что она образует крупные жабры для захвата воздуха, а за ней находится панель с тонкой сеткой, которая улавливает пыль. Благодаря такой задумке вся эта пыль не будет видна снаружи. Легким рывком на себя панель снимается, берется пылесос, и все проблемы сразу решаются. Также спереди есть место для размещения 360 мм радиатора СЖО. Но здесь надо помнить про длинную видеокарту, которая может помешать.

Поэтому лучше обдумать заранее концепцию сборки системы и просчитать все на бумаге, чтобы потом не пришлось что-то сдавать или продавать. Отлично реализована RGB-подсветка и ее переключение. Эффектов не очень много, и они все стандартные, но ничего не мешает осуществить синхронизацию с материнской платой. Интересно, что для переключения режимов есть отдельная кнопка, что встречается не всегда. Еще мне понравилось, как сделана панель кнопок и разъемов. Во всяком случае, это вышло необычно, хотя разъемов можно было побольше.

Сам корпус не такой уж тяжелый, хотя толщина металла нормальная. Однако вместе с собранной системой он набирает солидный вес. Я без труда установил удлиненный блок питания, который помещается далеко не везде. При этом корзина для дисков снизу осталась на своем месте. Работать с корпусом удобно, здесь все очень хорошо продумано и интуитивно понятно. Что касается кабель-менеджмента, то он реализован слабо. Все же можно было продумать маршруты трасс и укомплектовать новинку многоразовыми липучками. Вместо этого есть нейлоновые стяжки. Зато неоспоримый плюс – резиновые шторки во всех основных проемах, что обычна прерогатива люксовых моделей. Я не очень люблю белый, но тут он не кремовый, не слоновой кости, а именно белоснежный. Замечание одно – пачкается, но сама краска прочная, и об воздух он не царапается, как некоторые флагманы.

В целом получилась очень достойная модель начального уровня с хорошей базовой функциональностью и интересными возможностями. В остальном все решает цена.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании XPG за предоставленный на тестирование корпус XPG Starker.

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